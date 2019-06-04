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Все про:УПЦ КП (173) Філарет (196) ПЦУ (368)

 Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками

Почесний патріарх Православної церкви України, колишній глава Української православної церкви Київського патріархату Філарет провів таємну зустріч з київськими священниками.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Ми проведемо Помісний собор, і він затвердить Київський патріархат і скасує рішення Архієрейського собору. Таким чином ми не ухвалюватимемо рішення, що ми виходимо з цієї так званої ПЦУ. Ми затвердимо, що ми є Київський патріархат – він був є і буде, а нова церква (ПЦУ), якщо хоче, буде з ним, а не захоче, то не буде. Для того, щоб ваша совість була чистою, буде Помісний собор, який скасує цю постанову (від 15 грудня 2018 року, що було ухвалено під час Об'єднаного собору за участі представників влади, УПЦ КП, УАПЦ і частини УПЦ МП - ред), як вищий орган. Помісний собор як вищий орган скасує всі ці постанови, що протирічать нашому існуванню", - розповів Філарет під час таємної зустрічі.

Читайте також: Єпископ ПЦУ Адріан (Кулик): "Розкольник і бунтар" Філарет скликає священиків Києва для присяги на вірність УПЦ КП

Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130578
 
 
 Топ коментарі
 
Дед, пожалуйста, уймись
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Был уважаемый человек, а стал ....
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Його Святості Філарету потрібно покаятись за гріх гордині, та відійти до монастиря спокутувати свій гріх..
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Без бутилки не поймеш. Патріарх буде підкорятися митрополиту так званої ПЦУ?
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Кацапу, щоб щось зрозуміти, завжди пляшка потрібна.
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А підляшку - трембіта. Бажано - іззаду....
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Все фейковые патриархи, генералисимусы и тд кому-то подчиняются. Обычно это лечащий врач.
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закрутили так, что черт ногу сломит
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бабло і гординя ним крутить, як і всіма українцями. останнє слово має бути за віруючими людьми а не самозванцями Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками - Цензор.НЕТ 5901
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Ему уже разьяснил сам Папон что нет и не было Украинского как МПЦ патриархата никогда. Ну нет в Украинской церковной иерархии генералиссимуса Не предусмотрен штатным расписыванием. Или подкупили и колпачёк на одном гвоздике держится
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Був і залишився КДБістом. Сильно його "контора" за причинне місце тримає.
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Ему там святой Петр у ворот уже прогулы ставит.... Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками - Цензор.НЕТ 8866
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Не стоит так шутить. Все мы перед святым Петром предстанем. И вы в том числе.
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Это не важно. Каждому воздается по вере его Кстати, закон сохранения энергии не озвучите? Как атеист но с точки зрения религии. Практически любой.
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Помер мужик и попал на тот свет. Сунулся было в рай -
не пускают. Говорят, грехов много, надо в ад идти.
Ну, идет он по тому свету, ад ищет. Видит, котлы с кипящей
смолой, сковородки с маслом, всякие там клещи... Не понравилось,
идет дальше. Забрел в какой-то бар. Все путем, выпивка, музыка
играет, девушки вьются... Спрашивает:
- Что это тут у вас?
- Ад.
- Вот те раз! А там, где котлы и сковородки, это что?
- Ах, это! Там тоже ад, только для верующих.
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Закон сохранения энергии...не имеет ничего общего с верой...с любой....
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Не согласен. Тут вы либо не пончли суть вопроса, либо не знаете закона сохранения энергии. А вера, это не обязательно борадатый мужик и культовое сооружение с крестом, полумесяцем, заездой Давида , посредниками и кубышкой для сбора ваших денег.
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Бегом на передовую в окоп под обстрелы, ***** ... Быстро верующим станешь.
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Верующим в надежность своего оружия? Ну да, каждый солдик не хочет подохнуть то.
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Снаряды в огороде рвались....с сарая крышу срывало взрывом....в подвале часами сидеть приходилось во время обстрелов.... верующим не стал...и вряд ли когда стану.... живу в зоне АТО....практически на линии соприкосновения...
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И все будем "гореть вечно", ибо окажется что тру-бох это какой-нить Пан, или Фавн, или Юпитер, или Зевс))
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Його Святості Філарету потрібно покаятись за гріх гордині, та відійти до монастиря спокутувати свій гріх..
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В чём святость этого кагебешного старпёра в женском платье?
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Еще поповских разборок для полного счастья не хватало.
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Шото пэтькин томос начинает боком вылазить
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Не переживай... Филарету уже под 90...и ему осталось не много...а Томос он на всегда.....
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Що криво роблено,те криво зроблено Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками - Цензор.НЕТ 5128 Ну,нездатні мародери на продуктивну діяльність. Тому,й томос з душком!!
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Признать что не было Киевского патриархата значит поддержать Гундяя: все это время он так и заявлял, мол, раскольники, нелигитимные и прочая фигня

хреново
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По суті створення ПЦУ, виглядає ,як легітимізація катсабського падлоархату, як відмова від Руси...
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Бородатые бездельники никак не успокоятся. Вам так удача подвернулась с томосом, вернула вам значимость и смысл жизни, так нет, все нужно усрать...
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От вже й попи біснуються. Зараза якась.
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Как-то насрать мне на эти тёрки длиногривых ...
Нихрена работать не хотят , только жить кучеряво .
Ну их всех нахрен .
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Короче и крестик не снимут, но и трусы не оденут.
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томас теперь наверное на фабрике К.Марска будет хранится, надежно залитый шоколадом в три слоя, чтобы филарет его не погрыз на куски
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В Украине дубликат,оригинал в Стамбуле.Пусть воруют, сколько захотят.
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Ахах, даже и тут на*любили?
(о г*споди)))) ну и лузеры..... за кусок дубликата - бабло, капища, власть и т.д. Вафлоломей - гений. Настолько выгодное вложение. Купил пергамент, чернила и немного поторговался, лет 20 всего лишь)))
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ТА как-то все равно.Главное от гундяя подальше.
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Всё, к чему был причастен мародёр, оказалось фикцией, потёмкинской деревней, фуком...
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Тебе то что? Иди гундяю кальсоны целуй...
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все, кроме его собственного состояние, мародер все профукал, зато разбогател во время спада экономики не по детски Наш Поместный собор утвердит Киевский патриархат, но мы не будем выходить из так называемой ПЦУ, - Филарет на встрече со священниками - Цензор.НЕТ 1952
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не удивлюсь, если он атеист с децтва, как и все остальные сегодняшние верующие, своевременно обменявшие партбилеты на крестики.
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Попы дерутся - у прихожат кожух трещит...
"Спасибо" пете мальдивскому, нихто до него не смог додуматься разделить народ Украины по вероисповедованию, этот додумался и воспользовался.
Вот же мразь соевая! А щас все внимание страны переключил на вчера избранного президента Зеленского, а само сдрыснуло в Англию!!!
Ниче, порохнявый хряк, мы тебя и от туда достанем.
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Вот в Исландии законодательно запретили все религии . Приравняли их к говну .
И что , они стали жить хуже ?
Как-то беспокойнее ?
Без Филарета с Онуфрием скучно им стало ?
Не думаю .
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сколько там той исландии? там жителей, как на Троещине в Киеве им некогда что то делить, кроме льдов гейзеров, вулканов и селедки
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А то нам есть что !
Всё уже поделенно !
Мы голожопее тех исландцев !
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каждый день что то конкретно в Украине делят, по вере, по происхождению, по языку, по героям, по избирателям Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками - Цензор.НЕТ 6743 и это ещё не полный список, а ты пишешь делить нечего Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками - Цензор.НЕТ 92 а исландцам похер это все, они ушли ловить селедку все толпой и делить им нечего, а когда не ловят селедку, то играют в футбол и дают фору странам, в которых игроки миллионы стоят, а там парехахеры, рыбаки и таксисты играют Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками - Цензор.НЕТ 92 поэтому, таки да, мънам до исландии, как до антарктиды раком Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками - Цензор.НЕТ 6743
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Сейчас и вообще трудно найти страну , до которой нам не раком ...
Но как нас волнуют религиозные проблемы !
Всё меркнет на этом фоне ...
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***
с возрастом мудрость приходит, седин
нам добавляет не скроем
возраст иной раз приходит один
ну, или вот с геморроем.
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Исторический храм петя отдал туркам, бесполезные беспилотники купил, нарик налом отвалил всем кому надо, а как же. Но выборы петя прос..л, лавочка закрылась, роль не выполнена и понеслась анархия.
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Какой полет мысли,продолжай-уже интересно.
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Я уже писал, на порохоботов петя больше не выделяет, поэтому у них проблемы с мышлением и образованием, дешевых набрали, не язык, а суржик подзаборный и на любой очевидный факт глаза вылупливают ибо осознать не могут.
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Старая гбистская консерва расконсервирована. Поздно...
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очень хочется, чтобы на табличке на кладбище датой смерти этого старого маразматика была написана дата - 4.6.2019...
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Дед думает что он будет в рясе и с куколем на голове по раю ходить.
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Знаете , О.Уайльд сказал , что патриотизм - последнее прибежище ********* .
А у нас религия - последняя надежда власти .
Но как-то оно Пэдру не помогла ...
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Мародер заради корита пожертвував Київським патріархатом і зробив Константинопольский патріархат в Україні
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мабуть касапи хочуть дати Філарету свій "томос від НКВД" і переконали що дадуть
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Лайфхак от Филарета , как сделать так, чтобы на твои похороны никто не пришёл...
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Вот это так намутили в делах церкви... Похоже, выход из порохотомоса только один - всем дружно слиться с УГКЦ и идти под Папу Римского.
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У них в методичке так написано-самолайк,это круто.
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Не думаю что Филарет - злой и хочет "гореть вечно". Он просто как и любой нормальный - не верит в чепуху про ходунов по воде и массового исхода дохляков из могил в город(правда ночью шоп римляне не видели не на написали об этом Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками - Цензор.НЕТ 207 ), а верит в твердую валюту, власть и в то что лох - не мамонт. Наш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками - Цензор.НЕТ 9829
Вот почти эталон мужика - уже даже в столь дряхлом возрасте настолько жестко срется что оппоненты переживают за свои платья и бороды - не дай Том и Джерри, порвет еще)))
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"Филарет провел тайную встречу с киевскими священниками."

Какое то мракобесие. Гебня она и в Африке гебня. ***** достал Фиоарета с тылу. Кончили с чего начали, полный рздрай от одного старого дурака.
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Епифаний:

21 декабря 2007 года архиепископом Переяслав-Хмельницким Димитрием (Рудюком) в Михайловском Златоверхом монастыре пострижен в монашество с именем Епифаний в честь святителя Епифания Кипрского.

6 января 2008 года в Свято-Владимирском кафедральном соборе Киева предстоятелем УПЦ КП Филаретом (Денисенко) рукоположён во иеродиакона, а 20 января 2008 года в сан иеромонаха.

25 января 2008 года назначен секретарём предстоятеля УПЦ КП Филарета (Денисенко).

16 марта 2008 года в Свято-Владимирском соборе Филаретом (Денисенко) возведён в сан архимандрита.

20 марта 2008 года назначен наместником Свято-Михайловского Выдубицкого мужского монастыря города Киева.

30 мая 2008 года назначен управляющим делами Киевской патриархии.

Вот так за пол года от монаха до управ делами Киевского Патриархата. Учитывая традиции православия, в том числе советского, все шансы что наблюдаем как Филарет бьет горшки с бывшим любовником.

https://bagdasarov-lj.livejournal.com/184500.html

https://charter97.org/ru/news/2014/1/13/83703/

P.S. мой совет: верьте в истину держитесь подальше о религии и политики.
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Чоловіки понятягували на себе бабське вбрання, обвішали себе цяцьками, напридумували собі звань і титулів, плюйте цим придуркам в очі, бо це як цигани, нічого доброго вони не роблять, тільки паратизують.
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А вы с ПАП посоветовались или у него уже другие идеи на подходе?
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это уже 1900 лет как не церковь, а секта. но сильная и эффективная(особенно в не оч. цивилизованных странах)
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задрал уже всех этот старый маразматик... был уважаемый священослужитель до ТОМОСА. а потом у деда крышу снесло. захотелось дуримару стать (владыдтчицей морскою. чтобы служил ему ЭПИФАНИЙ и попы были у него на посылках....) ну скажите пожалуйста что дурачку в 90 лет нужно..жри. отдыхай и готовся к отходу в мир инной. так нет не угомонится старец....от корыта не оторвать...обезумел дед...((
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНаш Помісний собор затвердить Київський патріархат, але ми не будемо виходити з так званої ПЦУ, - Філарет на зустрічі зі священниками
 
 
 
 
 
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