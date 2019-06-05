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Все про:дефолт (24) Зеленський (1579)

 Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливий дефолт.

Як повідомляється у Twitter Адміністрації президента, про це глава держави сказав під час зустрічі з віце-президентом Європейської Комісії Валдісом Домбровскісом у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується дефолту - це чутки. Це продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією", - наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі

Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський 01

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський виступив за оголошення Україною дефолту. Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що дефолт - це малоефективний шлях і "навряд чи Україна зможе сьогодні ним піти".

На думку директора з міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Європейської Комісії з економічних та фінансових справ Олени Флорес, в Україні відсутня економічна необхідність в оголошенні дефолту за зовнішніми зобов'язаннями. Якби він був оголошений з політичних міркувань, ціна цього була б для України вкрай високою.

Також читайте: Зеленський має відреагувати на слова Коломойського про те, що дефолт є хорошим рішенням для України, - Герасимов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130602
 
 
 Топ коментарі
 
Не стыдно.

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Кому Ви це розповідаєте? Отим 73-м, з одною звилиною на всіх? Ви ж почитайте, що ті пишуть, 100% з-за порєбріка слова. Час нас розсудить. На жаль не всі доживуть до того часу, бо дефолт така штуковина, що б'є всіх і боляче, не залежно від того за кого ти був на виборах.
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Полная оккупация Цензора порохоботами и их иступленное говнометание еще больше убеждает в правильности шагов команды Зеленского .Страшненько кое-кому , пригорает , поэтому брошен в бой легион Минстеця при поддержке Лахтинской бригады . Парадокс в том , что чем грязнее их фейки и оскорбления , тем меньше рейтинг заказчика . Так дойдет до того , что и проходной барьер не преодолеют на парламентских выборах . Денег хватит , а вот доверия к сему "государственнику" все меньше. Маниакальная жажда власти движет им и не более.
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Господин зе, ответьте на простой вопрос.
С какого перепугу после того, как вы взяли в руки булаву гривна в пике?
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Це тому, що інвестори повірили Зєлє. Тому гривня і підросла.
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За десять дней подросла и упала как при Зебобе? Кстати весна прошла, пора сажать то же? Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 772
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Подобного бреда еще не слышал. Курс гривни - соотношение спроса и предложения экспортеров и импортеров на валютном рынке, как только ваши паханы заговорили о дефолте, експортеры начали придерживать продажу валютной выручки, им выгоднее доллар по 50, а не по 26, импортеров меньше не стало, выросший спрос на валюту приводит к выгоранию ЗВР и банкротству страны. Звездите дальше
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...Та ти шо ...з 8 до 27 . Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2803 .А Гонтарева найкращий банкір ! Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1016
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за две недели правления комика гривня упала на 1.30
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Та ти шо? При курсе 8 экспортеры прекратили свои торговые операции и стали закрываться, импортеры все завозили - от шнурков до мороженого, все наше производство обнулялось, торговля импортом процветала. При Порохе в день инаугурации курс был не 8, а 12, рост чуть более чем в 2 раза, впрочем как и у кацапов с 30 до 65руб за доллар, но война на нашей территории
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Вова сказав, що дефолта не буде. Буде націоналізація. Рошен, ДТЕК, Метівест, родовища нафти і газу, інших корисних копалин...
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точно, позор Зеленскому. Вот Петрусь, вот тот да, денно и нощно из расейского плена вытаскивал украинцев. особенно всю энергию он бросил на это дело между первым и вторым туром. Именно между первым и вторым туром петрусь освободил минимуим 300 чел! всего за последний год 500! Да почитай каждый день, каждый божий день особождал и говорил только об этом на всех каналах и даже на дебатах только об этом
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а у Зеленского есть позиция? всегда высказываются Узеленские
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100% мінстець Зєліку не заплатить за таку фігню Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 379
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А обвинение в убийстве родного брата Порохом на Г+Г и тонны грязи это продуманная акция или нет? Так что привыкай, бзделенский, это только начало. И еще, то что озвучено ближайшими друзьями, партнерами,соратниками и единомышленниками не может быть фейком.
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ПОРОХОБОТЫ НЕ держите народ УКРАИНЫ за дураков! И доллар, и падение процентных ставок в банках, и повышение цен, И на бензин, и другОе НЕ зависят ОТ Зеленского! ЭТО Порошенку подчинялся НБУ, КАБ. МИН И все СИЛОВЫЕ структуры, И в парламенте "БЫЛО" большинство ХОТЬ липовое, НО было большинство - ЭТО Порошенко мог сделать МНОГОЕ для жителей УКРАИНЫ, ДА НА ЖАЛЬ ОН НАС НЕ СЛЫШАЛ, А В БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ПРОСТО НАС ВИДЕЛ.
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дык, нет уж порохоботов.
порохоботы уж как 21 апреля исчезли и Порошенко на ростов 22 апреля умчался.
вы о чем, любезнейшая?
у вас моцк деревянный как у Буратино.
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Как-то странно, от Порошенко зависило все, от Зеленского - ничего. А нахрен он тогда такой "эффективный" нужен?
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А хто почав розмови про дефолт ?
Коломойський.
То виходить він розповсюджує "продуманніє акціі " проти Вововачкі ?
Який нехароший дядья....
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Ой какая зрада для **********... очередное вангование про гривну по 200 могут скрутить в трубочку и засунуть себе в дупу.
Никакие предсказания ваши не сбываются, что ж вы убогонькие-то такие. Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2810
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Чувак который пишет "про гривну по 200"....куда бы ни посмотрел...все одно мало что поймет в силу своей врожденной тупости.... Чутки про дефолт - продумані акції, які не мають нічого спільного з моєю офіційною позицією, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2947
Интересно что он имел ввиду говоря "про гривну по 200"....по 200 чего??
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Это он с фильмом про Голобородька спутал. Там вроде весь мир на гривну перешел.
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а яка твоя офіційна позиція??? в тебе ж її досі нема, шмаркля бєніна...
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На деревянной сцене маленький деревянный человечек
щелкал деревянной челюстью и мелко сучил коротенькими деревянными ножками.
Ликует толпа деградантафф!!!

Где-то вдалеке усмехался бородатый Карла, выкраивая подарок "Буратине" -
маленький бумажный колпачок .... с кисточкой.

Философский стих самурая.
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А кто же распускает эти слухи?? Кто этот нехороший человек? Его случайно не Беней зовут?? А это не тот ли это Беня...что держит свою руку в жопе у чувака с ксивой презЕдента...???
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От Коломойский шельмец, продуманные акции он устраивает! Сует палки в колеса своей неМарионетке!
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Порошенко и его.... работают на раскол общества. По всех направлениях: история, мова, региональные различия, проблематике ЛуганДон - Крым, экономика - финансы... и далее везде... Провокация с памятником в Харькове из этого числа...Как и подхваченные рассуждения Коломойского о дефолте... Навозо-г*вно разбрасиватели набирают оборотов, наращивают мощность... Полезные идиоты Кремля...
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Приятно, что в Украине кончился период застоя и началась эпоха перестройки и ускорения.
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То зебилы орали что Порошенко "довел страну до дефолта", теперь их кумир сказал что для дефолта оснований нет, оказывается экономика нормально себя чувствовала при Порошенко.

Но фокус заключается в том что дефолт зависит не от "позиции" клоуна, а от того заберет Беня "долг" по Привату или нет. Если 6 млрд. заберет - дефолт будет. Но спишут все на то что Порошенко "нахозяйствовал".
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