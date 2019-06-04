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Все про:Шредер (17) Північний потік (338) Роснафта (18)

 Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта"

Екс-канцлера Німеччини Герхарда Шредера, який очолював федеральний уряд з 1998 по 2005 рік, переобрано главою ради директорів російської державної нафтогазової компанії "Роснафта".

Відповідне рішення було ухвалено радою директорів компанії у вівторок, 4 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

До ради директорів переобрані його члени, включно з головним виконавчим директором "Роснафти" Ігорем Сечіним, директором Nord Stream 2 AG Маттіасом Варнігою, помічником президента Росії Андрієм Білоусовим, міністром енергетики РФ Олександром Новаком, главою Marcuard Holding Хансом-Йоргом Рудлоффом, президентом з науково-дослідних розробок Qatar Foundation Файзалою Алсуваіді і професором "Вищої школи економіки" Олегом В'югіним.

Будучи головою ради директорів "Роснафти", Шредер також очолює комітет акціонерів Nord Stream 2AG - компанії, яка займається будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Уряд РФ затвердив Герхарда Шредера головою ради директорів "Роснафти" у вересні 2017 року. Рішення було офіційно мотивоване тим, що екс-канцлер є "авторитетним політиком світового масштабу, послідовно виступає за стратегічне співробітництво Німеччини та Європи з Росією в енергетичній сфері".

Читайте також: "Країна багата, що нам Хакасія? Ну дебіл покерує Хакасією, не буде Хакасії. Нову Хакасію де-небудь надибаємо", - віце-президент "Роснафти" Леонтьєв про нового главу регіону. ВIДЕО

Роком раніше Шредер став главою керуючої ради Nord Stream 2 AG.

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель розкритикувала рішення свого попередника.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130595
 
 
 Топ коментарі
 
Ивропа так с коррупцией борется ? Молодцы .
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Ваньки і ганси братья навєк.
Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта" - Цензор.НЕТ 7369
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Но вовсём виноват порох! Этож провал внешней политики! Правда?
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неожиданно. Как буд то зря его туда шмеркель впихнула за СП 2
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х*йло продовжує башляти своїм лоббістам в Німеччині...
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Ивропа так с коррупцией борется ? Молодцы .
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Глава Роснефти фриц Шредер. Дидываивале. Низабудемнипрастим. Можем павторить. Гейропа, фошизды, биндеры. Лишь бы без биндер.
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Гомики. Помню Шредер хвастался что с Ху*лом в сауне зажигали
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зря ты так... ей продажной кобыле куйло приготовил место на пенсии пожирнее.. Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта" - Цензор.НЕТ 6730
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*Европа-Европа-Европа----какая же ты жопа-жопа-жопа!*
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Німці поступово хочуть захопити владу на Московії.Але невідомо,чи вдасться це їм.
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шо там они про карупцию говорили? "И эти люди запрещают нам ковырятся в носу" (с)
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А в чём коррупция? Шрёдер давно не гос. служащий.
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Характеристика. Том Лантос, председатель Комитета иностранных дел Конгресса США:
"Я назвал его (Шредера) политической проституткой, теперь, когда он стал брать большие деньги от Путина. Однако секс-работницы в моем районе запротестовали, чтобы я больше не использовал эту фразу". Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта" - Цензор.НЕТ 7253
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вот это я тоже кацUPам рассказывал, посмотрите, кто у вас в совете директоров Росснефти, одни агенты НАТО, а в общем, бабло все побеждает
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Вопрос к кацаподедам - за шо ви ваивале?Шоб немец керував вашими надрами? Може ево сразу в премьер-министрі, шоб єта.. как ево.. "тьенех ньет но фи тержитес там"?
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Ну вот,ярчайший пример, як стая волков,натянула на себя шкуру, респектабельного барана Шрёдера, и стучиться Северным потоком к семерым ЕС козлятам Екс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта" - Цензор.НЕТ 3914
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Не надо завидовать! Ну нашел дедуля немецкий подработку к пенсии в расеи, в чем проблема то? Даром, что ли, деды воевали?
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Анна Монс, Катерина Друга, Герхард Шредер ... дас іст фантастішь (па русскі)
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Как раз по дороге с работы слыша интервью с Джонсоном и вспоминали между прочим именно Шрёдера, который гребёт бабло от путина и это в свете общей коррупции в Европе. Короче, если Борис станет премьером брекзит состоится без альтернативы. Более того, консерваторы могут даже не пройти в парламент без продержка поборников брекзита ибо евро-коррупция бриттов достала, и источником называл именно террориста в кремле.
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И Трамп очень верно заметил, что США вбухивают в оборону Европы миллиарды долларов в то время, когда европейские лидеры в открытую кормятся у диктатора и спонсора терроризма от которого их и защищают! Еврокрысы просто офуели!
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А тут Фофочка-клоун козликом попрыгал, его по мордочке похлопали и назвали это «тёплой встречей»! Стыдоба!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЕкс-канцлера Німеччини Шредера переобрано главою ради директорів російської державної компанії "Роснафта"
 
 
 
 
 
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