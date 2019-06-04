 У липні в Чорному морі відбудуться спільні навчання ВМС України і НАТО, - Столтенберг

Про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У відповідь на незаконні дії Росії НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі завдяки більшій кількості суден та літаків, і ми посилили співпрацю з нашими партнерами у регіоні, Україною і Грузією", - сказав Столтенберг.
Також він наголосив, що Альянс уважно стежить за ситуацією у регіоні Чорного моря.
"У квітні міністри закордонних справ країн - членів НАТО погодили пакет додаткових заходів, включаючи додаткову підготовку військово-морських сил і сил вашої берегової охорони, більшу військово-морську присутність разом з візитами до портів і навчаннями, а також щодо обміну інформацією", - сказав Столтенберг.
Він нагадав, що вже відбувалися регулярні навчання і візити в українські порти, зокрема, кораблів з постійних військово-морських груп НАТО і інших кораблів Альянсу.
"І у липні ми будемо проводити більше навчань у Чорному морі разом з Україною", - заявив Столтенберг.
Как сообщает пресс-служба Главы государства, Столтенберг поздравил адаптацию украинского законодательства к стандартам Альянса.
"Господин Президент, у Вас есть мощный мандат на внедрение ключевых реформ, реформ, жизненно необходимых для безопасности и процветания всех украинцев, а также приближения Украины к НАТО", - заявил Столтенберг.
Зеленский в свою очередь отметил, что Украина должна сфокусироваться на первоочередном задании - проведении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО.
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"Речь идет о реализации положений закона о национальной безопасности, реформе СБУ, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны. Украина, которая является стабильной, демократической и обороноспособной, - неотъемлемая часть европейской безопасности. Убежден, что наше особое партнерство с НАТО будет эффективно развиваться. Надеюсь, что в перспективе мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Палате
Шо, кацапы испугаются этой "зарницы" и больше не будут поддерживать сепарню на проклятых землях?
А скоко денег наша страна должна спалить на эти бесполезные учения, это никому не интересно?
А шо эти учения дают нам, обороняющимся от кацапской агрессии??? - только трату денег на разные фейерверки?
Новость так себе...
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що партія "Удар" буде брати участь в дострокових парламентських виборах. А Міхеілу Саакашвілі запропонував стати головою цієї політсили.
"Удар" іде на дострокові парламентські вибори і пропонує нашим партнерам піти разом. Я залишаюся лідером партії "Удар", а Михаїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - сказав Кличко у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.