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Все про:армія РФ (1956) озброєння (1095) ГПУ (3001) Донбас (12032)

 На залишених терористами позиціях біля Водяного виявлено озброєння армії РФ, - ГПУ. ФОТО

Генеральна прокуратура України отримала чергові докази військової присутності Російської Федерації на території Донецької області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.

На залишених терористами позиціях біля Водяного виявлено озброєння армії РФ, - ГПУ 01

Під час здійснення слідчих (розшукових) дій у зоні проведення операції Об'єднаних сил співробітники ГПУ спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ виявили корпус від реактивної штурмової гранати "Таволга", що поставляється на замовлення Збройних Сил РФ. Цей корпус знайдено на залишених позиціях російсько-терористичних військ в околицях населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області.

На цьому ж місці виявлено амуніцію в характерному для Збройних Сил РФ камуфляжному забарвленні, а саме: два шоломи захисні, бронежилети 6Б45 і 6Б45-1.

На залишених терористами позиціях біля Водяного виявлено озброєння армії РФ, - ГПУ 02

Крім цього, під час пошукових заходів на цьому ж місці разом із вказаними вище предметами виявлено автоматичний гранатомет АГС-17 і стакан касети КПОМ 2 до протипіхотної міни натискної дії.

Читайте також: Російська зброя на Донбасі: ГПУ оприлюднила чергові докази присутності армії РФ. ФОТО

На залишених терористами позиціях біля Водяного виявлено озброєння армії РФ, - ГПУ 03

"За попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, згадані засоби ураження на забезпеченні Збройних Сил України не перебувають. Місця виявлення згаданих зразків, а також факти їхнього використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних Сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

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В даний час призначено відповідні експертизи, досудове розслідування триває.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130589
 
   
 Топ коментарі
 
сепари воюють виключно російською зброєю.
а кернеси заявляють, що ми даремно обвинувачуємо рюскій нарот
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сегодня день высадки десанта, так сказать Д-день, 75 годовщина. Хуила не пригласили, демонстративно игнор, вот так с вяликим борцом с фошиздом геиропейцы поступили - публично моральное изнасилование.
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Уже давно не крупнейшим. Воюют им те, кто не в состоянии купить нормальное оружие, и вынуждены покупать дешевый ширпореб.
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А кацапы как то и не отрицают, что поставляют оружие сепарам. Только проблема в том, что мы как то не хотим увидеть главного готова ли Украина и её граждане все таки её защищать. Или безальтернативный Минск станет началом её конца.
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Т.е., Владимир Александрович, поддерживая минские договоренности, является предателем интересов Украины... ...Однако!?!.. На оставленных террористами позициях возле Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1343
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а что тогда там ,на линии обороны ежедневно и еженочно делают наши,украинские, солдаты и добровольцы?!
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то же мне сенсация - нашли *************** оружие, вот если бы нашли оружие производства Сьерра-Леоне или Кабо-Верде была бы сенсация
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"На оставленных террористами позициях" . По методу дедукції Шерлока Холмса можна передбачити, що наші воїни захопили нові території. Ур-а-а!
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....вы все врете , это росло в ШАХТАХ вместо сталоктитов !!!
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Ето всьо можно купіть в любом воєнторгє. (В.В. *****)
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Стоп-стоп! Что-то я не слышал о каком-то нашем продвижении, у Водяного и захвате сепарских позиций там. Я что-то пропустил? Мой сосед- как раз из Водяного, сбежал оттуда, когда мина всех его коз в фарш превратила.
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.....сосед конечно у нас БЕСПОРДОННЫЙ !!! пока ему ХЛЕБАЛО не выверниш , не успокоится !!! ((((
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сепари воюють виключно російською зброєю.
а кернеси заявляють, що ми даремно обвинувачуємо рюскій нарот
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Половина мира воюет российским оружием и что это доказывает , кроме того что россия крупнейший продавец оружия в мире ?
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Уже давно не крупнейшим. Воюют им те, кто не в состоянии купить нормальное оружие, и вынуждены покупать дешевый ширпореб.
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Україна не купувала цю зброю. Звідки вона у сепарів?
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То есть, россия продала оружие каким-то обезьянам? И чем не спонсор терроризма?
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Россия? Крупнейший???? Цифры в студию,пожалуйста.
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Какие упакованные ополченцы! Шо скажет наш ГлавноДезертир?
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На верхней фотке- две каски. Точняк- М-38, немецких паратрупперов(парашютистов). Дорогая весчь! Очень даже, особенно- в таком сохране!
На оставленных террористами позициях возле Водяного обнаружено вооружение армии РФ, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2339
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сегодня день высадки десанта, так сказать Д-день, 75 годовщина. ***** не пригласили, демонстративно игнор, вот так с вяликим борцом с фошиздом геиропейцы поступили - публично моральное изнасилование.
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Как же я устал от трагических новостей: люди гибнут в ДТП, заводы взрываются, самолёты падают и т.д...
Как же хочется позитивных новостей: "Дмитрий Медведев погиб в ДТП", "здание ГосДумы было взорвано во время сессии парламента", "самолёт с Путиным на борту упал в океан" и т.д...

(С)
@Bartolomju
🤔
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Как-то так поздно разздуплились ГПУшники.
После того, как и новейший танк с военными документами рашкованов захватывали. И пленных рашкопёрдов-солдат и офицеров в ПЛЕН брали.
Только где они, те пленнные? Тю-тю! путин Пеце приказал отпустить, Пеца и отпустило.

А сейчас так осторожненько - нашли, мол, рашкованские снаряжения. А какие там должны быть снаряжения, как не кацапердовские?
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Для индивидумов читающих новости выборочно и не запоминающих их:
Вообще-то у нас в тюрьмах СИДИТ больше сотни касапских кадровых военных, осужденных за терроризм и НВФ от которых Рашка отказалась.
Это к слову о "тю-тю" и "приказал отпустить".
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А Петр Алексеевич Порошенко как-то называл другую цифру. Что-то около 25 особей.
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Ээээ, кагбэ не верю...Ссылочку бы на эту "сотню".
Не шантрапа ли ДНРовская, голосракая сидит? А рашкованы тю-тю..Пеца выпустил. Га?
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Документировать это конечно надо.
Но опять|снова делать из этого новость, думаю излишне:
Те, кто хотел поверить в факты-доказательста того, что эту войну начала и ведет Рассия - давно поверили.
А те, кто упорото верует в "гражданский конфликт" так и будет дальше веровать.
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Если бы не эти турчиновы,которые поотпускали БЕЗ ОБМЕНА штатных российских офицеров в далёком июне 14 года,"заблудившихся",а сразу бы потянули как ведьдок на еврорпейский суд,то ситуация могла бы быть не столь убыточной как сейчас.Тогда наши тоже подыгрывали русне,не называя русских солдат солдатами,а "НВФ","зелёные человечки" и прочие.."абы б Путина не злить...а то вдоуг нападэ"..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа залишених терористами позиціях біля Водяного виявлено озброєння армії РФ, - ГПУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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