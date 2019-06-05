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Все про:НАТО (1998) Росія (17350) літак (689) Туреччина (851) Гатчісон Кей Бейлі (10)

 Туреччина мусить зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і винищувачами США F-35, - постпред при НАТО Гатчісон

Турецький уряд має відмовитися від закупівлі в Росії зенітно-ракетних комплексів С-400, якщо хоче отримати від США винищувачі F-35.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявила постпред США в НАТО Кей Бейлі Гатчісон в інтерв'ю CNBC.

"Ви мусите зробити вибір. У вас може бути або одне, або інше, але не обидва", - заявила Гатчісон.

Постпред США додала, що наявність у Туреччині одночасно і С-400, і F-35 є неприйнятною.

Вона вкотре наголосила, що якщо Туреччина все ж вирішить придбати С-400, то "втратить" винищувачі F-35, які вже замовила.

На думку постпреда США в НАТО, придбання Туреччиною російської ракетної системи може допомогти Кремлю послабити північноатлантичний альянс.

Також читайте: США і Туреччина створюють робочу групу щодо можливого придбання Анкарою російських ЗРК С-400

"Росія намагається продовжувати зондувати шляхи, щоб порушити і послабити альянс НАТО", - зазначила вона.

Гатчісон зауважила, що в НАТО уважно стежать за розвитком ситуації, однак союзники США не хочуть бачити жодної загрози для альянсу.

"НАТО має бути пріоритетом. У нас не має бути конкуренції всередині ЄС, яка відніме долари, які нам потрібні для сили, щоб відбити противників", - сказала вона.

Раніше телеканал CNBC повідомляв, що Туреччина має в двотижневий термін відмовитися від закупівель російських зенітних ракетних систем (ЗРС) С-400.

"До кінця першого тижня червня Туреччина має скасувати багатомільярдну угоду з Росією і замість цього купити американську систему ПРО "Патріот" компанії Raytheon або їй загрожує виключення з програми F-35 компанії Lockheed Martin, конфіскація 100 обіцяних винищувачів F-35, введення санкцій США та потенційна відповідь з боку НАТО", - зазначає ЗМІ.

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За словами співрозмовників телеканалу, ця пропозиція є остаточною і не передбачає додаткових відтермінувань.

Раніше повідомлялося, що Туреччина закуповує чотири дивізіони ЗРС великої дальності С-400 "Тріумф", сума контракту становить $2,5 млрд.

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400.

На думку спостерігачів, у Вашингтоні побоюються, що придбання Анкарою С-400 дозволить розсекретити системи F-35 і літаки стануть вразливими для російської системи ППО.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130603
 
   
 Топ коментарі
 
хуйло-ердоган-ын-лукашенко- мадуро + мелкие африканские людоеды...
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Складне питання. Щоб визначитися, треба виміряти кривизну Землі.
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и купить с-400, которые F-16 не сильно воспринимают как преграду....
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*****-ердоган-ын-лукашенко- мадуро + мелкие африканские людоеды...
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Турции- вила. Оно и понятно: шо политическая проститутка- и вашим и нашим.
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Складне питання. Щоб визначитися, треба виміряти кривизну Землі.
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Там ще бажано, щоб зона враження не досягала зони польотів ізраїльської авіації, бо власні літаки швидко закінчаться.
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Російські ПЗРКа поки що змогли поцілили що завгодно, навіть власні літаючі халабуди з суперсистемами слідкування, тільки не літаки противника. Їхні хенерали пояснюють це "занадто кривою поверхнею Землі" і "неджентельменським поводженням ізраїльських пілотів", які не погоджуються чекати по 15 хвилин доки припхається бодай якась ракета.
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Ну, справедливаости ради, собственные халабуды были сбиты древними с-200, а кривизна Земли помешала "Панцирям-С1". У нас стоят на вооружении теже С-300, модернизацией которых является С-400.
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Маем шо маем, были б денги были б пэтриоты или астеры
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Оно таки да, но не надо огульно поливать грязью только по той причине, шо "оно кацапское". По большому счету, С-400 в деле еще никто не видел, а эффективность тех же "Патриотов" вызывает сомнения по результатам войны в Ираке -они такое же модернизированное "старье", как и С-400 (мод. С-300). Израильтянам пришлось создавать свой "железный купол" втридорога, потому как "патриоты" не справлялись. Шапкозакидательство еще никогда до добра не доводило. По теме - амеры руководствуются безусловно своими меркантильными интересами, выдавливая москалей с рынка Турции, так как нет никаких технических проблем в одновременном нахождении на вооружении и Ф-35 и С-400. Ну посмотрим, как поведет себя Эрдогаша - ссорится со штатами, это не только Ф-35 потерять, это и риск на полезные санкции нарваться.
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Я б на місці Ердогана купив би С-400 і обов'язково надав би американцям його вивчити, всього справ-то...
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думаю що американці вже вивчили і забули про це лайно..
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Это С-300, с С-400 пока такой возможности небыло.
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Не,ну надо быть идиотом,чтобы отказаться от F-35....
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и купить с-400, которые F-16 не сильно воспринимают как преграду....
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Мне кажется, что Эрдоган выберет Штаты. Просто надо быть идиотом, чтоб поступить иначе
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А що ти вибрав Ладу феКаліну замість Форд Мустанг? Туреччина мусить зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і винищувачами США F-35, - постпред при НАТО Гатчісон - Цензор.НЕТ 6165 Туреччина мусить зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і винищувачами США F-35, - постпред при НАТО Гатчісон - Цензор.НЕТ 6165
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"Только идиот никогда не меняет своих убеждений" (с) НеПомнюКтоСказал
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Турцiя завжди була головняком для НАТО..Хочуть i рибку з,iсти i на бутельку сiсти
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Ну, как обосрались российские С-400 и Панцири в Сирии при налетах израильтян все видели. А Израиль - один из потенциальных противников Турции. Не говоря уж о том, что Россия сможет отключить свои ЗРК или обойти их, зная слабые стороны, в случае нападения ее на Турцию.
Так что про покупку С-400 Турцией можно сказать старой пошлой пословицей "Шерсть 3,14зде не защита."
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в конечном итоге все решают технологии, а не железяка с двигателем и боеголовкой, а они на кацапии всегда были на уровне минус 50 лет
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они сделают выбор в пользу F35 что бы @башить С400.....
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Зачем Турции С-400 на русских транзисторах с платами из кефирных крышек и бересты ?
Она думает, что они будут работать в установленном режиме ?
Как летал польский Ту-154, на котором польское правительство "случайно" убилось
и поляков до сих пор не допускают к расследованию в полном объёме.
Если С-400 самовольно пальнёт по президентскому дворцу, пусть никто не говорит,
что турков не предупреждали.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономТуреччина мусить зробити вибір між російськими ЗРК С-400 і винищувачами США F-35, - постпред при НАТО Гатчісон
 
 
 
 
 
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