 Плани проведення саміту Україна-ЄС 8 липня в Києві підтверджені, - АП

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сторони (президент України Володимир Зеленський і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. - Ред.) висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС у Києві", - резюмують у прес-службі.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч із президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.