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Все про:затримання (2913) криміналітет (177) Нацполіція (7644) Хмельницький (133)

 Хмельницькі правоохоронці затримали кримінального авторитета Молдована, який незаконно в'їхав в Україну

У квітні цього року 38-річного громадянина сусідньої держави видворили за межі України із забороною в'їзду до 2022 року.

Однак він знову перетнув державний кордон поза пунктами пропуску і повернувся на територію Хмельницької області, де мав намір продовжувати свою злочинну діяльність, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"Сьогодні, 4 червня, працівники управління стратегічних розслідувань Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області спільно з колегами із УСБУ затримали 38-річного кримінального авторитета на прізвисько Молдован", - йдеться в повідомленні.

Затриманий кілька років тому оселився у Хмельницькому, де вчинив низку злочинів, зокрема, передбачених ч. 3 статті 185 (крадіжка), ч. 1 статті 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

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"Під час відбування покарання отримав кримінальний статус "наглядача" і контролював постачання заборонених речовин до установ з відбуття покарання. Крім цього, чоловік, знаючи про наявність рішення суду про його видворення з України, постійно переховувався від поліції та представників Державної міграційної служби.

На початку квітня цього року порушника міграційного законодавства затримали і видворили за межі України із забороною в’їзду до 2022 року. Проте, як з’ясували правоохоронці, невдовзі він поза офіційними пунктами пропуску знову перетнув кордон України і повернувся до Хмельницької області", - повідомляють у поліції.

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Чоловікові вже оголосили про підозру за ч. 1 ст.332-2 (незаконне перетинання державного кордону) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Наразі чоловіка перевіряють на причетність до вчинення низки тяжких і особливо тяжких злочинів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130601
 
 
 Топ коментарі
 
Пора бы уже за незаконный вьезд садить в ТЮРЬМУ, а не просто выгонять.
Ибо они по семь раз в неделю "незаконно вьезжают".
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Аваковское министерство - это ЧВК Бени. Гарантия власти.
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Якщо він бігає від правоохоронних органів, то вони мали право його застрелити.
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Пора бы уже за незаконный вьезд садить в ТЮРЬМУ, а не просто выгонять.
Ибо они по семь раз в неделю "незаконно вьезжают".
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Я очень далек от полити,но знаю одно ,что надо держатся от рашкасрани как можно дальше... ,,как можно дальше ..Славава Украине !!! Рашкасране смерть...в Аду...
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"вскоре он вне официальных пунктов пропуска вновь пересек границу Украины и вернулся в Хмельницкую область" Источник: https://censor.net.ua/n3130601 A шо так хіба можна? кордон у нас дірявий?
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А ты думаешь легко охранять тысячи км границы?
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Аваковское министерство - это ЧВК Бени. Гарантия власти.
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"Воры в законе" - один из фундаментов власти на всём постсоветском пространстве.
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Не трогай "воров в законе" и не идеализируй их! Воры у власти - гораздо большая беда для любого народа!
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Где ты увидел что я их идеализирую ? Уголовник есть уголовник. Я лишь указал их место в обществе.
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Чип ему в ухо вставьте в форме воровской звезды - вместе с партаками будет смотреться авторитетно и отслеживать проще...
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Попал в Украину "вне официальных пунктов пропуска"...
А ТАК МОЖНО БЫЛО????
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Решение борьбы с такими типами простое: поймали, посадили на пресс хату,поводили по губам или по жопе,и он уже опущенный.Как только узнаю ,что такие методы в Украине,десятой дорогой ее будут объезжать.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїХмельницькі правоохоронці затримали кримінального авторитета Молдована, який незаконно в'їхав в Україну
 
 
 
 
 
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