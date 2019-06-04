 На залишених терористами позиціях біля Водяного виявлено озброєння армії РФ, - ГПУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ГПУ.
Під час здійснення слідчих (розшукових) дій у зоні проведення операції Об'єднаних сил співробітники ГПУ спільно зі співробітниками військової контррозвідки СБУ виявили корпус від реактивної штурмової гранати "Таволга", що поставляється на замовлення Збройних Сил РФ. Цей корпус знайдено на залишених позиціях російсько-терористичних військ в околицях населеного пункту Водяне Волноваського району Донецької області.
На цьому ж місці виявлено амуніцію в характерному для Збройних Сил РФ камуфляжному забарвленні, а саме: два шоломи захисні, бронежилети 6Б45 і 6Б45-1.
Крім цього, під час пошукових заходів на цьому ж місці разом із вказаними вище предметами виявлено автоматичний гранатомет АГС-17 і стакан касети КПОМ 2 до протипіхотної міни натискної дії.
"За попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, згадані засоби ураження на забезпеченні Збройних Сил України не перебувають. Місця виявлення згаданих зразків, а також факти їхнього використання в Донецькій області, свідчать про військову агресію Збройних Сил Російської Федерації та підконтрольних їм незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.
В даний час призначено відповідні експертизи, досудове розслідування триває.
а кернеси заявляють, що ми даремно обвинувачуємо рюскій нарот
Где же ?
Как же хочется позитивных новостей: "Дмитрий Медведев погиб в ДТП", "здание ГосДумы было взорвано во время сессии парламента", "самолёт с Путиным на борту упал в океан" и т.д...
(С)
@Bartolomju
🤔
После того, как и новейший танк с военными документами рашкованов захватывали. И пленных рашкопёрдов-солдат и офицеров в ПЛЕН брали.
Только где они, те пленнные? Тю-тю! путин Пеце приказал отпустить, Пеца и отпустило.
А сейчас так осторожненько - нашли, мол, рашкованские снаряжения. А какие там должны быть снаряжения, как не кацапердовские?
Вообще-то у нас в тюрьмах СИДИТ больше сотни касапских кадровых военных, осужденных за терроризм и НВФ от которых Рашка отказалась.
Это к слову о "тю-тю" и "приказал отпустить".
Не шантрапа ли ДНРовская, голосракая сидит? А рашкованы тю-тю..Пеца выпустил. Га?
Но опять|снова делать из этого новость, думаю излишне:
Те, кто хотел поверить в факты-доказательста того, что эту войну начала и ведет Рассия - давно поверили.
А те, кто упорото верует в "гражданский конфликт" так и будет дальше веровать.