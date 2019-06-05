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Все про:Саакашвілі Міхеіл (1244) церква (367) Епіфаній (161) ПЦУ (368)

 Епіфаній і Саакашвілі обговорили визнання ПЦУ Грузинською православною церквою. ФОТО

Глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній 4 червня провів зустріч з експрезидентом Грузії Міхеілом Саакашвілі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ПЦУ.

Епіфаній і Саакашвілі обговорили визнання ПЦУ Грузинською православною церквою 01

"Сторони обговорили процес визнання Православної церкви України іншими помісними Православними церквами та, зокрема, Грузинською Православною церквою", - йдеться в повідомленні. Йшлося також про поточну міжконфесійну ситуацію в нашій країні.

Саакашвілі високо оцінив діяльність предстоятеля ПЦУ, спрямовану на розбудову помісної церкви.

Епіфаній і Саакашвілі обговорили визнання ПЦУ Грузинською православною церквою 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі. ВIДЕО

Хоч Москва й намагається чинити усі можливі перешкоди, проте визнання автокефалії Української церкви та єднання православних українців навколо неї все одно відбудуться, зазначив Епіфаній.

Епіфаній і Саакашвілі обговорили визнання ПЦУ Грузинською православною церквою 03

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130597
 
 
 Топ коментарі
 
со мной тоже обсудите...
Результат будет такой же....
Саакашвили в Грузии никто и звать его ни как....
И он интересен только органам грузинской юстиции...
Нахрена Епифаний вообще с ним встретился....?
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Препиздент: "Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины".

Взрослых? Взрослых?! Что, ну никак не получается произнести слово "россия", "русских"? Что мешает назвать вещи своими именами?
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Україна стала притулком для всілякої шантрапи.
Хто воно таке, що його приймає Єпифаній ? Чи воно діяч якийсь з визначними заслугами перед Україною ? Чи посадова особа ? Яким боком цей засуджений злочинець має долучитися до визнання ПЦУ ? Як воно сидить - подивитися тільки, поводити себе не вміє.
Ця країна вже перед кожною гидотою готова прогнутися ... Ви принижуєте самі себе, що кожного пройдисвіта обціловуєте.
Воно давно безтрусі ліворуції водило і під Качу лазило ? Владу скидати збиралося ? Кордон державний проривало, хамило прикордонникам ...
Ви не поважаєте самих себе. Скликаєте будь-кого і стелитеся, черевики цілуєте всякій наволочі ... Наймити і холуї ...
Українцям в Україні, я бачу, робити нічого.
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**********: "Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины".

Взрослых? Взрослых?! Что, ну никак не получается произнести слово "россия", "русских"? Что мешает назвать вещи своими именами?
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Неправильно написано. Кацапів. Запам"ятайте раз і назавжди. Хоч всі виздихайте. Нам вас не шкода.
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со мной тоже обсудите...
Результат будет такой же....
Саакашвили в Грузии никто и звать его ни как....
И он интересен только органам грузинской юстиции...
Нахрена Епифаний вообще с ним встретился....?
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молодой рабочий - его личные связи в Грузии, это его кровники, которые хотят его поймать и надругаться над ним...

Его там считают убийцем ..., таким себе нью-Берием...
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За этот кацапский фуфел пересказанный Г+Г, подан иск в суд. И будет интересно какие аргументы принесёт говноканал Каламойши и как будет отвечать.
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михо, это торпеда которую призвал Порох, чтоб скушать Сеню Чеченского .Бумеранги всегда возвращаются Карма Петю догнала Ща зебло призвало Михуила для борьбы с бабушкой Кончитой и возможно Бахиней если та станет премьером
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Чрствый - это да....

По призванию Миша разрушитель....- для этого его и зовут, для грязной работы...
Но дергать за усы тигров не безопасно....- повезло один раз, во второй раз ему свернут шею...
Кто и как не важно...
Но это обязательно случится.....
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Очень срачливый - где срач, там и он. Плюс - подгадить Петку, Епифан же брагословлен им, вместе за пергаментом ездили))
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Україна стала притулком для всілякої шантрапи.
Хто воно таке, що його приймає Єпифаній ? Чи воно діяч якийсь з визначними заслугами перед Україною ? Чи посадова особа ? Яким боком цей засуджений злочинець має долучитися до визнання ПЦУ ? Як воно сидить - подивитися тільки, поводити себе не вміє.
Ця країна вже перед кожною гидотою готова прогнутися ... Ви принижуєте самі себе, що кожного пройдисвіта обціловуєте.
Воно давно безтрусі ліворуції водило і під Качу лазило ? Владу скидати збиралося ? Кордон державний проривало, хамило прикордонникам ...
Ви не поважаєте самих себе. Скликаєте будь-кого і стелитеся, черевики цілуєте всякій наволочі ... Наймити і холуї ...
Українцям в Україні, я бачу, робити нічого.
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Ситуація в Україні не найкраща, але попереду вибори до ВР. Можливо оберемо справжніх нових політиків, а не цей непотріб?
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Ні. Буде ще гірше.
Шуліки з усіх сторін вже напоготові.
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Звісно Зелемойський не для того намагається розігнати Раду, щоб туди увійшли гідні люди. Усі ми розуміємо, для чого йому, а скоріше його спонсорам, це потрібно.
Але після виборів йому буде дуже складно пояснювати своїм виборцям, чому він не виконує свої передвиборчі обіцянки. Вже восени деякі його прихільники почнуть скиглити. Рейтинг впаде. У мене одна стурбованість. Як ми цю нечість будемо звідти вигрібати і якою кров'ю?
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нечисть выгребается сейчас, вот выборы в Раду пройдут и нечисти еще поубавится
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А він і зараз не дуже відповідає. До того ж він ні кому ні чого не обіцяв. А тільки либився з екрану телевізора, як дурний на обіді.
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От таким чином нівелюється повага до церкви і сама віра взагалі. А ще до купи жарти про Томос і таке інше. Зневага до саме українських цінностей набирає обертів з блискавичною швидкістю. І це тільки початок.
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Сумно, прикро, боляче, але це - так.
Таке враження, ніби мішка якогось розв*язали чи коробку відкрили, і звідти полізло те, що було сховане.
І усе під гаслами =за Україну=.
Винуватити нема кого. Такий вибір більшості населення.
Мені звідси дико, чесне слово.
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Да, вот с веданкой Епифаний не хочет встречаться ( не говоря уже о всяких хасанах), а с Саакашвили встречается. Какое непотребство!
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Мммм, оце "зрада".
А нічо шо по історії сюди якраз і пхалось всіляке бидло і пройдисвіти(якщо Міхо такий - не стверджую)? Від норвезьких бастардів - до Сандея Аделаджі. І завжди купалося в повазі - йой, дивись, пан приїхали, на коліна Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью - Цензор.НЕТ 7228
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зато у вас кернесы рабиновичи и новинские в почете..
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У вас,это у кого? Говори внятнее,не все понимают.
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А какой вес Кокаинового Наркоши, шо с ним встречается Епифаний? Он, вообще, хто? Уголовник, скрывающийся от правосудия в Украине.
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У тебя и твоих словечек зато вес, как у тонны дерьма.
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Приятно, что мировые лидеры начали признание Украинской церкви.
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А что у Мишки с рубашкой...?

И вообще как он одет....
Что это.....?
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У Мишки проблемы не только с рубашкой, брюками, туфлями и носками. У Мишки проблемы с головой, вот это реально настораживает.
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Зіскочив з унітаза і не встиг заправитись...
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складывается впечатление, что ты видел... и не в восторге...
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ПОЛІТИКА

Кличко запропонував Саакашвілі очолити УДАР на виборах
Вчора 4 червня о 23:53•Факти ICTV
Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на виборах до парламенту, а сам планує залишитися у кріслі мера Києва.

Віталій Кличко запропонував колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на позачергових виборах до парламенту.

- Я залишаюся лідером партії УДАР, а Михеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії, - повідомив він у відеозверненні.

Друзі! Відповідь на питання, яке мені ставили останнім часом: «УДАР» іде на вибори. 🙂 pic.twitter.com/AfNTcQA6Mc

- Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 4 июня 2019 г.

При цьому Кличко заявив, що залишиться мером Києва, щоб виконати усі зобов'язання, взяті перед киянами.

Чиновник також висловив упевненість, що зміни, які відбулися в столиці, будуть реалізовані й в інших населених пунктах України.

Нагадаємо, раніше у партії Саакашвілі Рух нових сил заявили про участь у дострокових виборах до Верховної Ради.

Фото: Оксана Зинов'єва

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190604-klychko-zaproponuvav-saakashvili-ocholyty-udar-na-vyborah/
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Ali Hasan - это было на Цензоре....

Там в твиттере Виталика уже напихали ему пожеланий успехов.... Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью - Цензор.НЕТ 9799
Большинство народа сошлось во мнение, что его поход с Мишей верная и самая быстрая дорога к политическому самоубийству...
Миша, всем кто с ним связывается приносит несчастье с 100% гарантией...
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Не встигаю я все дивитися😏 Можливо справжня мета зустрічи була політичною?
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Ali Hasan - а какой еще она может быть?...

Не собирается же Виталик предложить Мишке шпаги шашлыков крутить на банкетах...
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Це я про зустріч Єпіфанія із Саакашвілі, якого знову зроблять українським політиком.
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Порохоботам от Миши счастья не видать, тут к гадалке не ходи.
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зря, миша подставит тебя, он авантурник
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зустріч авантюристів. Епіфаній зі своєї сторони завірив що буде вести переговори з керівництвом Грузії про зняття кримінальної відповідальності з Саакашвілі.
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вопрос киевлянам - какая сейчас в Киеве крыша сaмая высокая?
сааке туда - большому торчку - большая высота!
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Мля, ну что за дресс-код? Он бы в пляжных трусах еще к попам пришел! Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью - Цензор.НЕТ 4704
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он близок к нариду...
рукава не закатал и в рубашке какой спал приперся - не погладил, та то такое....
who cares?
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какой же приличный карлсон кловану не подмога?
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а вообще конечно, михо опустился до бомжа, жаль....
тока прошлые заслуги в Грузии, а они были, держат его на плаву,
а так бомжара-международник...
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Каким боком Михо к Грузии и грузинской церкви?

С таким же успехом можно было с любым прохожим обсудить. Хотя... с таким же успехом криворожский клоун стал президентом Украины. Т.е. результаты будут те же.
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Епифанию позвони и спроси каким боком.
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Я шота не пойму. А шо, Михо уже какую-то должность занял при кловане? Смысл его встречь? Просто попиариться?
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" Свершилось чудо! Наш дорогой Карлсон теперь с нормальной температурой, и ему полагается пошалить ". (с)
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Зебилы, а как же ваше - "политики не должны лезть в церковные дела"?
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Признание ГПЦ. Так то Розкольники - негоже так именоваться. Требуем так: ПЦГ Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью - Цензор.НЕТ 638
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временно , до переименования у них Томосдзе изъять (можно взамен Томос оиот ЕпиФана)
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Много Порох натырил. Уже полтора месяца никто, а ботва его цветет и пахнет. Только не понимает Барыга что это деньги на ветер, кроме ботов за бабло он никому больше не нужен.
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Епифанаила Томосадзе даже микроскопические секты не признают?

Неужто Филарет и тут подгадил? Сожгите деда под бубнение заклинаний и нелепые обряды, "спосите душу его"! Кто не сожжет - "гореть вечно" Епифаний и Саакашвили обсудили признание ПЦУ Грузинской православной церковью - Цензор.НЕТ 3648
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а причем тут грузинский клоун к признанию церкви??? Он еще в Грузии свое не отсидел....

Епифаний, это просто попытки Карлсона "набить" себе очки на выборы, типа он "решала", а на самом деле Клоун №2.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЕпіфаній і Саакашвілі обговорили визнання ПЦУ Грузинською православною церквою. ФОТО
 
 
 
 
 
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