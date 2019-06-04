 "Тепла зустріч", - в Єврокомісії розповіли про переговори Зеленського з Юнкером

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Тепла перша зустріч між двома лідерами - в присутності єврокомісара Гана - підтвердила потужну підтримку Єврокомісії зусиль України в реформах економіки, держави і суспільства. ЄС і надалі підтримуватиме територіальну цілісність України, шлях країни до миру, добробуту і демократії під керівництвом Президента Зеленського", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Нагадуємо, у рамках першого офіційного візиту до Брюсселя Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Європейської комісії Жаном-Клодом Юнкером.
Добре, що він цензор не читає.
Головне - змінити країну на краще!
Це зовсім різні люди та політики, а ось з Петриком в Овоча доволі багато спільного!
Самі зрадники і запроданці.
Больше толку будет...
Всё-равно вас Пэтрык кинет...
Вон, даже Педалик сбежал к Михо
Hellis @13Hellis_13 3 ч.3 часа назад
все возбуждены от предвкушения капитуляции Украины и возобновления бизнеса с московией, отношение к президенту Украины, как к обезьянке в зоопарке.
Посмотрите на лицо Зеркаль.
Что там кипело в ее сердце в тот момент?
Действительно.., не мечтали о таком даже в страшном сне....
Настоящее ЛИЦО СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ - такие, как ОЛЕНА ЗЕРКАЛЬ. А Зеленский достал из пыльного шкафа поточенных молью Кучму и Лутковскую. В его Украине повылезали из щелей и подняли совковые русскомирские головы портновы, коломойские, онищенки, кернесы...
https://www.facebook.com/pavel.myaschenko/videos/2243282515760882/
Слуга не своего народу дал добро сепару Кернесу восстановить памятник убийце украинского народа, палачу жукову...
Я (как и другие) очень внимательно прочитал и перечитал заявление Мендель...
"Европейскую солидарность" экс-президента
Петра Порошенко и "Народный фронт" экс-
премьер-министра Арсения Яценюка не
приняли в общеевропейское партийное
объединение Европы "Европейская народная
партия" (ЕНП).
Об этом написала член Совета общественного
контроля Национального антикоррупционного
бюро (НАБУ) Александра Дрик у себя на странице
в Facebook со ссылкой на официальное сообщение
по этому поводу ЕНП.
"Не приняли… потому что не верят, что они
борются с коррупцией и вообще являются
настоящими партиями, - отметила она. - Для
европейцев борьба с коррупцией в Украине была и
будет ключевым показателем в оценке государства
и его руководства, и даже там видят, что БПП и НФ
все провалили. Как порошенковская ЕС будет
интегрировать Украину в ЕС, если им не верят?".
А не какие-то ноу-нэймы из фейсбука.
Вот когда прочитаю не отцензурированный оригинал, вот тогда и выводы делать буду.
Мальчика похлопали по щечке и похвалили за хорошо прочитанный стишок?
https://twitter.com/VVP2_0/status/1135980296036397056
не.., ну насмешки над Виталиком нужно прекращать конечно...
В сравнении с Зе он учитель ораторского искусства...
Я серьезно....
Серый Кардинал @slevo4kin 2 ч.2 часа назад
Послушал спичи Зеленского в Брюсселе.
Владимир Александрович и 95 квартал обязаны извиниться перед Кличко, потому что в сравнении с шестым президентом Украины, мэр Киева выглядит блестящим оратором.