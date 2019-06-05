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 5-річний Кирило дістав смертельне поранення з дрібнокаліберної гвинтівки, - в.о. начальника поліції Київщини Небетов

Загиблий п'ятирічний Кирило Тлявов із Переяслава-Хмельницького на Київщині був поранений з дрібнокаліберної гвинтівки.

Про це повідомив в.о. начальника поліції Київщини Андрій Небет, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Попередньо постріл здійснювався з дрібнокаліберної гвинтівки. Не з пістолета. На момент передачі справи до ДБР гвинтівки не було (тобто не знайшли)", - сказав він.

Чи знайшли нині гвинтівку, правоохоронець не знає, бо справою займається Державне бюро розслідувань.

Раніше повідомлялося, що дитину в Переяславі-Хмельницькому вбили з пістолета, але його досі не знайшли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У момент стрілянини, в результаті якої загинув 5-річний Кирило Тлявов, у дворі, крім двох підозрюваних, були й інші особи, - адвокати постраждалих

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130609
 
 
 Топ коментарі
 
Скоро будет версия:мальчик сам застрелился из воздушки, т. к. был пьян...
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Интересно народ хоть когда либо начнет понимать что никакой разницы за десятки лет между этими выродками во власти( под любыми лозунгами и флагами) никогда не было и нет, - разве что только кто из них хуже и воровитей

Ну вот выбрали эту обезьяну зеленую из смартфона- а повадки у ментов как были десятилетиями паскудные так и остались и никакой разницы народу нету между тем кто там вверху.
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От козлы вонючие ,лично у меня ещё пацана,был Наган под мелкаш а они похоже решили мусоров отмазать !
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Чето не верится, уже наверное намутили.
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вообщем Аваков подтосовывает факты, что б отмыть полицейского убийцу и снять с себя отвественность..
реакции президента ноль!!!
и это только начало
с Порошенко такого и близко не было
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и действительно, при чём Аваков к полиции и своим сотрудникам?
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Розмовляють старі діди:
- Слухай, Іване, а коли в тебе останній раз із бабою шось було?
- Та ше при Порошенкові, мабуть.
- От клятий Зеленський, - до чого країну довів!..

5-річний Кирило дістав смертельне поранення з дрібнокаліберної гвинтівки, - в.о. начальника поліції Київщини Небетов - Цензор.НЕТ 6029
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Сделают, что типа с пневматики стреляли.
Табельного не будет, Авакян не допустит у него другие планы.
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Полицейские не должны в такие ситуации попадать.
С полицейского двойной спрос.
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расследование резонансных дел повязанных с МВД,и им подобным надо поручать частнику , в обьективность расследования самих против себя не верю 5-річний Кирило дістав смертельне поранення з дрібнокаліберної гвинтівки, - в.о. начальника поліції Київщини Небетов - Цензор.НЕТ 330
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и действительно, при чём Аваков к полиции и своим сотрудникам?
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Винтовочку не нашли?
А допрос с пристрастием, не?
На подвале, в застенках МВД, как они делают со всеми подозреваемыми?
Мусоров-убийц низзя пресовать, псы верные "закона" потому что.
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Менты демаскируються? Вернуть все взад?
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Будет как обычно (сам упал на нож 8 раз подряд.)
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из 2 полицейских один точно не работал в МВД еще за неделю до трагедии ,теперь уже не табельное оружие а ТОЗ-8 (мелкашка) ...ну следующим мемом будет :
один мент был в засаде следя за агентами кремля .другой ,но уже бывший мент пришел к нему в засаду в гости и вдруг неожиданно выстрелило ружье висящее на гвоздике в спальни ...
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Цензор.НЕТНовиниПодії5-річний Кирило дістав смертельне поранення з дрібнокаліберної гвинтівки, - в.о. начальника поліції Київщини Небетов
 
 
 
 
 
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