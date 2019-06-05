 Плани проведення саміту Україна-ЄС 8 липня в Києві підтверджені, - АП

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Сторони (президент України Володимир Зеленський і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. - Ред.) висловили зацікавленість у проведенні 8 липня цього року 21-го саміту Україна-ЄС у Києві", - резюмують у прес-службі.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч із президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.
Надо бы побольше разбавлять правдой.
Пардон, но здесь как раз ЗЕкоманда опровергает фейки, а не создает их. Или Вам, месье, лишь бы высраться?
Вот возврат Рашки в ПАСЕ, вот это действительно - ГОРЕ!
Возврат Привата Коломойскому вообще станет ПОЛНЫМ пи...цом.
А обычный саммит, что?
Так, фигня... если только он не решит там сыграть на рояле.
Президент Европейского Совета Дональд Туск обсудил с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, проведение саммита Украина - Евросоюз, запланированного на июль 2019 года. О телефонном разговоре с Зеленским Туск сообщил на своей странице в Twitter во вторник, 23 апреля.
В этот же день Дональд Туск позвонил действующему президенту Украины Петру Порошенко и поблагодарил его за годы плодотворного сотрудничества, а также отметил роль главы государства в обеспечении конкурентных и честных выборов.
https://zn.ua/POLITICS/tusk-priglasil-zelenskogo-na-sammit-ukraina-es-v-iyule-315732_.html
Это у Зе-бенят скорее пускание слюней от восторга от того, что было сделано и что вы сейчас преподносите как завоевание Зе-бени.
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Отже Зеленського вже пишуть з маленької літери?
Продолжайте лепить из мух слонов и дальноидущие выводы из ерунды - меня это забавляет.
А чья заслуга, что самит будет проходить в Киеве, а не где-то ещё?
Или ща начнёшь "дайте ему 100 дней"?
Під час першого візиту президента України Володимира Зеленського до Брюсселю міжнародні журналісти не матимуть змоги поставити йому питань.
Про це повідомив власний кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.
Журналіст відзначив той факт, що Зеленський не збирається давати спільної прес-конференції з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером, а тільки зробить спільну заяву з головою Європейської ради Дональдом Туском.
Rikard Jozwiak
@RikardJozwiak
interestingly Zelenskiy did not request a press conference with Juncker, will only make a statement with Tusk and may not take questions with Stoltenberg. first visit to Brussels by the President of #Ukraine and not a single opportunity by media to ask questions?
Про це говорять 174 осіб
Також Йозвяк пише, що Зеленський може не відповідати на питання під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
"Перший візит до Брюсселя президента України і жодної можливості для ЗМІ поставити питання?",https://www.pravda.com.ua/news/2019/06/4/7217061/
пусть радуется, шо перекладачи еще возможно сгладят етот зашквар - а вообще сегодня президент Украины ето ноль.
грустно, панове....
наш сегодня тоже зашкварился на приеме у королевы Великобритани - два неумных казла на зашкваре...