 Зеленський довірив мені бути арбітром і я вирішив відновити бюст Жукова, - Кернес

Про це йдеться в заяві Харківського міського голови Геннадія Кернеса, опублікованому 4 червня на сайте міськради у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського "врегулювати правову колізію", передає Цензор.НЕТ.

"Я вдячний президенту Володимиру Зеленському за його мудрість у цьому питанні і за те, що він довірив мені як арбітру розібратися в цій проблемі виключно в законній площині. І оскільки я як Харківський міський голова маю стати арбітром у цьому питанні - повідомляю: 1) бюст маршала Жукова буде відновлено найближчим часом; 2) питання про перейменування проспекту імені генерала Григоренка на проспект імені маршала Жукова буде винесено на найближчу сесію Харківської міської ради", - йдеться в заяві.

При цьому, за словами Кернеса, станція метро, ​​яка раніше носила ім'я маршала Жукова, залишиться з нинішньою назвою - "Палац спорту".

Також мер Харкова нагадав, що був проти декомунізації імені Жукова через його роль у звільненні Харкова, і закликав людей "повернутися з Майданів".

"Пора вже повертатися з Майданів до здорового глузду і правового поля і не сварити людей між собою", - резюмує Кернес.

Нагадаємо, в Харкові активісти кількох партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкові, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

3 червня речниця президента Юлія Мендель у Facebook написала, що ситуація в Харкові довкола пам’ятника Георгію Жукову - яскравий приклад непродуманості і недосконалості гуманітарної політики останніх років.