 Я не збираюся бути на боці ексвласників "Приватбанку", захищатиму тільки державу, - Зеленський

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у вівторок ввечері в акаунті адміністрації президента України в соцмережі Твіттер було опубліковано запис такого змісту: "Що стосується "ПриватБанку", я буду захищати тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників у судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці", - заявив Зеленський на зустрічі з єврокомісаром Домбровскісом.
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Матеріали за темою: Націоналізація "Приватбанку"
У вас не вийде зруйнувати нашу державу, я захищатиму її в будь-якій іпостасі, - Порошенко-Зеленському
Мені все одно, що буде з Коломойським. "Приватбанк" - державна установа, - Зеленський
Через фірми Коломойського і Зеленського відмивають гроші "Приватбанку", - Ар'єв
"З приводу Приватбанку, які б там не були дії, я буду стояти на захисті України", - Зеленський
"Так хто маріонетка Коломойського?": У Зеленського відреагували на рішення суду щодо "Приватбанку"
+17
цікаво, а з бенєю то узгоджено????
+14
да-да.. "на работу - на лисапеде.. открыто общаться с народом.. сократить АП... открытые списки.. никаких кортежей" и т,д.
Кстати, вчера возле АП стояло СЕМЬ автобусов со спецназом НГ.. и 1 автобус со спецназом ВСУ.. охраняют вазелина. На прошлой неделе было всего 4..И 4-5 джипов с охраной от бени))
До этого яныка охраняло аж... ДВА автобуса со спецназом)
Кстати, вчера возле АП стояло СЕМЬ автобусов со спецназом НГ.. и 1 автобус со спецназом ВСУ.. охраняют вазелина. На прошлой неделе было всего 4..И 4-5 джипов с охраной от бени))
До этого яныка охраняло аж... ДВА автобуса со спецназом)
Стратегия молчания удобна для того, чтобы выигрывать выборы. Она же становится петлёй на шее, когда выборы позади, а грязь в отношении оппонента перестаёт быть решающим фактором народной любви.
Находясь в постоянных тисках между бизнес-интересами своих покровителей, давлением со стороны пассионарной части избирателей, пристальным вниманием США и теми необратимыми изменениями на курс в Евроатлантические структуры, которые заложил Порошенко, Зеленский какое-то время будет балансировать между этими взаимоисключающими позициями, а потом уйдёт в политическую тень. Конституционным или иным путём. Надеюсь, он не успеет включить печатный станок и не станет мешать реформам, которые активизирует новый парламент.
Его слабое место в том, что за него никто открыто не заступится: выйти на Майдан за Зеленского и Коломойского - даже звучит смешно. Поэтому, досидит преЗЕдент в своём кресле до конца каденции или нет - не суть, ибо он будет в значительной мере изолирован из процесса более сильными игроками.
А когда уставшим человеком решит вернуться на сцену, все места на ней будут заняты младыми и нахальными. Но это будет потом. А пока, добро пожаловать в ад, Володя!
Настоящий Рэйган с самой своей молодости активно работал в профсоюзе актеров. Два раза был успешным губернатором штата.
И только ПОТОМ стал Президентом США.
А блаЗЕнь ничем, кроме "игры" на рояле и не знаменит.
я за свою країну хвилююсь.
Нехай ділом докаже! Овощ також всіляке звиздів.
То, что Зеля и сейчас находится под контролем Коломойского, понятно и из назначений руководителя АП и начальника охраны, и поездок самого Коломойского.
И такие заявления Зели говорят только об одном:
О НАГЛОСТИ врать в глаза, прекрасно зная, что это ложь и зная о том, что оппонент тоже прекрасно знает, что это полная ложь. Но, все равно, продолжать нагло врать.
тем более это всего лишь отмазка для еврокомиссара..)))
Посмотрим, что ты запоешь после выборов в зРаду))
И что останется от Украины через 5 лет после тебя, мразина!
будем посмотреть)
время покажет)
неужели это серьёзно?)
Стрєлок Не дождьотєся @Gorsha81
Дядя , ти за межами України такий борзий.Нічо, привалиш обратно,Богдан тобі трубочку передасть, і тобі популярно пояснять яка у тебе позиція.Ти смотрі, самостоятєльного з себе корчить, чмошнік.
У нашей постоянной рубрики «Кому принадлежит Одесса» появилась интересная подрубрика, которая будет посвящена одесским активам олигархов национального значения - самых богатых и влиятельных людей Украины.
В первом материале мы решили рассказать об имуществе миллиардера №6 (по версии «Фокуса») Игоря Коломойского, который после победы на президентских выборах связанного с ним Владимира Зеленского наверняка получит новые возможности и в одесском регионе.
Промышленно-финансовая группа «Приват» - это неофициальное название сотен украинских и иностранных компаний, принадлежащих (чаще всего опосредованно, через цепочку других юрлиц, в том числе оффшорных) миллиардерам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Сам Коломойский отрицает существование этой группы, но, анализируя открытые данные и реестры, можно сделать вывод, что группа существует де-факто.
Как правило, приватовские компании учреждены следующими кипрскими оффшорами, связанными с Коломойским: CLANTON CUNSULTING LIMITED, PRESCONA MANAGEMENT LIMITED, PORTIAL TRADING LIMITED, RENALDA INVESTMENTS LIMITED, INOFOS MANAGEMENT LIMITED. Конкретно в Одессе часть компаний прямо или опосредованно оформлена на гражданина Израиля Дмитрия Потишмана (дядя экс-губернатора Одесской области Игоря Палицы). Он же считается и региональным представителям «Привата».
Компании этой группы работают в самых разных сферах. Тут и нефтепереработка, и торговля топливом, и горно-металлургическая промышленность, и машиностроение, и сельское хозяйство, и финансовые услуги, и медиа.
Теперь подробнее.
НЕФТЕГАЗ
Самым главным активом «Привата» в Одессе является мощный нефтеперевалочный комплекс - нефтегавань. Там работает несколько компаний, самые крупные - «Эксимнефтепродукт», «Одесснефтепродукт», «Синтез Ойл» и «Укрлоудсистем». Через эти юрлица «Приват» оперирует четырьмя глубоководными причалами, которые соединяются с резервуарным парком нефтепродуктопроводами.
Компания «Укрлоудсистем» владеет перевалочным комплексом для сжиженного газа и взяла в аренду участок площадью более 11 га.
ПАО «Эксимнефтепродукт» - это крупный терминал по перевалке нефти, мазута и дизтоплива. Предприятие создано на базе Одесского государственного предприятия по экспорту и импорту нефтепродуктов, которое было приватизировано в 1990-х. Осуществляет экспортно-импортные операции с нефтью и нефтепродуктами при их транспортировке. Владеет резервуарным парком для нефтепродуктов. Известно, что Генпрокуратура открывала уголовное производство по подозрению «Эксимнефтепродукт» в махинациях с транзитом мазута через Одесский морской торговый порт, но до суда дело не дошло. В аренде компании находится примерно 50 гектаров земли в районе нефтегавани.
Нефтехранилища
ПАО «Одеснефтепродукт» занимается перевалкой нефти и светлых нефтепродуктов - хранением и отгрузкой трубопроводом, автотранспортом, железнодорожным и водным транспортом. Кроме земли в Одессе, она владеет или арендует участками в области (в Белгороде-Днестровском, Кодыме, Любашевке, Подольске).
По данным СМИ, украинский олигарх договаривался о сотрудничестве с азербайджанским нефтяным монополистом SOCAR, и одесский нефтеперевалочный комплекс должен был превратиться в настоящий углеводородный хаб, крупнейший в черноморском регионе, но, по неизвестной нам причине, переговоры так и не увенчались соглашением.
Одно время Коломойский контролировал и арестованный (позже национализированный) Одесский нефтеперерабатывающий завод. В разгар войны туда зашли боевики созданного олигархом батальона «Днепр» и проследили, чтобы нефтепродукты, которые хранились на НПЗ, были переправлены в резервуары «Эксима». А то ведь могли пропасть. Насколько нам известно, они таки не пропали: все пошло куда надо. И кому надо, понятное дело. Кстати, тогда же олигарх с выгодой для себя продавал топливо украинской армии, отбивающей атаки агрессора с востока.
РЫБПОРТ
Группе «Приват» вот уже 11 лет принадлежит рыбопромышленная компания «Антарктика», сменившая после трагической гибели Валерия Кравченко нескольких владельцев, пока в 2008-м году не отошла Коломойскому. Главный актив «Антарктики» - Черноморский рыбный порт, который, кстати, государство в свое время запретило приватизировать, но он все равно попал в частные руки. Это предприятие может перерабатывать свыше 1,5 миллионов тонн грузов в год.
Сегодня гавань располагает контейнерным терминалом, комплексом по перевалке генеральных грузов (бананов, цитрусовых, риса, сахара, какао-бобов и др.), паромным комплексом и портовым холодильником. Все это работает и приносит немалую прибыль.
МАШИНОСТРОЕНИЕ: УБИТЫЙ ЗОР И ЖИВАЯ «КРАСНАЯ ГВАРДИЯ»
Главным машиностроительным активом группы когда-то был завод «Одессельмаш» (при Союзе назывался ЗОР, в честь Октябрьской революции), но менеджеры Коломойского предпочли его закрыть - якобы предприятие было убыточным. Корпуса завода снесли, территорию расчистили. Одно время «Приват» хотел построить там контейнерный терминал, но все уперлось в отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры. В 2013-м на участке начали строить баскетбольную арену к Евробаскету, но полыхнула война, чемпионат отменили, государство участвовать в проекте отказалось, и стройка остановилась. Сейчас бывший ЗОР представляет собой один огромный пустырь.
Тем не менее «Одессельмаш» остается активом. За ним числится более 63 гектаров земли, стадион и кое-какие строения на улице Черноморского казачества и Николаевской дороге.
Через дорогу от ЗОРа находится действующее индустриальное предприятие «Привата» - Одесский машиностроительный завод (бывшая «Красная гвардия»). Когда уничтожали «Одессельмаш», на «Красную гвардию» перевели лучшие кадры и самое ценное оборудование, в том числе литейное. Сегодня ОМЗ выпускает резервуары для нефтепродуктов, контейнеры для битума, кузова для самосвалов, шахтные лебедки, тепловозные домкраты, запчасти для железнодорожных вагонов, причальное оборудование. Главные покупатели продукции завода - предприятия того же «Привата» и государственная «Укрзалізниця».
В 2015-м «Красная гвардия» переоборудовала бронетехнику для одесского батальона «Шторм»
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: НАСЛЕДИЕ ПОСМИТНОГО И АРЕСТОВАННАЯ ЗЕМЛЯ
Группа «Приват» занимается в Одесской области и сельским хозяйством, причем активы этой сфере рассованы по разным «лукошкам». В частности, Коломойскому принадлежит бывший колхоз им. XXI съезда КПСС в Березовским районом, которым когда-то руководил сам Макар Посмитный. Реорганизованный в агрофирму имени Посмитного, он арендует паи в Березовском и Лиманском районах.
Партнер и региональный «смотрящий» группы Дмитрий Потишман вместе с предпринимателем Александром Сачковым и фирмой «Дилвест» являются учредителями фирмы «Гаджибей», которой принадлежит больше 300 гектаров возле курортной Грибовки. Это земли бывшего колхоза «Маяк».
Племянник Потишмана Игорь Палица, став губернатором, говорил, что хочет построить на 44 гектарах «Маяка» морской «Буковель» (одноименный туристический комплекс в Карпатах тоже принадлежит группе «Приват»). Но проект так и остался на бумаге. Участки «Гаджибея» выступили в качестве залога по кредитам рефинансирования на 857 млн грн, выданным Нацбанком «ПриватБанку». Коломойский, как известно, эти деньги отдавать отказался, и земля была арестована.
Отметим, что участки «Маяка» были приватизированы между 2005 и 2010 годами по так называемой «фермерской» схеме - их совершенно бесплатно передали группе физических лиц «для ведения личного сельского хозяйства». Соответствующее распоряжение подписала тогдашняя глава Овидиопольской РГА Наталья Чегодарь. Впоследствии она стала первым замом Палицы. Вот такое «совпадение».
Еще один актив Коломойского, который был арестован в рамках дела «ПриватБанка», - зерновой комплекс «Бориваж». Морской перегрузочно-складской комплекс зерновых грузов с причалом расположен в пгт Новые Беляры Лиманского района и пр
Курс валют на 5 червня: Нацбанк різко опустив гривню. Курс долара на міжбанку в продажу зріс на п'ять копійок - до 27,15 грн/дол, курс у купівлі піднявся також на п'ять копійок - до 27,11 грн/дол.
Як повідомляє Finance.ua, 4 червня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,20 - 27,23 гривні за долар.
Національний банк України на 5 червня 2019 року опустив курс гривні більш ніж на 25 копійок - до 27,20 гривень за долар, порівняно з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора у вівторок, 4 червня. НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:
- 100 доларів США - 2720,6934 гривні (+25,2100);
- 100 євро - 3059,1477 гривні (+44,2495).
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,83 - 27,18 гривні. Євро купують за 29,96 гривні, продають за 30,55 гривні. На "чорному" ринку долар торгується по 26,95 - 27,03 гривні, євро - 30,14 - 30,27 гривні.
У перший робочий день тижня курс долара на міжбанківському валютному ринку в продажу зріс на п'ять копійок - до 27,15 грн/дол, курс у купівлі піднявся також на п'ять копійок - до 27,11 грн/дол. Нагадаємо, на вівторок НБУ опустив курс гривні більш ніж на 10 копійок - до 26,95 грн/дол. При цьому напередодні регулятор продавав на міжбанку валюту вперше за три місяці.
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Міжнародні резерви України за підсумками травня 2019 року знизились через виплати за держборгом $ 1,7 млрд, повідомив глава ради НБУ Богдан Данилишин на своїй сторінці в Facebook. "За три літніх місяці Україні потрібно буде виплатити зовнішніх боргів на суму $ 1,8 млрд, у вересні - $ 1,7 млрд. Плюс до цього - очікуваний у липні-серпні вихід нерезидентів з гривневих ОВДП, які вони купували в січні-квітні, приблизно еквівалентом $ 1 млрд, з подальшою конвертацією отриманих грошей у валюту", - зазначив глава ради.
Подсвинки предпочитают профессиональных воров с многолетним стажем на госслужбе или в в выборной власти.