 Єдиний шлях України для членства в НАТО - реформування сектору оборони та боротьба з корупцією, - Столтенберг

Про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Розширення НАТО мало великий успіх. Це допомогло поширювати демократію, верховенство права, мир і стабільність у всій Європі. І НАТО та ЄС разом впродовж останніх десятиріч фундаментально зміцнили демократію, мир і стабільність у Європі за допомогою розширення одночасно як НАТО, так і Європейського Союзу", - наголосив Столтенберг.
За його словами, НАТО дотримується політики відкритих дверей. "Ми також дотримуємося дуже важливого і фундаментального принципу, що кожна держава має суверенне право вирішувати свій власний шлях, і це також стосується України", - наголосив генсек Альянсу. Він додав, що Альянс поважає, коли країна вирішує не прагнути членства.
"Ми маємо тісне і хороше партнерство з Швецією, Фінляндією, Австрією та іншими країнами, які вирішили не добиватися членства в НАТО, і ми повністю це поважаємо. Але ми також поважаємо, коли країни вирішують, що вони хочуть добиватися членства. Потім ми сідаємо (за стіл переговорів) і вивчаємо, коли і як ми можемо допомогти їм стати готовими для членства та відповідати стандартам НАТО", - сказав Столтенберг.
При цьому він зауважив, що "важливе повідомлення полягає у тому, що лише від країни, яка вирішує добиватися членства, і 29 країн - членів залежить рішення, коли ця країна буде готовою приєднатися до Альянсу". "Жодна інша країна не має права намагатися втрутитися або блокувати цей процес, оскільки це суверенне рішення суверенної держави обирати свій власний шлях. І ми поважаємо це рішення", - додав він.
"Лідери НАТО підтвердили або підтверджували декілька разів, - минулого разу на саміті у минулому році, - що ми підтримуємо наше рішення, ухвалене на саміті у Бухаресті (у 2008 році, що двері НАТО для нових членів відкриті - УНІАН) і ми з того часу повторювали це декілька разів... Ми підтримуємо і допомагаємо Україні з втіленням реформ, модернізацією її оборонних та безпекових установ, щоби відповідати стандартам НАТО і боротися з корупцією", - заявив Столтенберг.
"Цьому зараз приділяється наша увага, це добре для народу України, це добре для її безпекових установ, і це також є єдиним шляхом для майбутнього членства в НАТО", - наголосив Столтенберг.
Может , в Киеве валяются ?
Там их больше ...
- 67%, и весь у параши
Сегодня только 30% и смешанный у Европы
Но для зебота это слишком сложно, он даже сам не понимает что постит
Вот такая вот энергонезависимость создал Петрусь под одобрительное карканье соевых ботов
"Этому сейчас уделяется наше внимание, это хорошо для народа Украины, это хорошо для ее учреждений в сфере безопасности, и это также является единственным путем для будущего членства в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
Источник: https://censor.net.ua/n3130577
О как. А Петя говорит что только с "ПЕС" возьмут в НАТО
Национальный банк (НБУ) 27-31 мая продал $43 млн из золотовалютных резервов, чтобы сдержать резкую девальвацию гривни
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nbu-prodal-43-mln-zolotovalyutnyh-rezervov-dlya-podderjaniya-grivni
20-24 мая регулятор купил $70 млн. В целом, с 1-го по 24-е мая резервы были пополнены на $500 млн.
В этот же период НБУ купил $11,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты из резервов на прошлой неделе составила $31,5 млн.
Ти забрехався по вуха
Ти ж сказав: "
Тим часом для стабілізації курсу долара зекоманда почала розпродувати ЗВР..."
І дав ссилю підтвердження. А в цій ссилі виявляється, що поповнили на 500 млн а продали близько 50 за цей же час
Ти або брехун або маразматик
Так брись під шконку.
Точно маразматик
Нацбанк начал продавать валюту на межбанке для поддержки курса гривни
https://biz.censor.net.ua/news/3130259/natsbank_nachal_prodavat_valyutu_na_mejbanke_dlya_podderjki_kursa_grivni
Вы читайте побольше...,не будете так невежественны.
Вам её давали выше!
"Не є збігом, що стрімке зростання курсу долара почалося зразу після заяв Коломойського про доцільність дефолту та після того, як голова Нацбанку Яків Смолій оголосив, що золотовалютні резерви України станом на 28 травня становлять 19,3 млрд доларів, тоді як 28 квітня їх об'єм становив 20,53 мільярди.
Смолій пояснив це погашення державного і гарантованого боргу. Якщо це так, то ситуація дуже тривожна. ЗВР Національного банку існують не для виплати боргів - цим має займатися Кабінет міністрів. ЗВР Нацбанку призначені для утримання стабільності національної валюти. Якщо почали «доїти» резерви Нацбанку, це значить, що інших джерел катастрофічно не вистачає.
Якщо звідти беруть кошти для погашення боргів - це становить небезпеку для національної валюти. І чим меншим буде об'єм ЗВР, тим сильнішим буде тиск на гривню.
Поки невідомо, чи піде Нацбанк на валютні інтервенції з тим, аби зупинити девальвацію гривні. Але якщо це станеться (Зеленському треба виграти парламентські вибори й обвал гривні партії «Слуга народу» точно голосів не додасть), ЗВР будуть і надалі танути.
І чим далі - тим стрімкіше.
Якщо хто не знав, уряд Азарова наприкінці 2013-початку 2014 рр. щотижня «спалював» нра Міжбанку по 1 мільярду задля утримання "долара по 8". (с)
Столтенберг запевнив Північну Македонію в готовності прийняти її в НАТО
Она не так катострофична на фоне отнсительного благополучия населения этих стран..
А в постсоветских странах и странах бывшего соцлагеря она будет ещё не одно десятилетие!На западе не так " зарываются" как в Украине,добравшись до власти ( на любом уровне).
Я всегда говорила ,что начинать надо каждому с себя.