 Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта"

Відповідне рішення було ухвалено радою директорів компанії у вівторок, 4 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
До ради директорів переобрані його члени, включно з головним виконавчим директором "Роснафти" Ігорем Сечіним, директором Nord Stream 2 AG Маттіасом Варнігою, помічником президента Росії Андрієм Білоусовим, міністром енергетики РФ Олександром Новаком, главою Marcuard Holding Хансом-Йоргом Рудлоффом, президентом з науково-дослідних розробок Qatar Foundation Файзалою Алсуваіді і професором "Вищої школи економіки" Олегом В'югіним.
Будучи головою ради директорів "Роснафти", Шредер також очолює комітет акціонерів Nord Stream 2AG - компанії, яка займається будівництвом газопроводу "Північний потік-2".
Уряд РФ затвердив Герхарда Шредера головою ради директорів "Роснафти" у вересні 2017 року. Рішення було офіційно мотивоване тим, що екс-канцлер є "авторитетним політиком світового масштабу, послідовно виступає за стратегічне співробітництво Німеччини та Європи з Росією в енергетичній сфері".
Роком раніше Шредер став главою керуючої ради Nord Stream 2 AG.
Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення свого попередника.
"Я назвал его (Шредера) политической проституткой, теперь, когда он стал брать большие деньги от Путина. Однако секс-работницы в моем районе запротестовали, чтобы я больше не использовал эту фразу".