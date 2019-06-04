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Все про:Нацполіція (7644) Переатестація (51) Кирило Тлявов (1)

 Один із поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика, не пройшов переатестацію і був звільнений з МВС, - адвокат Маселко

Адвокат і активіст Роман Маселко оприлюднив інформацію про те, що один із підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова Володимир Петровець не пройшов переатестацію і був звільнений з лав МВС. Пізніше відновився через суд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Маселко зазначив: "Мало хто знає, що один з підозрюваних поліцейських у вбивстві 5-ти річного Кирилка не пройшов атестацію і був звільнений.

Але у січні 2018 року суддя відомого Окружного адміністративного суду м.Києва Дмитро Костенко поновив Петровця В.С. на посаді. 

Цей "поліцейський" навіть мінімальні бали на тестах не набрав (44 при мінімальних 50).

Найбільший цинізм ситуації, що якраз 03 червня, у день смерті Кирилка Вища кваліфікаційна комісія суддів України перевіряла цього суддю, який є типовим представником системи та кругової поруки.

ВККС відкинула негативний висновок Громадська рада доброчесності та визнала Дмитра Костенка доброчесним.

До речі, у 2017 році суддя збив на автомобілі дівчинку, але повністю уник покарання. Покарали ... батька дівчинки. Ось так.

Читайте також: Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова. ФОТОрепортаж

Чи ми готові і далі платити таку ціну за псевдореформи ?

Чи хтось нарешті понесе відповідальність за залишення таких "правопохоронців" та "кривосуддів" на посадах ?

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130584
 
   
 Топ коментарі
 
Ну и какие действия произвел твой "порох" после Княжичей, где было 5 трупов?
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потрох - коррумпированная, циничная, жлобистая, пофигистая свинья , которая за 5 лет НИЧЕГО не сделала для улучшения качества жизни украинцев.
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Завелась старинная мусорская шарманка: это на наш сотрудник, мы его ранее уволили. Как вы уже zae bali... Аваков с Князевым должны уйти в отставку и так должно быть с каждым, кто прийдет на их место. Залет=увольнению. Как минимум...
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Зеленський, шо за фігня з АваковимПитання риторичне.
Пороха б вже, станься таке, мені страшно уявити з чим би змішали.
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Ну и какие действия произвел твой "порох" после Княжичей, где было 5 трупов?
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Самовбились з необережності. Кінці в землю.
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потрох - коррумпированная, циничная, жлобистая, пофигистая свинья , которая за 5 лет НИЧЕГО не сделала для улучшения качества жизни украинцев.
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С России тебе виднее)))
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"раисся" (как и слово "говно") пишется с маленькой буквы, продажное чмо... всегда пишется с маленькой.
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Демченко, с Порохом давно все ясно, дальше что? Скольких еще должны покалечить-убить менты?отмазать от ответственности типа судьи, что бы хоть что-то поменялось в Украине? Мне хватило бы суток выгнать рюкзаковых после убийства ребенка. Но увы... Ждем реакции нового гидранта...
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Таке неможливо під час потужних і прогресивних реформ від будкобудівельника. Так, ботоферма? Назвіть призвіще цього "захисника права".
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На всякий случай напоминаю, уже выборы прошли, смените методичку
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Ментами - не стають. ментами - народжуються..
І вся ідея переатистації полягала в очищенні системи правоохороних органів від МЕНТІВ.
Хотіли як краще. а маєм як завжди...
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Один из полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика не прошел переаттестацию и был уволен из МВД, - адвокат Маселко
да,рэХорма по авакяновски - снова понабирать мусоров(((
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Завелась старинная мусорская шарманка: это на наш сотрудник, мы его ранее уволили. Как вы уже zae bali... Аваков с Князевым должны уйти в отставку и так должно быть с каждым, кто прийдет на их место. Залет=увольнению. Как минимум...
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Неужто "Мавр сделал своё дело, мавр должен уходить"(с)??? Не верится. Я- о Министре МВД, если шо.
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Ну если объективно, без дешевых ля-ля, то в данном конкретном случае мавр не при делах. Мавр сделал своё дело, старых мусоров уволил через переаттестацию. Но потужные рехформаторы судебной системы их вернули назад. А помогли им в этом поцреоты в вышиванках из ЗРады. Так шо маемо, шо маемо.
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Князев - по профессии полицейский, А КАКАЯ ПРОФЕССИЯ У АВАКОВА?
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Блин , все знают и спокойно терпят. Вот и ответ о преступности
Убийц Шеремета не нашли, Княжичи проглотили и т д. В ЕС давно бы такрй министр пошел в отставку.
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ну-ну...еще попытки...
то малолетка стрелял...
то пестик пропал...
то переаттестацию не прошел (ибо уже о пьяной стрельбе страна гудела)
еще что за фактики подгоните - котенка перед стрельбой спас..
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народ ви замітили що дві дитини загинули із за рішення суду...дівчинка яку через суд повернули батькам і хлопчик через поліцейського якого поновили на роботі суд
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Да они все буквально вчера были уволены ...
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как тут не вспомнить фразу - " не виноватая я, он сам пришел"!
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Це все що нам потрібно знати про реформу поліції
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Матка боска! Зараз виявиться,що весь райвідділ звільнили 10 років тому
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За эти 5 лет провелось две успешных реформы, которые "съела" одна часть общества и к сожалению, все 5 лет, молча сплёвывала другая: 1) "замыливание" 2) " зомбирование".
Пять мотраченных впустую лет.
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Руки держащие чаши "правосудия" зеля рубить будет ? Хотя о чем это я ?
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По закону президент не выполняет функции судей. В данном случае к сожалению.
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Начинается...
Такое впечатление, шо наши мусорские и другие "паны" слизывают всю систему своей отмазки у кацапов: увольняют одиозных работников задним числом.
Аваков, може у кацапов такие финты ушами и прокатывают, но у нас они не прокатят!!! Отвечать придется всем вам мусарам.
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народ не втягуйтесь в акцію порохоботів перед виборами звільнити Авакова...Пєтруші цоьго треба щоб не було кому контролювати вибори
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ни одна слезинка ребенка не стоит политических амбиций ни одного президента.
Аваков должен уйти
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Прлмто, как в Расее, вчера уволен. Арсенчик быстрл учится у москалей.
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То, что т. н. реформ, которые были типа сделаны за последние 5 лет, этот мальчик лишь один из последних, заплативший жизнью, за рукожопость и проданость этих типа реформаторов.
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Он уволился две недели назад. И никогда там не работал. Бебебе.
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ВСЕ ЗНАЛИ ( и Аваков в т ч), что НЕ ПРОШЕДШИЕ АТЕСТАЦИЮ И ЛЮСТРИРОВАННЫЕ МИЛИЦИОНЕРЫ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В ОРГАНЫ МВД.
Но молчали
Авакова в отставку
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Их возвращали суды!!! В том и проблемма.Что судебная система полное гавно!
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Не всё так просто. Это была планированная акция по возрату. Знаю одного человека, не прошедшего аттестацию. При мне весной 2016 или 2015 был ему звонок от какого о организатора и тот предупредил , что осенью через суды всех будут возвращать
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Пока выборы не пройдут Авакова никто трогать не будет!
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Аваков коломойському і після виборів потрібен буде.
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а если бы суд мента-алкаша не восстановил, он мог бы гангстером стать Один із поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика, не пройшов переатестацію і був звільнений з МВС, - адвокат Маселко - Цензор.НЕТ 7447
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Дык, они оба уволились из органов ещё неделю назад.
Завтра Аваков покажет документы.
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Тепер його треба розстріляти і він вже нікуди і ніколи не востановиться.


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Уверен, что 90% офицерского состава мусоров, судей и прокуроров, бывших и нынешних имеют оружие дома. (для охоты - как они любят говорить). А если еще отследить у них остальной инвентарь для охоты, то легко можно собрать для всей украинской армии приборы ночного видения, спецавтомобили и спецобороудование.
21 век на дворе, кормильцы сраные, охотнички млять... Кроме как побухать и пострелять по банкам. ни на что не годные. Дружара с Индианаполиса (США) посылал за свой счет для добровольцев в 2014-ом десяток новеньких приборов ночного видения через одного псевдоволонтера (как потом оказалось)... На фронт ни одного не попало, все разошлись по прокурорским и мусорам... Теперь говорит готов послать еще столько же бесплатно, чтобы нашелся тот кто накажет этих ******...
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Тот кто пиарится и разгоняет зраду изображая вечного борцуна, просто мудозвон
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У Дніпрі сталася стрілянина, поліція затримала 30 осіб
У Дніпрі стався конфлікт між власником та орендарем будівлі, який завершився стріляниною.
Конфлікт виник ще 3 червня, однак тоді все закінчилося викликом поліції. На наступний день, 4 червня, одна із сторін перейшла до більш активних дій: прийшовши під будівлю, близько 40 чоловіків у балаклавах почали стріляти. Нападники цілилися саме у людей, однак поранити когось їм не вдалося. Про це повідомляє Інформатор.
На місці події відразу приїхали правоохоронці. Їм вдалося затримати більшість з тих, хто міг бути причетний до конфлікту. Кільком учасникам вдалося втекти з місця інциденту.
Силовики затримали близько 30 осіб. Їх доставили у відділення поліції для з'ясування деталей інциденту.
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Спасибо порошенко за безнаказанность и коррупцию в Украине.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїОдин із поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика, не пройшов переатестацію і був звільнений з МВС, - адвокат Маселко
 
 
 
 
 
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