 Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Ми проведемо Помісний собор, і він затвердить Київський патріархат і скасує рішення Архієрейського собору. Таким чином ми не ухвалюватимемо рішення, що ми виходимо з цієї так званої ПЦУ. Ми затвердимо, що ми є Київський патріархат – він був є і буде, а нова церква (ПЦУ), якщо хоче, буде з ним, а не захоче, то не буде. Для того, щоб ваша совість була чистою, буде Помісний собор, який скасує цю постанову (від 15 грудня 2018 року, що було ухвалено під час Об'єднаного собору за участі представників влади, УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП - ред), як вищий орган. Помісний собор як вищий орган скасує всі ці постанови, що протирічать нашому існуванню", - розповів Філарет під час таємної зустрічі.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".