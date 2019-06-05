 4-5 червня на Донбасі загинули троє українських воїнів, ще троє дістали поранення, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ООС у Facebook.

За даними штабу, ворог також обстрілював українських захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, автоматичної стрілецької та снайперської зброї.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 11 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу міста Авдіївка - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

- двічі в районі населеного пункту Опитне - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

- поблизу населеного пункту Новоселівка Друга - з протитанкових ракетних комплексів;

- двічі в районі населеного пункту Талаківка - з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

- двічі поблизу населених пунктів Чермалик та Павлопіль - з автоматичних станкових гранатометів;

- поблизу населеного пункту Піски - з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї;

- у районі села Водяне - зі стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні п'ять разів:

- поблизу населеного пункту Кримське - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Новолуганське - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- двічі поблизу населеного пункту Золоте-4 - з автоматичної стрілецької та снайперської зброї;

- у районі населеного пункту Станиця Луганська - зі стрілецької зброї.

"Унаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил загинули, троє українських захисників дістали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки, 4 червня одного окупанта було знищено, ще одного - поранено.

Також повідомляється, що від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників поблизу населеного пункту Талаківка (з ручних протитанкових гранатометів), а також у районі села Водяне (з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї).

Також повідомляється, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник з автоматичної стрілецької та снайперської зброї двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Золоте-1.

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"Унаслідок обстрілу загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил. На кожен обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються", - йдеться в повідомленні.



