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Все про:підтоплення (36) Тернопільщина (182) ДСНС (1887)

 Унаслідок погіршення погодних умов на Тернопільщині затопило села, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок погіршення погодних умов у Бучацькому та Монастириському районах Тернопільської області впродовж 4-5 червня було підтоплено 24 будинки на території 14 домогосподарств та 22 га приватних сільгоспугідь у трьох населених пунктах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС у Тернопільській області.

"Станом на 6:00 5 червня 2019 року залишаються підтопленими орієнтовно 4 га приватних сільгоспугідь, а також підвальні приміщення 3 житлових будинків у с. Гранітне Монастириського району, спостерігається значний спад рівня води", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок погіршення погодних умов на Тернопільщині затопило села, - ДСНС 01

За інформацією відомства, протягом 4-5 червня 2019 року підрозділами Управління ДСНС здійснено 3 оперативні виїзди; рятувальники відкачали 605 куб. м води з підтоплених територій, домогосподарств і підвальних приміщень; залучено: техніки - 4 од.; 16 рятувальників о/с; мотопомп - 3 од.

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Унаслідок погіршення погодних умов на Тернопільщині затопило села, - ДСНС 02

Також повідомляється, що в одному з районів зруйновано земляний насип приватного ставка без виникнення негативних наслідків.

Унаслідок погіршення погодних умов на Тернопільщині затопило села, - ДСНС 03

Ліквідація наслідків негоди та уточнення завданих збитків тривають.

Унаслідок погіршення погодних умов на Тернопільщині затопило села, - ДСНС 04
Фото: прес-служба ДСНС

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130612
 
 
 Топ коментарі
 
Предлагаешь поставить истуканом-идолом в каком то из сел Тернопольщины Порошенко, чтобы потопы отгонял?Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3900
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Природа мститься за винищення Карпат.
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Местные сами вырубывают леса,а потом жалуются что затапливает
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Предлагаешь поставить истуканом-идолом в каком то из сел Тернопольщины Порошенко, чтобы потопы отгонял?Вследствие ухудшения погодных условий на Тернопольщине затопило села, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3900
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Природа мститься за винищення Карпат.
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Друг Запорожье тут причём? У нас вообще редко топит. Всё идёт на область. Они там внизу находятся.
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Да я просто вспомнил вчерашние картинки с Запорожской области:

Унаслідок погіршення погодних умов на Тернопільщині затопило села, - ДСНС - Цензор.НЕТ 4043
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Очень удивлён тем, что происходит на Западной Украине - вырубывают леса, добывают бурштын - и всё это безнаказанно. Это просто жесть. Я думал Украина начинается у вас. А смотрю она заканчивается у вас.
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а хто контролює вирубування лісів і видобуток бурштину?
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Щоб тобі було відомо, Карпати впливають на погоду майже всієї України. Я десь читав про це.
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Местные сами вырубывают леса,а потом жалуются что затапливает
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Это месть природы тем 73% что проголосовали против Порошенко.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУнаслідок погіршення погодних умов на Тернопільщині затопило села, - ДСНС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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