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 Політика України
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Все про:Зеленський (1579) Польща (1806) Дуда (178)

 Зеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда

Президент України Володимир Зеленський зустрівся у Брюсселі з польським колегою Анджеєм Дудою.

На брифінгу після зустрічі глава держави заявив, що у стосунках з Польщею націлений на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування складних питань історії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Окремо хочу наголосити, що я налаштований на сприйняття процесу примирення і недопущення домінування тематики складних періодів історії українсько-польських відносин на порядку денному стратегічного партнерства між Україною і Республікою Польща", – сказав Зеленський.

Президент України також сказав, що наша держава і Польща мають спільне розуміння глибини загроз, які несе всій Європі своєю політикою Росія. "І разом боремося за те, щоб ЄС залишався єдиним і солідарним з Україною в її боротьбі проти агресії", – Зеленський.

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Він додав, що завдяки консолідованим зусиллям України і Польщі вдалося залучити ЄС до активніших дій щодо протидії впливу Росії на виборчі процеси в ЄС і Україні.

Президент України зазначив, що Польща є "непохитним захисником на міжнародній арені суверенітету і територіальної цілісності України".

"В Україні дуже високо цінують рішучу підтримку Польщі як непостійного члена Ради безпеки ООН", – наголосив він.

Зеленський також прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, сказав Дуда.

Також читайте: Польський президент Дуда привітав Зеленського і запросив із офіційним візитом до Варшави

"Я радий, що Ви прийняли моє офіційне запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни. Я буду щасливий вітати Вас у Варшаві", – сказав польський лідер.

У свою чергу Зеленський констатував, що "із задоволенням приймає запрошення президента Дуди".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130591
 
 
 Топ коментарі
 
а я вже подумав: ну от зараз абсолютно нейтральна тема, Зеленський прийняв запрошення відвідати Польщу, ну от, казалось би, ну шо тут можуть вигадати і як можуть нагадити каркаючі соєві боти?
але ж нагадили смердючі боти, каркаючі соєві готові танцювати на памяті про ту страшну війну та жартувати що Зеленський підсмажить шашличок десь на братській могилі...
каркаючі соєві боти реально гидкіші від кацапів
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Оно хоть знает официальную дату начала Второй мировой?
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Если Дуда понимает русский, то хоть поговорят о чем-нибудь полезном для Украины...
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Потрібно відстоювати національні інтереси.
Нічого складного.
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смотрел в новостях как оно читало по бумажке на английском.
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... русскими буквами текст был набран , не иначе .
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Пусть каблуки у ***** отдолжит, ато на всех фотках реально какой то гномик.
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А слабо, щоб Дуда в Україну їздив, а не ти шлявся по закордонах, як бомж якийсь, бродяга-безхатько?
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Оно хоть знает официальную дату начала Второй мировой?
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Друг Зеленского получил звание для работы в СБУ.

Теперь Иван Баканов - лейтенант. Воинское звание он получил за несколько дней до своего назначения на должность первого заместителя главы Службы безопасности.

При этом Баканов нигде не служил и не состоял на воинском учёте.
(C)
@ZeUkraine
🤔
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а я вже подумав: ну от зараз абсолютно нейтральна тема, Зеленський прийняв запрошення відвідати Польщу, ну от, казалось би, ну шо тут можуть вигадати і як можуть нагадити каркаючі соєві боти?
але ж нагадили смердючі боти, каркаючі соєві готові танцювати на памяті про ту страшну війну та жартувати що Зеленський підсмажить шашличок десь на братській могилі...
каркаючі соєві боти реально гидкіші від кацапів
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Ну наконец-то четкая позиция Зеленского Что по ПриватБанку,что по отношениям с Польшей И конечно про неизменный курс Украины, ЕС и НАТО Когда молодец тогда молодец, хоть за него и не голосовала.
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Господи! Ну пусть он хоть там рот не открывает! Господи! Ну что тебе стоит?!
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"Зеленский принял приглашение приехать в Варшаву......"
в каком качестве? может экса? было бы кстати
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський прийняв запрошення приїхати до Варшави на річницю початку Другої світової війни, - Дуда
 
 
 
 
 
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