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Все про:Росія (17350) літак (689) США (5065)

 Російський винищувач тричі перехоплював літак-спостерігач США над Середземним морем, наразивши американських пілотів на небезпеку

Російський багатоцільовий винищувач Су-35 4 червня тричі перехоплював літак-спостерігач Військово-морських сил США P-8A Poseidon у міжнародному повітряному просторі над Середземним морем, причому одне з перехоплень було "небезпечним".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Корреспондент,  про це повідомляє Шостий флот Сполучених Штатів.

"Су-35 на високій швидкості пройшов прямо перед літаком місії, що наразило на небезпеку наших пілотів", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після другого перехоплення екіпаж P-8A Poseidon повідомив про хвилю турбулентності, загалом тривалість одного перехоплення була приблизно 28 хвилин.

Американські військові назвали дії російських пілотів в міжнародному повітряному просторі "безвідповідальними".

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"Ми очікуємо, що вони поводитимуться відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для гарантування безпеки і запобігання інцидентам", - заявили в прес-службі Шостого флоту.

Там також нагадали про укладену між США і тоді ще Радянським Союзом угоду від 1972 року про запобігання інцидентам у відкритому морі і в повітряному просторі над ним (INCSEA).

"Небезпечні дії збільшують ризик прорахунку і ймовірність зіткнення в повітрі", - заявили в США.

Там також підкреслили, що американський літак працював відповідно до міжнародного права і "не провокував" дії з боку екіпажу Су-35.

Раніше ВВС США перехопили шість російських військових літаків біля Аляски. Американські винищувачі вели спостереження за росіянами, поки ті не покинули зону ідентифікації.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130616
 
 
 Топ коментарі
 
Нужно было стрельнуть по кацапам и сделать услугу пилотам, ведь они автоматически попадут в рай. Пуйло так сказал Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности - Цензор.НЕТ 2185
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"Если долго выпрашивать 3,14лей у США,то обязательно их получишь"
(с) старинная средиземноморская мудрость
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Почему безответственные ? Очень даже ответственные , они вам срут на голову . Срочно выражайте озабоченность , можно даже две .
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А "турецкий вариант "слабо. Или тоже "помидоры" мешают.
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В нейтральном воздушном пространстве этого делать нельзя.
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Ну тогда пусть терпят, коль "терпилы" , и подвергают своих летчиков опасности ( как тут сказано). Вот РФ почему то совершенно не останавливает не нейтральные статусы, ни международные и межгосударственные договоры, ни морское право, вообще ни чего. Пока с ними не будут обходиться по их лекалам, ничего их не остановит. Гопник он и есть гопник.
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Туркам это расскажи... Они сбили кацапов над территорией Сирии,
после чего кацманавты близко не подлетают к турецким границам...

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Пуск ракеты был произведен, когда оба самолета находились в воздушном пространстве Турции. И это зафиксировано средствами объективного контроля. А догнала ракета кацапский пердолет уже в Сирии.
Что еще рассказать туркам?
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Не катит- это международное воздушное пространство, а не территория какого-либо государства, как в том случае.
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Нужно было стрельнуть по кацапам и сделать услугу пилотам, ведь они автоматически попадут в рай. Пуйло так сказал Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности - Цензор.НЕТ 2185
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какой литак красивый на фото.....удачи, братики! Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности - Цензор.НЕТ 7710
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Та то ж кацап козлорилий пише. Звичайно вони для нього брати.
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твои братики в Усть-При3,14дюйске дохлую лошадь доедают,дебби..
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А еще концерн Сухого красивые летающие крематории клепает.
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"Если долго выпрашивать 3,14лей у США,то обязательно их получишь"
(с) старинная средиземноморская мудрость
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Американцам давно пора указать кацапам на их место.
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Спалили бы по тихому электронику лазером и высказали бы глубокое соболезнование.. Российский истребитель трижды перехватывал самолет-наблюдатель США над Средиземным морем, подвергнув американских пилотов опасности - Цензор.НЕТ 8482
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Почему безответственные ? Очень даже ответственные , они вам срут на голову . Срочно выражайте озабоченность , можно даже две .
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почаще бы так делали.. может, дойдет до рыжего павлина и его своры...
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"Мы ожидаем, что они (рф) будут вести себя в соответствии с международными стандартами..."

То же самое, что ожидать от голодного медведя, что он не залезет на вашу пасеку и ни за что не будет жрать мед.
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Или то же самое, что пойти голодным в магазин за хлебом, а купить пива или водки.
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Американские военные назвали действия российских пилотов в международном воздушном пространстве "безответственными"
Источник: https://censor.net.ua/n3130616

Простыми словами назвали их говнюками и гопотой.
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дурних це не навчить, а ще більше змотивує виписувати кренделябри перед американцями.
їм потрібно не на словах пояснювати, а діями.
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Кацапня абарзєла від безкарності і випрошує звиздюлину.
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Треба було нахабу підстрелити..
Одним літаком більше, одним менше.. хто їх там рахує
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Вы уже за кацапов? Чем Вам штатовский разведчик не угодил?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономРосійський винищувач тричі перехоплював літак-спостерігач США над Середземним морем, наразивши американських пілотів на небезпеку
 
 
 
 
 
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