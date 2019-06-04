 Зеленський довірив мені бути арбітром і я вирішив відновити бюст Жукова, - Кернес

Про це йдеться в заяві Харківського міського голови Геннадія Кернеса, опублікованому 4 червня на сайте міськради у відповідь на заклик президента Володимира Зеленського "врегулювати правову колізію", передає Цензор.НЕТ.
"Я вдячний президенту Володимиру Зеленському за його мудрість у цьому питанні і за те, що він довірив мені як арбітру розібратися в цій проблемі виключно в законній площині. І оскільки я як Харківський міський голова маю стати арбітром у цьому питанні - повідомляю: 1) бюст маршала Жукова буде відновлено найближчим часом; 2) питання про перейменування проспекту імені генерала Григоренка на проспект імені маршала Жукова буде винесено на найближчу сесію Харківської міської ради", - йдеться в заяві.
При цьому, за словами Кернеса, станція метро, яка раніше носила ім'я маршала Жукова, залишиться з нинішньою назвою - "Палац спорту".
Також мер Харкова нагадав, що був проти декомунізації імені Жукова через його роль у звільненні Харкова, і закликав людей "повернутися з Майданів".
"Пора вже повертатися з Майданів до здорового глузду і правового поля і не сварити людей між собою", - резюмує Кернес.
Нагадаємо, в Харкові активісти кількох партій і громадських органiзацiй 2 червня повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту.
Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який знесли протестувальники.
Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкові, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.
3 червня речниця президента Юлія Мендель у Facebook написала, що ситуація в Харкові довкола пам’ятника Георгію Жукову - яскравий приклад непродуманості і недосконалості гуманітарної політики останніх років.
Логика уродов, ну а не красть вообще низзя?
Жаль Жукова. Такой герой, маршал Победы, а его на землю сбросили. Как можно вообще такое делать? Ничего святого нет?
Ну и что, что Жуков участвовал в подавлении восстания в Тамбовской области, где шашками рубил крестьян.
Ну и что, что во время войны он срать хотел на человеческие потери и бросал людей в мясорубку.
Ну и что, что Жукова убрали из оккупированной части Германии за мародерство.
Ну и что, что Жуков в 1954 году организовал учения на Тоцком полигоне, когда почти 60 тыс. солдат были подвергнуты воздействию радиации от атомного взрыва.
Ну и что, что Жуков был одним из организаторов подавления Венгерской революции в 1956 году.
В остальном же человек достойный. За что его так?
(если что то это я про работу Авакова в Харькове)
Так и запишем - Зеленский пособник Кернеса.
Спасибо Гена.
Так пресс-серктутка Зе еще вчера ответила: https://censor.net.ua/news/3130319/presssekretar_zelenskogo_mendel_situatsiya_v_harkove_vokrug_pamyatnika_jukovu_yarkiyi_primer_neprodumannosti
04.06.2019 21:59
...
Гепа "арбитр", это то же самое и тот же результат, если бы Рассию назначили "арбитром" в споре-переговорах между Украиной и Лугандонией.
Werwolf-Eichenhain Дубовая роща
Это же их история.
Эта крыса Кернес очень любит звиздеть про "правовое поле". При этом сам постоянно нарушает законы.
В окружении И. Сталина мыслящим считался маршал А. Василевский, который планировал и руководил большинством военно-стратегических операций в 1942-45 гг.
Маршала Г. Жукова запомнили по его матам и расстрелам своих военнослужащих по всем фронтам.
По свидетельству ряда военных историков, Г. Жуков, став в январе 1941 года начальником Генерального штаба, лично ответственен за неготовность Красной Армии к началу войны с нацистской Германией, что привело к жуткой трагедии в мировой военной практике.
Вспомним, что меньше чем через месяц после начала войны, в 1941 году из 170 дивизий, размещенных на западном направлении - 28 оказались в полном окружении, а 70 понесли катастрофические потери.
В сентябре 1941 г. под Вязьмой были окружены 37 дивизий, 9 танковых бригад, 31 артиллерийский полк из Резерва Главного командования и полевые управления четырех армий.
В Брянском котле очутились 27 дивизий, 2 танковые бригады, 19 артполков и полевые управления трех армий. Всего же в 1941 году в окружение попали и не вышли из него 92 из 170 дивизий Красной Армии, 50 артиллерийских полков, 11 танковых бригад, полевые управления семи общевойсковых армий.
В день нападения фашистской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР объявил о мобилизации военнообязанных 1905-1918 гг. рождения. Мгновенно было мобилизовано свыше 10 млн. человек.
Плюс еще из 2,5 млн. добровольцев было сформировано 50 ополченских дивизий и 200 отдельных стрелковых полков, которые были брошены в бой без обмундирования и практически без надлежащего вооружения. Из 2,5 млн. ополченцев в живых осталось немногим более 150 тысяч.
Напомню, что когда Г.Жуков был начальник Генштаба, в Киевско-Уманьском котле в плен попало 768 тысяч красноармейцев, в Брянско-Вяземском - 663 тысячи, в Витебско-Могилевско-Гомельском - 580 тысяч, в регионе Гродно-Минск - 300 тысяч советских воинов, под Черниговом и под Мариуполем еще по 250 тысяч.
Если все сложить, в 1941 году в плен попало невероятных 4 миллиона советских бойцов, объявленных Сталиным и его приспешником Жуковым врагами и дезертирами. Поэтому маршал Жуков, как начальник Генштаба РККА в 1941 году, является одним из главных виновником самой страшной в мировой военной истории катастрофе.
И нужен ли такому военачальнику памятник в Украине, где он лично послал на смерть 1,5 млн. мобилизованных украинцев, которые пережили тяжелую немецкую оккупацию, и освобождали свой край ценой собственных огромных людских потерь?
Именно маршал Жуков приказал украинских новобранцев четырех Украинских фронтов не щадить, считая их подозрительными элементами, которые несколько лет жили под нацистским управлением.
Как результат - людские потери Украины самые высокие среди всех воевавших во Второй мировой войне народов. 9 миллионов убитыми и 13,5 млн. демографических потерь - это 50% людских потерь всего СССР! Большие потери были только у миллиардного Китая.
Пора развенчивать мифы о великом полководце Г. Жукове, который был полной противоположностью действительно талантливым военачальникам, которые призывали воевать не числом, а умением.
Во время обысков на квартире Г. Жукова, когда тот попал в немилость, было обнаружено невероятное количество мехов, дорогих тканей, посуды из драгоценных материалов и великолепных картин, украденных в Германии, в то время как страна голодала и народ жил в нищете.
с сосиски молоток