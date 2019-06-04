 У липні в Чорному морі відбудуться спільні навчання ВМС України і НАТО, - Столтенберг

Про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У відповідь на незаконні дії Росії НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі завдяки більшій кількості суден та літаків, і ми посилили співпрацю з нашими партнерами у регіоні, Україною і Грузією", - сказав Столтенберг.

Також він наголосив, що Альянс уважно стежить за ситуацією у регіоні Чорного моря.

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"У квітні міністри закордонних справ країн - членів НАТО погодили пакет додаткових заходів, включаючи додаткову підготовку військово-морських сил і сил вашої берегової охорони, більшу військово-морську присутність разом з візитами до портів і навчаннями, а також щодо обміну інформацією", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що вже відбувалися регулярні навчання і візити в українські порти, зокрема, кораблів з постійних військово-морських груп НАТО і інших кораблів Альянсу.

"І у липні ми будемо проводити більше навчань у Чорному морі разом з Україною", - заявив Столтенберг.





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