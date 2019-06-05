 Епіфаній і Саакашвілі обговорили визнання ПЦУ Грузинською православною церквою. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ПЦУ.
"Сторони обговорили процес визнання Православної церкви України іншими помісними Православними церквами та, зокрема, Грузинською Православною церквою", - йдеться в повідомленні. Йшлося також про поточну міжконфесійну ситуацію в нашій країні.
Саакашвілі високо оцінив діяльність предстоятеля ПЦУ, спрямовану на розбудову помісної церкви.
Хоч Москва й намагається чинити усі можливі перешкоди, проте визнання автокефалії Української церкви та єднання православних українців навколо неї все одно відбудуться, зазначив Епіфаній.
Взрослых? Взрослых?! Что, ну никак не получается произнести слово "россия", "русских"? Что мешает назвать вещи своими именами?
Результат будет такой же....
Саакашвили в Грузии никто и звать его ни как....
И он интересен только органам грузинской юстиции...
Нахрена Епифаний вообще с ним встретился....?
Его там считают убийцем ..., таким себе нью-Берием...
По призванию Миша разрушитель....- для этого его и зовут, для грязной работы...
Но дергать за усы тигров не безопасно....- повезло один раз, во второй раз ему свернут шею...
Кто и как не важно...
Но это обязательно случится.....
Хто воно таке, що його приймає Єпифаній ? Чи воно діяч якийсь з визначними заслугами перед Україною ? Чи посадова особа ? Яким боком цей засуджений злочинець має долучитися до визнання ПЦУ ? Як воно сидить - подивитися тільки, поводити себе не вміє.
Ця країна вже перед кожною гидотою готова прогнутися ... Ви принижуєте самі себе, що кожного пройдисвіта обціловуєте.
Воно давно безтрусі ліворуції водило і під Качу лазило ? Владу скидати збиралося ? Кордон державний проривало, хамило прикордонникам ...
Ви не поважаєте самих себе. Скликаєте будь-кого і стелитеся, черевики цілуєте всякій наволочі ... Наймити і холуї ...
Українцям в Україні, я бачу, робити нічого.
Шуліки з усіх сторін вже напоготові.
Але після виборів йому буде дуже складно пояснювати своїм виборцям, чому він не виконує свої передвиборчі обіцянки. Вже восени деякі його прихільники почнуть скиглити. Рейтинг впаде. У мене одна стурбованість. Як ми цю нечість будемо звідти вигрібати і якою кров'ю?
Таке враження, ніби мішка якогось розв*язали чи коробку відкрили, і звідти полізло те, що було сховане.
І усе під гаслами =за Україну=.
Винуватити нема кого. Такий вибір більшості населення.
Мені звідси дико, чесне слово.
А нічо шо по історії сюди якраз і пхалось всіляке бидло і пройдисвіти(якщо Міхо такий - не стверджую)? Від норвезьких бастардів - до Сандея Аделаджі. І завжди купалося в повазі - йой, дивись, пан приїхали, на коліна
И вообще как он одет....
Что это.....?
Кличко запропонував Саакашвілі очолити УДАР на виборах
Вчора 4 червня о 23:53•Факти ICTV
Віталій Кличко запропонував Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на виборах до парламенту, а сам планує залишитися у кріслі мера Києва.
Віталій Кличко запропонував колишньому голові Одеської обласної державної адміністрації Міхеілу Саакашвілі очолити його партію УДАР на позачергових виборах до парламенту.
- Я залишаюся лідером партії УДАР, а Михеілу Саакашвілі пропоную стати головою партії, - повідомив він у відеозверненні.
Друзі! Відповідь на питання, яке мені ставили останнім часом: «УДАР» іде на вибори. 🙂 pic.twitter.com/AfNTcQA6Mc
- Віталій Кличко (@Vitaliy_Klychko) 4 июня 2019 г.
При цьому Кличко заявив, що залишиться мером Києва, щоб виконати усі зобов'язання, взяті перед киянами.
Чиновник також висловив упевненість, що зміни, які відбулися в столиці, будуть реалізовані й в інших населених пунктах України.
Нагадаємо, раніше у партії Саакашвілі Рух нових сил заявили про участь у дострокових виборах до Верховної Ради.
Фото: Оксана Зинов'єва
https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20190604-klychko-zaproponuvav-saakashvili-ocholyty-udar-na-vyborah/
Там в твиттере Виталика уже напихали ему пожеланий успехов....
Большинство народа сошлось во мнение, что его поход с Мишей верная и самая быстрая дорога к политическому самоубийству...
Миша, всем кто с ним связывается приносит несчастье с 100% гарантией...
Не собирается же Виталик предложить Мишке шпаги шашлыков крутить на банкетах...
сааке туда - большому торчку - большая высота!
рукава не закатал и в рубашке какой спал приперся - не погладил, та то такое....
who cares?
тока прошлые заслуги в Грузии, а они были, держат его на плаву,
а так бомжара-международник...
С таким же успехом можно было с любым прохожим обсудить. Хотя... с таким же успехом криворожский клоун стал президентом Украины. Т.е. результаты будут те же.
Неужто Филарет и тут подгадил? Сожгите деда под бубнение заклинаний и нелепые обряды, "спосите душу его"! Кто не сожжет - "гореть вечно"
Епифаний, это просто попытки Карлсона "набить" себе очки на выборы, типа он "решала", а на самом деле Клоун №2.