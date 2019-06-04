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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Кличко (582) Саакашвілі Міхеіл (1242) УДАР (8)

 Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі. ВIДЕО

Лідер партії УДАР, мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий "підставити політичне плече" Міхеілу Саакашвілі, і запропонував йому йти на парламентські вибори разом із партією УДАР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у своєму відеозверненні.

Він зазначив, що залишається лідером партії "УДАР", а пост голови партії запропонував Міхеілу Саакашвілі.

Також Кличко підкреслив, що залишається мером Києва.


Читайте також: Володимир Кличко може очолити партію "УДАР" на парламентських виборах, - "УП"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130587
 
 
 Топ коментарі
 
Всі розбігаються, тікають від Педра Олексійовича як від прокажєнного: Гройсман, Кличко...
А Петро все ще мріє про 25% голосів на виборах та про потюжню аппазіцію.
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Даже боксер понял что соевый политический труп и решил его кинуть 😂😂😂
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Шось петю останній час не чути і не видно . Хватіл " удар " , та вже втік з валізами до Лондона ( на лікування ) ? Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі - Цензор.НЕТ 279
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Всі зрозуміли, навіть Володимир, наскільки токсичний петро. Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6133
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Типо Михо,должен як курчавый коник вывезти твою шоблу из багнюки,а потiм ви его грохнете? Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9976
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Интересно мыслите . Виталик до такого бы не додумался 😀😀😀
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Виталик захотел, в бочку Михо, со свежими огурчиками,своих солёных подкинуть Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі - Цензор.НЕТ 6824
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От, дебіл!!! Якою ще мовою написати, щоб цей дебіл зрозумів, що його дебільна пісня вже давно пролунала і давно забута? Підалік, може тобі треба повторити урок пороха на чергових виборах? Не раджу. Краще, готуйся до позовів у суди. До твоїх злочинів буде ДУЖЕ багато запитань. Лук"янівка за тобою плаче і стогне.
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Нда-а Веталь , нет слов . Даже не то то слов , а даже и букв . Нахрена тебе это грузинское недоразумение , ёклмн ? Шо ты чудишь , Кличко ?? Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9077 .
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Виталя, а выдержишь удар Саакашвили? не выдержишь, обсерешься.
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Таким образом хотят нейтрализовать Саакашвили.
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Сегодня я думаю, что Виталя вполне мог бы быть Президентом!
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Всех киевских туалетов и стеклянных мостов. В других выборах этот дебил просто не принимал участие.
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Мабуть політику Кличку не хватило харизми президента порошенка , раз запросив " промоутером " президента Саакашвілі Кличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9644
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Кличко заявил, что поведет партию УДАР на выборы в ВР и пригласил в команду Саакашвили. ВИДЕО

виталя,ты,реально молодец)))
вот,это дело)))
такого даже саакашвили не ожидал)))
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а секс у двох йому, саакашвілі запропонувати, як))??
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Кличко одним движением поставил крест на выборах в меры Киева и на выбры в ВР !
Такого п*** ца от Виталия не ожидал ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКличко заявив, що поведе партію УДАР на вибори у ВР і запросив у команду Саакашвілі. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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