 Злочинець аж ніяк не покаявся, - Клімкін виступив проти можливого повернення Росії в ПАРЄ

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Цензор.НЕТ.
"Дозволити РФ повернутись до ПАРЄ без виконання нею ключових умов – це як змінити злочинцю покарання з позбавлення волі на умовне засудження. При цьому, злочинець аж ніяк не розкаявся. Рада Європи ризикує стати слабшою і втратити важливий кредит довіри. Європа, на жаль, теж", - заявив Клімкін.
Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхньої делегації. У комітеті запропонували виробити процедуру для оскарження повноважень членів національних делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. У 2014 році ПАРЄ застосувала санкції до Росії, позбавивши російську делегацію права голосу. Через це РФ припинила участь у роботі Асамблеї.
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Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
Это заявление безусловно поменяет ситуацию . Украина является лидером на международной арене , с нами сравниться могут только США , да и то не по всем параметрам . Так шо можно не сомневаться в том , шо ПАСЕ изменит свое решение в пользу Украины .
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne допустила возможность возникновения Третьей Мировой из-за гражданской войны в Донбассе...Она считает, что при вступлении Украины в состав ЕС и НАТО Донбасс будет потерян для страны навсегда. Савченко уверена, что заложенное экс-президентом страны Порошенко в конституцию Украины вхождение в Евросоюз и Североатлантический альянс - это фатальная ошибка, по воле самого Порошенко и его давления на парламент.
Она отметила, что со стороны действующей тогда власти, это было неграмотно и бессмысленно, более того ни о каком мире в Донбассе при таких действиях можно и не мечтать...
....как-то на руцкую риторику смахивает-попахивает-тхнёт......не?