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 Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА "Аратта" Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги. ФОТОрепортаж

Тетяна Черкашина із 2015 року виконує обов'язки інформаційника, а потім - керівника інформаційної служби 8-го батальйону Української добровольчої армії "Аратта", і весь цей час бореться з онкологією.

Як повідомляється на facebook-сторінці "Аратти", Тетяна Черкашина "опинилась у важкій, уже критичній ситуації", передає Цензор.НЕТ. "Маючи четверту стадію раку, вона щодня безперервно працює для нас, не шкодуючи часу і сил, навіть у лікарняному ліжку під крапельницями і токсичними болючими уколами. Важко уявити, але завжди в строю і постійно на зв'язку", - наголошується в публікації.

Від початку року чотири місяці вона лікувалася в Національному інституті раку в Києві, місяць - у Львівському онкоцентрі. "Зараз вона вдома у Львові - квартира перетворилася на гібрид лікарняної палати та штабу інформаційника. Хто є у Львові - зв'яжіться, підтримайте її, запропонуйте свою допомогу.

Але краще не питайте, як вона почувається, дратується - це непросто кілька разів на день пояснювати одне й те саме ", - зауважують колеги, висловлюючи вдячність за допомогу.

Номер рахунку: 5168 7427 1828 6739, Приватбанк, Тетяна Черкашина

Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 01
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 02
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 03
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 04
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 05
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 06
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 07
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 08
Глава інформаційної служби 8-го батальйону УДА Аратта Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги 09
Фото: facebook.com/aratta.uda

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130598
 
 
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Судя по всему Татьяна Черкашина, как и большинство украинцев, еще не заработала денег на лечение, чтобы воспользоваться "справедливой" европейской реформой Супрун.
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Номер картки бачив? Чи заради поноса сюди зайшов?
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Сил та одужання Титяні.

P.S. З досвіду своїх близьких, поцікавтесь клінікою "Іновація".
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Я думаю что каждый желающий помочь в состоянии перевести некоторую сумму, пусть это даже будет 10 грн, однако из таких вот "ручейков" и начинаются полноводные реки.
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Цензор.НЕТНовиниФоторепортажГлава інформаційної служби 8-го батальйону УДА "Аратта" Тетяна Черкашина, яка 4 роки бореться з онкологією, потребує допомоги. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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