 Хмельницькі правоохоронці затримали кримінального авторитета Молдована, який незаконно в'їхав в Україну

Однак він знову перетнув державний кордон поза пунктами пропуску і повернувся на територію Хмельницької області, де мав намір продовжувати свою злочинну діяльність, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції.

"Сьогодні, 4 червня, працівники управління стратегічних розслідувань Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області спільно з колегами із УСБУ затримали 38-річного кримінального авторитета на прізвисько Молдован", - йдеться в повідомленні.

Затриманий кілька років тому оселився у Хмельницькому, де вчинив низку злочинів, зокрема, передбачених ч. 3 статті 185 (крадіжка), ч. 1 статті 309 (незаконне зберігання наркотичних засобів) Кримінального кодексу України.

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"Під час відбування покарання отримав кримінальний статус "наглядача" і контролював постачання заборонених речовин до установ з відбуття покарання. Крім цього, чоловік, знаючи про наявність рішення суду про його видворення з України, постійно переховувався від поліції та представників Державної міграційної служби.

На початку квітня цього року порушника міграційного законодавства затримали і видворили за межі України із забороною в’їзду до 2022 року. Проте, як з’ясували правоохоронці, невдовзі він поза офіційними пунктами пропуску знову перетнув кордон України і повернувся до Хмельницької області", - повідомляють у поліції.

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Чоловікові вже оголосили про підозру за ч. 1 ст.332-2 (незаконне перетинання державного кордону) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 3 років. Наразі чоловіка перевіряють на причетність до вчинення низки тяжких і особливо тяжких злочинів.