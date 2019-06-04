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 У липні в Чорному морі відбудуться спільні навчання ВМС України і НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що у липні в Чорному морі відбуватимуться спільні навчання ВМС України та країн-членів Альянсу.

Про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У відповідь на незаконні дії Росії НАТО збільшило свою присутність у Чорному морі завдяки більшій кількості суден та літаків, і ми посилили співпрацю з нашими партнерами у регіоні, Україною і Грузією", - сказав Столтенберг.

Також він наголосив, що Альянс уважно стежить за ситуацією у регіоні Чорного моря.

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"У квітні міністри закордонних справ країн - членів НАТО погодили пакет додаткових заходів, включаючи додаткову підготовку військово-морських сил і сил вашої берегової охорони, більшу військово-морську присутність разом з візитами до портів і навчаннями, а також щодо обміну інформацією", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що вже відбувалися регулярні навчання і візити в українські порти, зокрема, кораблів з постійних військово-морських груп НАТО і інших кораблів Альянсу.

"І у липні ми будемо проводити більше навчань у Чорному морі разом з Україною", - заявив Столтенберг.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130582
 
   
 Топ коментарі
 
В июле в Черном море пройдут совместные учения ВМС Украины и НАТО, с заходом в Мариуполь. Вот это былаб новость.
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Владимир Зеленский говорит в Брюсселе о необходимости усиления давления на Россию и принуждении этой страны к миру путём совместных действий Запада и Украины. Правильная и абсолютно логичная постановка вопроса новым президентом. Но есть другие вопросы.▪️Первый - понимает ли Владимир Зеленский, что это его заявление - признание правильности и, что самое главное, безальтернативности курса, который все эти годы проводил президент Петр Порошенко?▪️Второй - понимает ли Владимир Зеленский, что заявлениями о «принуждении России к миру» он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным. Даже диалога через посредников.▪️Третий - понимают ли украинские олигархи, которые ставили на Зеленского, чтобы окончить «вот это все», что «вот это все», скорее всего, не окончится, а усилится и им не видать российских прибылей как своих ушей.▪️Четвёртый - понимает ли избиратель Владимира Зеленского, который до сих пор уверен, что война продолжается не потому, что это нужно Путину и России, а потому, что на ней «обогащалось» украинское руководство, что конфликт будет продолжаться и может даже усилиться - если усилится «принуждение к миру».▪️Пятый - когда пройдёт несколько месяцев, а война все еще будет продолжаться, поймёт ли этот избиратель, кто его настоящий враг или теперь решит, что война не заканчивается просто потому, что на ней обогащаются Зеленский и Коломойский?▪️И последний вопрос - может нам нужно сказать правду хотя бы самим себе и понять, что украинский избиратель, который не считает Россию ответственной за войну и ищет врага в собственном доме, просто в этой войне на стороне России, а не Украины?
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Владимир Зеленский говорит в Брюсселе о необходимости усиления давления на Россию и принуждении этой страны к миру путём совместных действий Запада и Украины. Правильная и абсолютно логичная постановка вопроса новым президентом. Но есть другие вопросы.▪️Первый - понимает ли Владимир Зеленский, что это его заявление - признание правильности и, что самое главное, безальтернативности курса, который все эти годы проводил президент Петр Порошенко?▪️Второй - понимает ли Владимир Зеленский, что заявлениями о «принуждении России к миру» он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным. Даже диалога через посредников.▪️Третий - понимают ли украинские олигархи, которые ставили на Зеленского, чтобы окончить «вот это все», что «вот это все», скорее всего, не окончится, а усилится и им не видать российских прибылей как своих ушей.▪️Четвёртый - понимает ли избиратель Владимира Зеленского, который до сих пор уверен, что война продолжается не потому, что это нужно Путину и России, а потому, что на ней «обогащалось» украинское руководство, что конфликт будет продолжаться и может даже усилиться - если усилится «принуждение к миру».▪️Пятый - когда пройдёт несколько месяцев, а война все еще будет продолжаться, поймёт ли этот избиратель, кто его настоящий враг или теперь решит, что война не заканчивается просто потому, что на ней обогащаются Зеленский и Коломойский?▪️И последний вопрос - может нам нужно сказать правду хотя бы самим себе и понять, что украинский избиратель, который не считает Россию ответственной за войну и ищет врага в собственном доме, просто в этой войне на стороне России, а не Украины?
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он прилюдно обещал договариваться хоть с чёртом лысым. интересно, кого он имел в виду?
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НАТО выделит на кибербезопасность и медицинскую *********** в Украине 40 млн евро. Об этом заявил Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг во время встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Как сообщает пресс-служба Главы государства, Столтенберг поздравил адаптацию украинского законодательства к стандартам Альянса.
"Господин Президент, у Вас есть мощный мандат на внедрение ключевых реформ, реформ, жизненно необходимых для безопасности и процветания всех украинцев, а также приближения Украины к НАТО", - заявил Столтенберг.
Зеленский в свою очередь отметил, что Украина должна сфокусироваться на первоочередном задании - проведении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО.
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"Речь идет о реализации положений закона о национальной безопасности, реформе СБУ, разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны. Украина, которая является стабильной, демократической и обороноспособной, - неотъемлемая часть европейской безопасности. Убежден, что наше особое партнерство с НАТО будет эффективно развиваться. Надеюсь, что в перспективе мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество", - подчеркнул Зеленский.
Ранее сообщалось, что в Палате
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"Сагайдачный" будет или его списали?
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Апчета військові кораблі служили 35 років при совку.
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Поцікався коли був збудований "Сагайдачний".
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Ну так выйдет он в море или у пристани будет дослуживать?
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В июле в Черном море пройдут совместные учения ВМС Украины и НАТО, с заходом в Мариуполь. Вот это былаб новость.
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Катера имени святого Петра Алексееча тоже будут участвовать, если конечно доплывут.
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А шо они дадут, эти учения?
Шо, кацапы испугаются этой "зарницы" и больше не будут поддерживать сепарню на проклятых землях?
А скоко денег наша страна должна спалить на эти бесполезные учения, это никому не интересно?
А шо эти учения дают нам, обороняющимся от кацапской агрессии??? - только трату денег на разные фейерверки?
Новость так себе...
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Окстись! Это ещё один жест поддержки от всего цивилизованного мира и прочее бла-бла-бла...
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У цивилизованного мира на эти "зарницы" денег може и хватает, а у нашей обкраденой своими же страны, на парады и "зарницы" денег нет. Пенсионеры от голода и без медицинской помощи дохнут пачками, молодняк массово выезжает из страны, а они в войнушки играются!!!
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В июле в Черном море пройдут совместные учения ВМС Украины и НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 424

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що партія "Удар" буде брати участь в дострокових парламентських виборах. А Міхеілу Саакашвілі запропонував стати головою цієї політсили.
"Удар" іде на дострокові парламентські вибори і пропонує нашим партнерам піти разом. Я залишаюся лідером партії "Удар", а Михаїлу Саакашвілі пропоную стати головою партії", - сказав Кличко у своєму відеозверненні, опублікованому у Facebook.
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А чего только в июле? 12 месяцев в году надо
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ липні в Чорному морі відбудуться спільні навчання ВМС України і НАТО, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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