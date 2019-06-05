 Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський

Як повідомляється у Twitter Адміністрації президента, про це глава держави сказав під час зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".
На думку директора з міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Європейської Комісії з економічних та фінансових справ Олени Флорес, в Україні відсутня економічна необхідність в оголошенні дефолту за зовнішніми зобов'язаннями. Якби він був оголошений з політичних міркувань, ціна цього була б для України вкрай високою.
С какого перепугу после того, как вы взяли в руки булаву гривна в пике?
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порохоботы уж как 21 апреля исчезли и Порошенко на ростов 22 апреля умчался.
вы о чем, любезнейшая?
у вас моцк деревянный как у Буратино.
Коломойський.
То виходить він розповсюджує "продуманніє акціі " проти Вововачкі ?
Який нехароший дядья....
Никакие предсказания ваши не сбываются, что ж вы убогонькие-то такие.
Интересно что он имел ввиду говоря "про гривну по 200"....по 200 чего??
щелкал деревянной челюстью и мелко сучил коротенькими деревянными ножками.
Ликует толпа деградантафф!!!
Где-то вдалеке усмехался бородатый Карла, выкраивая подарок "Буратине" -
маленький бумажный колпачок .... с кисточкой.
Философский стих самурая.
Но фокус заключается в том что дефолт зависит не от "позиции" клоуна, а от того заберет Беня "долг" по Привату или нет. Если 6 млрд. заберет - дефолт будет. Но спишут все на то что Порошенко "нахозяйствовал".