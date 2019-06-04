 Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Ми проведемо Помісний собор, і він затвердить Київський патріархат і скасує рішення Архієрейського собору. Таким чином ми не ухвалюватимемо рішення, що ми виходимо з цієї так званої ПЦУ. Ми затвердимо, що ми є Київський патріархат – він був є і буде, а нова церква (ПЦУ), якщо хоче, буде з ним, а не захоче, то не буде. Для того, щоб ваша совість була чистою, буде Помісний собор, який скасує цю постанову (від 15 грудня 2018 року, що було ухвалено під час Об'єднаного собору за участі представників влади, УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП - ред), як вищий орган. Помісний собор як вищий орган скасує всі ці постанови, що протирічать нашому існуванню", - розповів Філарет під час таємної зустрічі.
Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.
6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.
9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.
Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".
Прикольно....................
не пускают. Говорят, грехов много, надо в ад идти.
Ну, идет он по тому свету, ад ищет. Видит, котлы с кипящей
смолой, сковородки с маслом, всякие там клещи... Не понравилось,
идет дальше. Забрел в какой-то бар. Все путем, выпивка, музыка
играет, девушки вьются... Спрашивает:
- Что это тут у вас?
- Ад.
- Вот те раз! А там, где котлы и сковородки, это что?
- Ах, это! Там тоже ад, только для верующих.
И все будем "гореть вечно", ибо окажется что тру-бох это какой-нить Пан, или Фавн, или Юпитер, или Зевс))
хреново
Нихрена работать не хотят , только жить кучеряво .
Ну их всех нахрен .
(о г*споди)))) ну и лузеры..... за кусок дубликата - бабло, капища, власть и т.д. Вафлоломей - гений. Настолько выгодное вложение. Купил пергамент, чернила и немного поторговался, лет 20 всего лишь)))
"Спасибо" пете мальдивскому, нихто до него не смог додуматься разделить народ Украины по вероисповедованию, этот додумался и воспользовался.
Вот же мразь соевая! А щас все внимание страны переключил на вчера избранного президента Зеленского, а само сдрыснуло в Англию!!!
Ниче, порохнявый хряк, мы тебя и от туда достанем.
И что , они стали жить хуже ?
Как-то беспокойнее ?
Без Филарета с Онуфрием скучно им стало ?
Не думаю .
Всё уже поделенно !
Мы голожопее тех исландцев !
Но как нас волнуют религиозные проблемы !
Всё меркнет на этом фоне ...
с возрастом мудрость приходит, седин
нам добавляет не скроем
возраст иной раз приходит один
ну, или вот с геморроем.
А у нас религия - последняя надежда власти .
Но как-то оно Пэдру не помогла ...
Вот почти эталон мужика - уже даже в столь дряхлом возрасте настолько жестко срется что оппоненты переживают за свои платья и бороды - не дай Том и Джерри, порвет еще)))
Какое то мракобесие. Гебня она и в Африке гебня. ***** достал Фиоарета с тылу. Кончили с чего начали, полный рздрай от одного старого дурака.
21 декабря 2007 года архиепископом Переяслав-Хмельницким Димитрием (Рудюком) в Михайловском Златоверхом монастыре пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.
6 января 2008 года в Свято-Владимирском кафедральном соборе Киева предстоятелем УПЦ КП Филаретом (Денисенко) рукоположён во иеродиакона, а 20 января 2008 года в сан иеромонаха.
25 января 2008 года назначен секретарём предстоятеля УПЦ КП Филарета (Денисенко).
16 марта 2008 года в Свято-Владимирском соборе Филаретом (Денисенко) возведён в сан архимандрита.
20 марта 2008 года назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева.
30 мая 2008 года назначен управляющим делами Киевской патриархии.
Вот так за пол года от монаха до управ делами Киевского Патриархата. Учитывая традиции православия, в том числе советского, все шансы что наблюдаем как Филарет бьет горшки с бывшим любовником.
https://bagdasarov-lj.livejournal.com/184500.html
https://charter97.org/ru/news/2014/1/13/83703/
P.S. мой совет: верьте в истину держитесь подальше о религии и политики.