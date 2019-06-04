 Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.
Він зазначив, що залишається лідером партії "УДАР", а пост голови партії запропонував Міхеілу Саакашвілі.
Також Кличко підкреслив, що залишається мером Києва.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.
Він зазначив, що залишається лідером партії "УДАР", а пост голови партії запропонував Міхеілу Саакашвілі.
Також Кличко підкреслив, що залишається мером Києва.
виталя,ты,реально молодец)))
вот,это дело)))
такого даже саакашвили не ожидал)))
Такого п*** ца от Виталия не ожидал ?