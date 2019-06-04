 Я не збираюся бути на стороні екс-власників "ПриватБанку", захищатиму тільки державу, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у вівторок ввечері в акаунті адміністрації президента України в соцмережі Твіттер було опубліковано запис такого змісту: "Що стосується "ПриватБанку", я буду захищати тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці", - заявив Зеленський на зустрічі з єврокомісаром Домбровскісом".

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