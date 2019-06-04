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Все про:Єврокомісія (270) Зеленський (1579) Юнкер (113)

 "Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером

Єврокомісія назвала теплою зустріч між Президентом ЄК Жаном-Клодом Юнкером і Президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 4 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Тепла перша зустріч між двома лідерами - в присутності єврокомісара Гана - підтвердила потужну підтримку Єврокомісії зусиль України в реформах економіки, держави і суспільства. ЄС і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України, шлях країни до миру, добробуту і демократії під керівництвом Президента Зеленського", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Новий друг краще за старого": Зеленський провів зустріч із президентом Єврокомісії Юнкером. ФОТО

Нагадуємо, у рамках першого офіційного візиту до Брюсселя Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130594
 
   
 Топ коментарі
 
Розваги з гороховим шутом.
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Порохоботы, предлагаю переходить в стан Зебилов! "Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером - Цензор.НЕТ 3002
Больше толку будет...
Всё-равно вас Пэтрык кинет...
Вон, даже Педалик сбежал к Михо
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та Юнкер взагалі теплий - хоч в ліжко замість грілки.
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Співчуваю Юнкеру.
Добре, що він цензор не читає.
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нижче по постах писав, що нікому більше молитися як Порошенку.
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Так. А потім плюнув в ньго тричі, щоб не наврочити.
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Яка різниця!
Головне - змінити країну на краще!
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А чем отличается кум от друга или адвоката? Тем более, что у кума нет юридического образования на должность ген прокурора!
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прям как с яныком, пока был в странах ЕС, пел так же, как попал обратно в Украину, так закукарекал по нотам расеянии. Что то после заявлении зеБила, что то есть подозрение -где то это уже видел.
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Порівняння Зе' та Овоча не коректно...
Це зовсім різні люди та політики, а ось з Петриком в Овоча доволі багато спільного!
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Краще скажи з чим коректно порівнювати ЗЕ. Народ розгублений, чекає...
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Незаплямованих в Світі майже не лишилося.
Самі зрадники і запроданці.
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Порохоботы, предлагаю переходить в стан Зебилов! "Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером - Цензор.НЕТ 3002
Больше толку будет...
Всё-равно вас Пэтрык кинет...
Вон, даже Педалик сбежал к Михо
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Ти все проспав. Порохоботи вже давно в Ростові разом з Петриком.
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Нормально. Портнов вам привет пере.. А, хотя забыл!
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Причем петрик???ваш долбодятел вы на него и молитесь,скоро вам и зарплаты как в европе и комуналка как при союзе,и каждой девахе по целке и по каменному стояку *наркомам*)
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"теплая встреча" это даже не "рабочая встреча" (
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Помнится был номер в квартале двое голых в одной постеле,может *теплая встреча*это уже не игра?
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а вы прям поклонник Квартала. Как удивительно, не нравится, а смотрите "Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером - Цензор.НЕТ 7758
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да....- посмотрите на Зеркаль..

"Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером - Цензор.НЕТ 5427 Hellis‏ @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад
все возбуждены от предвкушения капитуляции Украины и возобновления бизнеса с московией, отношение к президенту Украины, как к обезьянке в зоопарке.
Посмотрите на лицо Зеркаль.
Что там кипело в ее сердце в тот момент?
"Теплая встреча", - в Еврокомиссии рассказали о переговорах Зеленского с Юнкером - Цензор.НЕТ 8431
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А Юнкер точно встречался с Президентом? Представляю, как бы он так вел себя с, например, китайским лидером...
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Еще б не кипело, в петиной команде аж ссались кипятком - мечтали что Зеленский будет нерукопожатый в Европе. А тут такое.
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Alex Rozhenko - а оказался не только рукопожатий, но и отшлепанный по разным местам...

Действительно.., не мечтали о таком даже в страшном сне....
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а тут його за вушка та за щічки смикають і поплескують по жопі, точно як мавпочку в зоопарку )))))
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 11 ч.11 часов назад



Настоящее ЛИЦО СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ - такие, как ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ. А Зеленский достал из пыльного шкафа поточенных молью Кучму и Лутковскую. В его Украине повылезали из щелей и подняли совковые русскомирские головы портновы, коломойские, онищенки, кернесы...
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Владимир Александрович молодец, наконец-то в костюме и галстуке в компаниях высших людей, больше мне не стыдно за него
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Dnipro 75ed19bb - Кошулинский к примеру, так бы и написал.... "Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером - Цензор.НЕТ 5013

Слуга не своего народу дал добро сепару Кернесу восстановить памятник убийце украинского народа, палачу жукову...
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хернес выдернул слова из контекста и перекрутил так,как ему выгодно.уберут и жукова и хернеса
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Dnipro 75ed19bb - ничего не было выдернуто с контекста...

Я (как и другие) очень внимательно прочитал и перечитал заявление Мендель...
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Хану пощастило, що у приміщеннях не було роялю ...
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Ахаха порохоботы, а вот и вишенка на торте, жрите не обляпайтесь!

"Европейскую солидарность" экс-президента
Петра Порошенко и "Народный фронт" экс-
премьер-министра Арсения Яценюка не
приняли в общеевропейское партийное
объединение Европы "Европейская народная
партия" (ЕНП).
Об этом написала член Совета общественного
контроля Национального антикоррупционного
бюро (НАБУ) Александра Дрик у себя на странице
в Facebook со ссылкой на официальное сообщение
по этому поводу ЕНП.
"Не приняли… потому что не верят, что они
борются с коррупцией и вообще являются
настоящими партиями, - отметила она. - Для
европейцев борьба с коррупцией в Украине была и
будет ключевым показателем в оценке государства
и его руководства, и даже там видят, что БПП и НФ
все провалили. Как порошенковская ЕС будет
интегрировать Украину в ЕС, если им не верят?".
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Ты так этому рад, как будто твою виртуальную "Слугу нароту" в отличии от них куда-то приняли.
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Не, у меня другие приоритеты, я рад что вам клизму шыкаладную на ночь задвинули...
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А у меня приоритеты: проверенные и подтвержденные источники информации!
А не какие-то ноу-нэймы из фейсбука.
Вот когда прочитаю не отцензурированный оригинал, вот тогда и выводы делать буду.
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"Теплая встреча":
Мальчика похлопали по щечке и похвалили за хорошо прочитанный стишок?
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Вже навіть Мутко зі своїм "лет мі спік фром май харт" виглядає не так кумедно як це
https://twitter.com/VVP2_0/status/1135980296036397056
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Нарешті пінджак накинув і краватку почепив
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Что такое, у дякул ни одного повода вылить говнеца на вентилятор не осталось?
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з шаріковими мартишонами не спілкуюсь.
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не.., ну насмешки над Виталиком нужно прекращать конечно...
В сравнении с Зе он учитель ораторского искусства...
Я серьезно....

"Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером - Цензор.НЕТ 8273 Серый Кардинал‏ @slevo4kin 2 ч.2 часа назад
Послушал спичи Зеленского в Брюсселе.
Владимир Александрович и 95 квартал обязаны извиниться перед Кличко, потому что в сравнении с шестым президентом Украины, мэр Киева выглядит блестящим оратором.
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******** такие сообщения как серпом по яйцам...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером
 
 
 
 
 
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