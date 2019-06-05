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 Злочинець аж ніяк не покаявся, - Клімкін виступив проти можливого повернення Росії в ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ризикує стати слабшою в разі повернення в неї російської делегації.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.

"Дозволити РФ повернутись до ПАРЄ без виконання нею ключових умов – це як змінити злочинцю покарання з позбавлення волі на умовне засудження. При цьому, злочинець аж ніяк не розкаявся. Рада Європи ризикує стати слабшою і втратити важливий кредит довіри. Європа, на жаль, теж", - заявив Клімкін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми були готові до цього рішення. З нашого боку буде корегування ставлення до Ради Європи, - МЗС України про можливе повернення РФ у ПАРЄ

Злочинець аж ніяк не покаявся, - Клімкін виступив проти можливого повернення Росії в ПАРЄ 01

Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхньої делегації. У комітеті запропонували виробити процедуру для оскарження повноважень членів національних делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. У 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь у роботі Асамблеї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130617
 
 
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Преступник отнюдь не покаялся - прямо в тему

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html

Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
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вы и ваши сородичи из секты пэтра этой муйной уже все ветки загадили …..
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Долой Минские договоренности и гоу возвращать Донбасс в таком случае. С великим полководцем в лице Зеленского это будет сделать проще пареной репы Преступник отнюдь не покаялся, - Климкин выступил против возможного возвращения России в ПАСЕ - Цензор.НЕТ 2875
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Пєціка на самий передок, нагодувати горохом і буде пЄрдок ватникам.
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" Климкин выступил против возможного возвращения России в ПАСЕ "

Это заявление безусловно поменяет ситуацию . Украина является лидером на международной арене , с нами сравниться могут только США , да и то не по всем параметрам . Так шо можно не сомневаться в том , шо ПАСЕ изменит свое решение в пользу Украины .
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Хто буде карати злочинця, коли переважна більшість хоче мати ділові справи з тим злочинцем.
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Это наглая ложь . Все хотят иметь дело с Украиной . У нас лучшая экономика в мире , лучшая медицина , лучшее образование , лучшие дороги .... Злочинець аж ніяк не покаявся, - Клімкін виступив проти можливого повернення Росії в ПАРЄ - Цензор.НЕТ 5719
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Кінчай звєздєть і марш в палату, бо санітари щас тобі покажуть Єканоміку.
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Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne допустила возможность возникновения Третьей Мировой из-за гражданской войны в Донбассе...Она считает, что при вступлении Украины в состав ЕС и НАТО Донбасс будет потерян для страны навсегда. Савченко уверена, что заложенное экс-президентом страны Порошенко в конституцию Украины вхождение в Евросоюз и Североатлантический альянс - это фатальная ошибка, по воле самого Порошенко и его давления на парламент.
Она отметила, что со стороны действующей тогда власти, это было неграмотно и бессмысленно, более того ни о каком мире в Донбассе при таких действиях можно и не мечтать...

....как-то на руцкую риторику смахивает-попахивает-тхнёт......не?
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Так і далі голосуйте за дуру нАдю, якій Пєцік вліпив Хєроя.
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