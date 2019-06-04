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Все про:Кернес (259) Харків (1361) декомунізація (234)

 Зеленський довірив мені бути арбітром і я вирішив відновити бюст Жукова, - Кернес

Найближчим часом бюст маршала Жукова буде відновлено, а повернення проспекту Петра Григоренка імені маршала СРСР розглянуть на найближчій сесії Харківської міськради.

Про це йдеться в заяві Харківського міського голови Геннадія Кернеса, опублікованому 4 червня на сайте міськради у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського "врегулювати правову колізію", передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний президенту Володимиру Зеленському за його мудрість у цьому питанні і за те, що він довірив мені як арбітру розібратися в цій проблемі виключно в законній площині. І оскільки я як Харківський міський голова маю стати арбітром у цьому питанні - повідомляю: 1) бюст маршала Жукова буде відновлено найближчим часом; 2) питання про перейменування проспекту імені генерала Григоренка на проспект імені маршала Жукова буде винесено на найближчу сесію Харківської міської ради", - йдеться в заяві.

При цьому, за словами Кернеса, станція метро, ​​яка раніше носила ім'я маршала Жукова, залишиться з нинішньою назвою - "Палац спорту".

Також мер Харкова нагадав, що був проти декомунізації імені Жукова через його роль у звільненні Харкова, і закликав людей "повернутися з Майданів".

"Пора вже повертатися з Майданів до здорового глузду і правового поля і не сварити людей між собою", - резюмує Кернес.

Нагадаємо, в Харкові активісти кількох партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкові, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

3 червня речниця президента Юлія Мендель у Facebook написала, що ситуація в Харкові довкола пам’ятника Георгію Жукову - яскравий приклад непродуманості і недосконалості гуманітарної політики останніх років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130583
 
 
 Топ коментарі
 
Керне@....ты мразь рашенская....
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гепа божился восстановить и памятник членину... Не срослось. Зеленский доверил мне быть арбитром и я решил восстановить бюст Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 3896
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Задача свынорастов - обосрать Зеленского, где только можно. Главный тезис таков - Свыня крала, и это нормально, а вот посмотрите - Зелемойша будет красть в разы больше.
Логика уродов, ну а не красть вообще низзя?
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Теперь не нападёт, если у подколомойских гражданская война, а уйдёт, т.к. "Украина начнёт выполнять Минские соглашения" ((c) Зелемойский)
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Нацкорпус ваш выход или вас только свинарчуки интересовали?
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Мне вот интересно - Кернес до сих пор на свободе после потужных судовых рехворм соевого барыги и плодотворной работы кума-генплокулола? Зеленский доверил мне быть арбитром и я решил восстановить бюст Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 5478
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Жуков бросал людей в мясорубку. Все еще считаете его достойным человеком?
Жаль Жукова. Такой герой, маршал Победы, а его на землю сбросили. Как можно вообще такое делать? Ничего святого нет?
Ну и что, что Жуков участвовал в подавлении восстания в Тамбовской области, где шашками рубил крестьян.
Ну и что, что во время войны он срать хотел на человеческие потери и бросал людей в мясорубку.
Ну и что, что Жукова убрали из оккупированной части Германии за мародерство.
Ну и что, что Жуков в 1954 году организовал учения на Тоцком полигоне, когда почти 60 тыс. солдат были подвергнуты воздействию радиации от атомного взрыва.
Ну и что, что Жуков был одним из организаторов подавления Венгерской революции в 1956 году.
В остальном же человек достойный. За что его так?
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Кто не доделал пожалуйста доделайте....
(если что то это я про работу Авакова в Харькове)
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Коротше я зрозумiв....Нiякого крутого поворота не буде , все як було за Пороха так i далi буде, чистки не буде , люстрацiй не буде ,сепарня як була на своiх мiсцях так i залишится далi.....
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Все буде, як захочуть українці, будуть лопухами - буде сепарня, проявлять активність і патріотизм - буде квітуча Україна.
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"Зеленский доверил мне быть арбитром и я решил восстановить бюст Жукова"



Так и запишем - Зеленский пособник Кернеса.
Спасибо Гена.
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Гепыну коляску можно приварить на постамент Жукова. Его привязать, что бы не упал, мэр
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Когда уже будет бюст Гепы? Желательно работы якутского скульптора.
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Всю это шнягу с восстановлением бюста убийце Жукову САМ Кернес и НАЧАЛ и вел все время. А его Зеля "арбитром" назначил!
...
Гепа "арбитр", это то же самое и тот же результат, если бы Рассию назначили "арбитром" в споре-переговорах между Украиной и Лугандонией.
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Ну буває.Коли кожен хапає за гвинтівку і кричить: - Дай мені, - добре не прицілишся.
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Во *****...Кернес как и порохоботы выдают желаемое за действительное. Какой ты нафик "орбитр", ты блть недобиток сучий...падлы перед смертью не надышатся. Украинцы уже подписали приговор всей швали, на выборах будет поставлена финальная точка.......вот тогда будет весело смотреть как чпокаются соевые с рыгами на шконке!!!
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добре, що шнур не обірвався... а все з першого разу!
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Когда уже этот недострелянный хорек мокшанвкий подохнет...
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Жуков история страны не чего плохого нет в её сохранении.
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так же как и пгт Стрижавка, близ Винницы, тоже восстановите? а чО, история Ж
Werwolf-Eichenhain Дубовая роща
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это ставка немецкого командования на территории Украины
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Зачем в россии, переменовали ленинград в Санкт-Петербург, и после смерти сталина снесли все его памятники?
Это же их история.
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ну що тут сказати - не хочеш, не хочеш, але антисемітом станеш...
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вот это и есть истинная рожа зеленки. а остальное пустые лозунги и дешевые понты, адресованные 73 дуракам
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Істинна рожа порохосвина - у відключенні газу у пенсіонерів в січні через захмарні тарифи та злиденну пенсію.
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да Хто против? но тема вроде про "терки" между зеленкой и кернесом... с какого боку порох?
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З такого, що позалишав сепарню на посадах.
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ну хоть не поручал восстанавливать памятники жуковым...
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будь то тема о погоде,зебилы и тут приплетут Порошенка
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для України це один з катів, які посилали українців вмирати за чужу імперію...
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По закону запрещено переименовывать обратно улицы, которые переименовали в порядке декоммунизации.
Эта крыса Кернес очень любит звиздеть про "правовое поле". При этом сам постоянно нарушает законы.
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От вже больне створiння.От яка тобi справа,до Жюкова?!С твоим пониманием о жизни,треба ставить пам*ятник напёрстку,або Вашингтону с купюры долляра Зеленський довірив мені бути арбітром і я вирішив відновити бюст Жукова, - Кернес - Цензор.НЕТ 921
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кернес хитрая крыса прекрасно осознавая негативное отношение украинцев к себе демонстративно поддержал порошенко и это сработало ( можно почитать комменты на цензоре) теперь взялся за зеленского.
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Выродок. Почему такие мерзкие люди живут, а прекрасные украинские парни погибли, защищая Украину? Чтобы жили такие как Кернес?
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Довєрія нє оправдал, снєсті вмєстє с памятніком...
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Маршал Жуков - сталинский мясник или герой?
В окружении И. Сталина мыслящим считался маршал А. Василевский, который планировал и руководил большинством военно-стратегических операций в 1942-45 гг.
Маршала Г. Жукова запомнили по его матам и расстрелам своих военнослужащих по всем фронтам.
По свидетельству ряда военных историков, Г. Жуков, став в январе 1941 года начальником Генерального штаба, лично ответственен за неготовность Красной Армии к началу войны с нацистской Германией, что привело к жуткой трагедии в мировой военной практике.
Вспомним, что меньше чем через месяц после начала войны, в 1941 году из 170 дивизий, размещенных на западном направлении - 28 оказались в полном окружении, а 70 понесли катастрофические потери.
В сентябре 1941 г. под Вязьмой были окружены 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк из Резерва Главного командования и полевые управления четырех армий.
В Брянском котле очутились 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артполков и полевые управления трех армий. Всего же в 1941 году в окружение попали и не вышли из него 92 из 170 дивизий Красной Армии, 50 артиллерийских полков, 11 танковых бригад, полевые управления семи общевойсковых армий.
В день нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР объявил о мобилизации военнообязанных 1905-1918 гг. рождения. Мгновенно было мобилизовано свыше 10 млн. человек.
Плюс еще из 2,5 млн. добровольцев было сформировано 50 ополченских дивизий и 200 отдельных стрелковых полков, которые были брошены в бой без обмундирования и практически без надлежащего вооружения. Из 2,5 млн. ополченцев в живых осталось немногим более 150 тысяч.
Напомню, что когда Г.Жуков был начальник Генштаба, в Киевско-Уманьском котле в плен попало 768 тысяч красноармейцев, в Брянско-Вяземском - 663 тысячи, в Витебско-Могилевско-Гомельском - 580 тысяч, в регионе Гродно-Минск - 300 тысяч советских воинов, под Черниговом и под Мариуполем еще по 250 тысяч.
Если все сложить, в 1941 году в плен попало невероятных 4 миллиона советских бойцов, объявленных Сталиным и его приспешником Жуковым врагами и дезертирами. Поэтому маршал Жуков, как начальник Генштаба РККА в 1941 году, является одним из главных виновником самой страшной в мировой военной истории катастрофе.
И нужен ли такому военачальнику памятник в Украине, где он лично послал на смерть 1,5 млн. мобилизованных украинцев, которые пережили тяжелую немецкую оккупацию, и освобождали свой край ценой собственных огромных людских потерь?
Именно маршал Жуков приказал украинских новобранцев четырех Украинских фронтов не щадить, считая их подозрительными элементами, которые несколько лет жили под нацистским управлением.
Как результат - людские потери Украины самые высокие среди всех воевавших во Второй мировой войне народов. 9 миллионов убитыми и 13,5 млн. демографических потерь - это 50% людских потерь всего СССР! Большие потери были только у миллиардного Китая.
Пора развенчивать мифы о великом полководце Г. Жукове, который был полной противоположностью действительно талантливым военачальникам, которые призывали воевать не числом, а умением.
Во время обысков на квартире Г. Жукова, когда тот попал в немилость, было обнаружено невероятное количество мехов, дорогих тканей, посуды из драгоценных материалов и великолепных картин, украденных в Германии, в то время как страна голодала и народ жил в нищете.
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при петру він сидів тихо, і з перебитим хребтом. сьогодні роздає інтерв,ю кацапам.
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Может, сразу уж бюст Кернеса... над его могилой!
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Та всім насрати і на маршалека жукова і на його бюст . Кому воно все оте кацапське лайно потрібне ? Свою країну треба розвивати , а не московським дохлим військовим злочинцям жопу вилизувати .
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський довірив мені бути арбітром і я вирішив відновити бюст Жукова, - Кернес
 
 
 
 
 
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