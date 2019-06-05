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Все про:Зеленський (1579) саміт (215) Юнкер (113)

 Плани проведення саміту Україна-ЄС 8 липня в Києві підтверджені, - АП

Під час візиту президента України Володимира Зеленського в Брюссель були підтверджені плани провести саміт Україна-ЄС наступного місяця в Києві.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сторони (президент України Володимир Зеленський і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. - Ред.) висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС у Києві", - резюмують у прес-службі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч із президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130600
 
   
 Топ коментарі
 
"Стороны (президент Украины Владимир зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. - Ред.) выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - резюмируют в пресс-службе. Источник: https://censor.net.ua/n3130600
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Отже Зеленського вже пишуть з маленької літери?
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С какой стати?
Вот возврат Рашки в ПАСЕ, вот это действительно - ГОРЕ!
Возврат Привата Коломойскому вообще станет ПОЛНЫМ пи...цом.
А обычный саммит, что?
Так, фигня... если только он не решит там сыграть на рояле.
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И в чем горе-то Планы проведения саммита Украина-ЕС 8 июля в Киеве подтверждены, - АП - Цензор.НЕТ 6923 То, что было запланировано уже давно.
Президент Европейского Совета Дональд Туск обсудил с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, проведение саммита Украина - Евросоюз, запланированного на июль 2019 года. О телефонном разговоре с Зеленским Туск сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 23 апреля.

В этот же день Дональд Туск позвонил действующему президенту Украины Петру Порошенко и поблагодарил его за годы плодотворного сотрудничества, а также отметил роль главы государства в обеспечении конкурентных и честных выборов.

https://zn.ua/POLITICS/tusk-priglasil-zelenskogo-na-sammit-ukraina-es-v-iyule-315732_.html
Это у Зе-бенят скорее пускание слюней от восторга от того, что было сделано и что вы сейчас преподносите как завоевание Зе-бени.
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Так же само, как планы встречи с Трампом или теперь уже "честно-честно-при-честно"?

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Встреча будет - Трамп пригласил. Есть сомнения? На чем основаны?
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04.06.19 11:23 Информация о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Тизенгаузен не является советником Президента, - АП
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о встрече Зеленского с Трампом после саммита G20 - фейк. Это да. А то что Трамп пригласил Зеленского на встречу (но не обязательно после саммита G20) - правда. До тебя это доходит или ты платный бот?
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До меня доходит, что у Зеленского слишком большая плотность фэйков, нестыковок и откровенного вранья на отрезок времени.
Надо бы побольше разбавлять правдой.
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У нього нема ніяких корисних справ для України, тому приходиться йому брехати.🤗
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Что значит у Зеленского? Он лично их постил или его АП, или вы просто собираете фейки по интернету?
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Как в америке говорят - haters gonna hate, мне кажется проще смириться и игнорить
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АП, то есть команда Зеленского опровергла фейк, распространяемый шоколадными ботами о планирующейся встрече с Трампом в ближайшее время.
Пардон, но здесь как раз ЗЕкоманда опровергает фейки, а не создает их. Или Вам, месье, лишь бы высраться?
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Так им ничего больше не остаётся, ведь их пинком под зад оставили на обочине истории, вот они и изливают оттуда желчь да высеры штампуют, типа Цензор на писал фамилию президента с маленькой буквы. Вау! Цензор не уважает президента. Правда в этой же статье имя президента дважды написано с большой, но какое это имеет значение для обиженных на обочине истории!
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Ну вот, сутки только начались, а у порохоботов очередное горе. С утра начнется вой зрадофилов.
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С какой стати?
Вот возврат Рашки в ПАСЕ, вот это действительно - ГОРЕ!
Возврат Привата Коломойскому вообще станет ПОЛНЫМ пи...цом.
А обычный саммит, что?
Так, фигня... если только он не решит там сыграть на рояле.
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Він не грає на роялі, хі що може "сбацать" 🤗
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Он не играет на рояле, а тогда он играл на вашем воображении, и надо признать у него неплохо получилось.
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И в чем горе-то Планы проведения саммита Украина-ЕС 8 июля в Киеве подтверждены, - АП - Цензор.НЕТ 6923 То, что было запланировано уже давно.
Президент Европейского Совета Дональд Туск обсудил с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, проведение саммита Украина - Евросоюз, запланированного на июль 2019 года. О телефонном разговоре с Зеленским Туск сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 23 апреля.

В этот же день Дональд Туск позвонил действующему президенту Украины Петру Порошенко и поблагодарил его за годы плодотворного сотрудничества, а также отметил роль главы государства в обеспечении конкурентных и честных выборов.

https://zn.ua/POLITICS/tusk-priglasil-zelenskogo-na-sammit-ukraina-es-v-iyule-315732_.html
Это у Зе-бенят скорее пускание слюней от восторга от того, что было сделано и что вы сейчас преподносите как завоевание Зе-бени.
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А по-моему, проблема у по-цанутых. В вашем сообщении не сказано о том, что саммит пройдёт в Киеве.
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"Стороны (президент Украины Владимир зеленский и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер. - Ред.) выразили заинтересованность в проведении 8 июля этого года 21-го саммита Украина-ЕС в Киеве", - резюмируют в пресс-службе. Источник: https://censor.net.ua/n3130600
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Отже Зеленського вже пишуть з маленької літери?
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Какое важное и многозначительное наблюдение, мой порохоботский враг Планы проведения саммита Украина-ЕС 8 июля в Киеве подтвердились, - АП - Цензор.НЕТ 7991
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Якщо це так, то вас поважно відправлюю у спам.
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Одно из 2: либо ты сошел с ума, либо у настоящего турка Али украли ник и отдали какому то порохососу. Раньше под этим ником Порося не хвалилось, а теперь все что пишет Али - либо за Свыню, либо против Президента.
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Открою вам секрет: это называется ОПЕЧАТКА. Чтобы это понять, достаточно посмотреть на 1. В ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель. 2. Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе...

Продолжайте лепить из мух слонов и дальноидущие выводы из ерунды - меня это забавляет.
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Мені не цікавить що вас "забавляет". Просто не пишіть під моїми коментарями.
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Так вы не занимайтесь ложью и манипуляциями, тогда не буду.
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Саміт Україна-ЄС організували для обговорення проблем, а не для зустрічей окремих чиновників.
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Ну и?!

А чья заслуга, что самит будет проходить в Киеве, а не где-то ещё?
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А на расії клчтій вже пісяються, говорячи що зе вирішив з ниби базарити, щоб питання Криму закрити. Ось така куйня малята!!...
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Не дивує, що окремі зеботи подають звичайний саміт як перемогу Зеленського. Це тому, що ніяких корисних для України справ він не зробив і треба показувати хоч якусь його діяльність. Дивує лише наявність його прихильників, хоча прихильникі є у Мадуро, Кім Чен Ина...
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Ну, если брать сторонников Мадуры, то чисто один в один как порохоботы, - там урод довёл страну до ручки своей чудовищной коррупцией и воровством, а они его хвалят, здесь барыга создал омерзительный антиевропейский и антиукраинский коррупционный режим, а порохоботы славят пахана, втупую закрывая глаза на факты вопиющей коррупции, а иногда ведут себя просто в дегенеративном стиле #выфсёврёти.
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Переконання австрійськопідданого мене не цікавить. Всього вам доброго на Австрії без мене.
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Двічі два буде чотири, де б ти не знаходився. І вам не кашляти.
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зЕ!леботам тоже все зашквары кумира и его окружения "божья роса". Так может и зЕ!леботы тож, как у мадуро?

Или ща начнёшь "дайте ему 100 дней"?
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селедка им быстрее помогает на пасть закрыть...
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маладец - скрепа именно тeм острием тебе воткнута...
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Победа - не победа, но саммит пройдёт в Киеве.
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Під час першого візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселю міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити йому питань.

Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

Журналіст відзначив той факт, що Зеленський не збирається давати спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.

Rikard Jozwiak
@RikardJozwiak
interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions?

Про це говорять 174 осіб
Також Йозвяк пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Перший візит до Брюсселя президента України і жодної можливості для ЗМІ поставити питання?",https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/4/7217061/
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Це ви тупой. Де відповіді на запитання журналістів до Зеленського?
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Досмотреть видео до конца пробовали?
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турецко -курдский конфликт .26 января 2019 г курдское население разгромило военную базу турции в иракском городе Шаладзе атака проводилась невооруженным местным населением сначала турецкие солдаты открыли огонь на поражение а потом убежали с базы. курды на базе сожгли два танка а один угнали. во как хасан твои земляки дали деру от безоружных да еще бросили три танка. а ты тут. иди свою Родину защищай. так смотри безоружные и Анкару возьмут.
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клован и без вопросов журналистов облажался по самое немогу...
пусть радуется, шо перекладачи еще возможно сгладят етот зашквар - а вообще сегодня президент Украины ето ноль.
грустно, панове....
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Звичайно, що його непрофесійність усі побачили.
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ето стыдно до красных ушей...
наш сегодня тоже зашкварился на приеме у королевы Великобритани - два неумных казла на зашкваре...
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ганапольский матвей ...... ну скажите пожалуйста ну курили вы там или нет ....манжосов да нет такого никогда не было ..... ганапольский а может все таки было а ?..... манжосов никогда .... ганапольский ну вспомните хорошенько .... манжосов а что вспоминать ..... ганапольский ну про ..... манжосов .... я же ван сотый раз говорю этого никогда не было .... ганапольский настоящий прффесионал.......
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Ярош, кулемети вже надраені за 5 років, чі все драїшь?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПлани проведення саміту Україна-ЄС 8 липня в Києві підтверджені, - АП
 
 
 
 
 
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