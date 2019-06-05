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Все про:газ (978) Молдова (442) Придністров'я (152) Росія (17350) Додон (97)

 Молдова ніколи не заплатить РФ за поставлений Придністров'ю газ, - Додон

Молдова не збирається платити Росії за газ, який був поставлений нею Придністровському регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Молдови Ігор Додон у вівторок ввечері в інтерв'ю телеканалу NTV-Moldova.

"Борг Придністровського регіону за газ - це дуже серйозна проблема. Ми за цей газ ніколи не заплатимо. Споживачі з правого берега Дністра справно платять за газ, а це борг лівого берега. І це питання потрібно обговорювати", - заявив Додон.

Він повідомив, що обговорював це питання з віцепрем'єром РФ Дмитром Козаком, який у вівторок завершив свій візит до Молдови, а також побував у Придністров'ї.

Як заявив Додон, "проблему поставок газу потрібно обговорювати в комплексі, і найсерйознішим чином".

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"Існують ризики, що з нового року ми можемо залишитися без російського газу. Всі знають про те, що обговорюється питання про припинення транзиту російського газу через Україну. Ми спробуємо вирішити це питання через інші джерела, хоча і буде непросто. А Придністров'я більше не зможе безкоштовно отримувати російський газ. І ситуація в регіоні зміниться докорінно. Це змінює все для Придністров'я", - зазначив президент РМ.

Він нагадав також, що договір із "Газпромом" (MOEX: GAZP) на поставки газу в Молдову закінчується 1 січня 2020 року, а "уряд не думає про те, як підписати новий договір".

"Я знаю, що міністр економіки Кирило Габурич написав листа "Газпрому". Але ніхто не веде жодних переговорів. А питання є - і щодо тарифів, і щодо умов поставок тощо", - зазначив Додон.

"Проблема газу - це бомба, яка може дуже небезпечно для нас вибухнути", - попередив президент Молдови.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130605
 
 
 Топ коментарі
 
В тысячный раз удивляюсь - как это Приднестровье вообще может существовать, если граница только с Украиной и Молдовой??? Перекрыть эту границу и бобик сдох.
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Молдова тоже не может перекрыть газ Приднестровью, т.к. сейчас газ в Молдову поступает через Приднестровье. А вот после финтов москалей с остановкой транзита газа через Украину, получится наоборот: газ будет заходить сперва в Молдову, е уже если она захочет, то и Приднестровью даст. Появляется возможность удавить Приднестровье.

Побочный эффект путинских многоходовочек.
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Вообще холоп охренел, против царя пошел. Не быть тебе Додон любимой женой.
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Молдова никогда не заплатит РФ за поставленный Приднестровью газ, - Додон - Цензор.НЕТ 8370

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_4.html

Квартальные. СБУ. Игорь Баканов. Лейтенант шутя(а).
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Если я нарушу закон, я уйду сам. (Буратина)
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Вообще холоп охренел, против царя пошел. Не быть тебе Додон любимой женой.
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Думал я,думал,что сказать так и не придумал... А ведь сколько разговоров было,про соединение нашего газодукта на румынский газодукт. Получается не зря я свою небольшую солнечную станцию установил,-хоть какой нибудь чай,да постирать,да компьютер с разной мелочью можно будет обеспечить. Когда солнце будет!
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Тут хтось запевняв що мона постійний струм, який дає сонячна батарея, перетворювати на 220/50 герц і живити холодильник та інше.
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Запросто, треба поставити інвертор та акумулятори. При достатній потужності сонячних батарей можна підключати все.
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Скільки ж коштуватиме така електроенергія? І це при наявності ясної погоди. Коли хмарно, потужність батареї падає в рази. До того ж щоб зарядити акумулятори потрібно кілька годин. А холодильник в цей час відпочиватиме?
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Та ничего страшного! Нарассеюшка доставит газ в Приднестровье самолетами ! Они ж так волнуются и переживают за русскаязычных во всем мире !
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Украина также не заплатит за газ поставляемый на донецк и Луганск. Жаль что перекрыть нет возможности.
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Молдова тоже не может перекрыть газ Приднестровью, т.к. сейчас газ в Молдову поступает через Приднестровье. А вот после финтов москалей с остановкой транзита газа через Украину, получится наоборот: газ будет заходить сперва в Молдову, е уже если она захочет, то и Приднестровью даст. Появляется возможность удавить Приднестровье.

Побочный эффект путинских многоходовочек.
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В тысячный раз удивляюсь - как это Приднестровье вообще может существовать, если граница только с Украиной и Молдовой??? Перекрыть эту границу и бобик сдох.
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та шо ти таке кажеш? а торгівля\контрабанда - це живі гроші і на місцях і "центру") перепадає!
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ну не заплатять, так у кацяпів від цього ніхто не здохне,
адже рентабельність газпроду) не тих 10% ! Молдова никогда не заплатит РФ за поставленный Приднестровью газ, - Додон - Цензор.НЕТ 2163
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Когда начали вводить санкции,я как-то сказал знакомому,что удавят рашку,а он мне в ответ,- Да ты что! Они солому жрать будут,но своего фюрера слушаться будут! Похоже,что он был прав...
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погоджуюсь, я вважаю шо кацапи це спеціальна порода людей,
у який є цар, чи фюрер, це одне те саме, є цар у голові...
ця порода людей виводилась від "татарського іга" - так шо поміняти у їх головах
цара) на шось інше дуже важко - вони будуть терпіти, слухати тв-ящик і тд,
так шо кацапи - це фактор надовго, їх треба знищувати поступово, маючи стратегію!
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я вважаю шо кацапи це спеціальна порода людей,
**********
Кацапи - то не люди у звичному розумінні. Мордор і орки - їх найближча аналогія.
Про предків кацапів Геродот писав, як про андрофагів (людожерів). Вчені сходяться на думці, що то були угро-фінські предки кацапів, - ерзя, мокша, меря, мурома.


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главное, чтоб зомбоящик работал и фунфырики регулярно поставляли - что им еще для счастья надо?
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Да почти открытым текстом: скорее подписывайте новый договор с Россией, в Приднестровье же наши люди!
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Прикільно ПМРовці взимку замерзнуть. Ось вам і дружба з кацапстаном чого вартує )))
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Не было никакого завода. Он уволился месяц назад.
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не правда - его и не строили никогда)))))
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И Дзержинск никогда не существовал. И Океания всегда воевала с Остазией.
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Кумедно спостерігати, як маріонетка кремля Дон-дон смішно дригається на ниточках. Як його "колега"-зрадник Батьківщини з білоруського федерального округу ерефії.
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Додон з кацапами вирішив зіграти в розпасовочку на газовому питанні, і вину за очикувані проблеми перекласти на діючу владу.
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Правильно. С какой стати Молдова должна платить за Приднестровье?
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Ну с Додоном давно все ясно.Непонятно другое: почему Украина не перекроет кислород этому бандформированию ПМР? Ведь возможности есть. Или существует какой-то кулуарный сговор между РФ, Украиной и Молдовой, о котором мало кто знает?
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Хаим ворочается, никак не может заснуть. Сара:
- Хаим, милый, что случилось, почему ты не спишь?
- Да понимаешь, Сара, я завтра должен отдать Абраму 100 долларов...
Сара встает, отрывает окно и кричит:
- Абрам!!!!
Открывается окно, голос Абрама:
- Шо?
- Тебе Хаим должен завтра отдать 100 долларов?
- Таки, да.
- Так он тебе их не отдаст!
Закрывает окно и говорит:
- Спи, Хаим, пусть теперь Абрам ворочается.
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Такие как Додон, сделают проще. Они просто Молдову присоединят к Приднестровью, и потом заплатят.
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А Нафтогаз готов закрыть задвижку на Моллдову, если не будет транзита через Украину. Че то тишина вообще по транзиту, Колобку пофиг украинцы, зарплата 2 лимона и так капает.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїМолдова ніколи не заплатить РФ за поставлений Придністров'ю газ, - Додон
 
 
 
 
 
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