 Серійного злодія церковного майна затримано на Київщині, - Нацполіція

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції України в області.

"Злодієм виявився 30-річний житель Харкова, раніше судимий за аналогічні злочини. Правоохоронці перевіряють чоловіка ще щодо 74 крадіжок церковного майна в області", - повідомляється на сторінці обласного главку Нацполіції в соцмережі Фейсбук у вівторок.

У поліції зазначили, що деякі викрадені ікони вже впізнали священнослужителі.

"Так, наприклад, священнослужитель зі Святоуспенської церкви в селі П'ятигори Тетіївського району впізнав викрадену стародавню дерев'яну ікону Божої матері Скоропослушниці, на полотні мішковини, яка має золоте напилення і важить близько 40 кілограмів. Власність поліцейські вилучили", - розповіли в поліції Київської області.

Слідчі розслідують матеріали кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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