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Все про:Зеленський (1579) членство в НАТО (226) Столтенберг Єнс (379)

 Реформування сектора оборони і безпеки і боротьба з корупцією - єдиний шлях України для членства в НАТО, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав реформування оборонних і безпекових установ та боротьбу з корупцією єдиним шляхом до членства України в Альянсі у майбутньому.

Про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Розширення НАТО мало великий успіх. Це допомогло поширювати демократію, верховенство права, мир і стабільність у всій Європі. І НАТО та ЄС разом впродовж останніх десятиріч фундаментально зміцнили демократію, мир і стабільність у Європі за допомогою розширення одночасно як НАТО, так і Європейського Союзу", - наголосив Столтенберг.

За його словами, НАТО дотримується політики відкритих дверей. "Ми також дотримуємося дуже важливого і фундаментального принципу, що кожна держава має суверенне право вирішувати свій власний шлях, і це також стосується України", - наголосив генсек Альянсу. Він додав, що Альянс поважає, коли країна вирішує не прагнути членства.

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"Ми маємо тісне і хороше партнерство з Швецією, Фінляндією, Австрією та іншими країнами, які вирішили не добиватися членства в НАТО, і ми повністю це поважаємо. Але ми також поважаємо, коли країни вирішують, що вони хочуть добиватися членства. Потім ми сідаємо (за стіл переговорів) і вивчаємо, коли і як ми можемо допомогти їм стати готовими для членства та відповідати стандартам НАТО", - сказав Столтенберг.

При цьому він зауважив, що "важливе повідомлення полягає у тому, що лише від країни, яка вирішує добиватися членства, і 29 країн - членів залежить рішення, коли ця країна буде готовою приєднатися до Альянсу". "Жодна інша країна не має права намагатися втрутитися або блокувати цей процес, оскільки це суверенне рішення суверенної держави обирати свій власний шлях. І ми поважаємо це рішення", - додав він.

"Лідери НАТО підтвердили або підтверджували декілька разів, - минулого разу на саміті у минулому році, - що ми підтримуємо наше рішення, ухвалене на саміті у Бухаресті (у 2008 році, що двері НАТО для нових членів відкриті - УНІАН) і ми з того часу повторювали це декілька разів... Ми підтримуємо і допомагаємо Україні з втіленням реформ, модернізацією її оборонних та безпекових установ, щоби відповідати стандартам НАТО і боротися з корупцією", - заявив Столтенберг.

"Цьому зараз приділяється наша увага, це добре для народу України, це добре для її безпекових установ, і це також є єдиним шляхом для майбутнього членства в НАТО", - наголосив Столтенберг. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130577
 
   
 Топ коментарі
 
Захід бачив і розумів всі петіні корупційні кульбіти на протязі всієї нікчемної петіної каденції..
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то есть Столтенберг прямым текстом сказал, что Петрусь и его банда ничо не сдалала для обороны страны и для уничтожения коррупции...
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Тобто генсек НАТО нам чітко говорить, що в цій царині у нас ніяких здобутків серйозних нема за попередні 5 років...
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Что-то я не наблюдаю трупов коррупционеров на улицах .
Может , в Киеве валяются ?
Там их больше ...
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Повторяє постійно як мантру . НЕ розуміє бідолашній, що корупція це дуже вигідно для урядовців, а на оборонці таке бабло можна заробити. А для народу та Столтенберга можна і побізікати про український світлий шлях до НАТО.
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Захід бачив і розумів всі петіні корупційні кульбіти на протязі всієї нікчемної петіної каденції..
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Теперь будут посмотреть как будет бороться с коррупцией президент Беня.
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Лакейство Запада перед путлером никак не зависит от Украины. Оно зависит от самого Запада.
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Неукляжая и нелепая попытка оправдать западных негодяев на подсосе у путлера! Садись, два!
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Я и не пытался никого оправдывать. Или ты сам с собою?
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Прийшов на брехні та шахрайстві, брехав та крав всі 5 років, й піти спокійно без смердючої агонізуючої брехні не може.
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Ситуация на сегодняшний день, или как шоколадная банда победила энергозависимость Украины. Это и есть наша безопасность

Реформирование сектора обороны и безопасности и борьба с коррупцией - единственный путь Украины для членства в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 5692
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Ты знаешь сколько мы газа импортировали до 2014 года?
- 67%, и весь у параши
Сегодня только 30% и смешанный у Европы
Но для зебота это слишком сложно, он даже сам не понимает что постит
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посмотри картинку еще раз, соевый, импорт природного газа более 30%, топлива 86%, крапленого газа 77%, ядерного топлива 100%, и даже угля 20%.
Вот такая вот энергонезависимость создал Петрусь под одобрительное карканье соевых ботов
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Ну так Беня щас все исправит и мы будем покупать ядерное топливо Вестингауз не в США а в Израиле. Я это написал, так как 100% ядерного топлива из рабсии это бред, так как и все остальное.
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Не ссы клоун со своим хозяином щас всё наладят. Надо только подождать..
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Тобто генсек НАТО нам чітко говорить, що в цій царині у нас ніяких здобутків серйозних нема за попередні 5 років...
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Тому що генсек НАТО - огент кримля і просто заздрить українському Петру Олексійовичу Черчиллю.
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Без вступу в ЄС, НАТО - і "нафіг не надо".............
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то есть Столтенберг прямым текстом сказал, что Петрусь и его банда ничо не сдалала для обороны страны и для уничтожения коррупции...
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Треба тиснути на Будапештський меморандум. Ви нам не членство обіцяли, а безпеку.
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Мы поддерживаем и помогаем Украине с воплощением реформ, модернизацией ее учреждений в сфере обороны и безопасности, чтобы соответствовать стандартам НАТО и бороться с коррупцией", - заявил Столтенберг.

"Этому сейчас уделяется наше внимание, это хорошо для народа Украины, это хорошо для ее учреждений в сфере безопасности, и это также является единственным путем для будущего членства в НАТО", - подчеркнул Столтенберг.
Источник: https://censor.net.ua/n3130577

О как. А Петя говорит что только с "ПЕС" возьмут в НАТО
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"ПЕС" за 5 лет сильно разжирел и вряд ли сможет вылезти из будки тем более, что пса хорошо знают как сильно безальтернативного фантазера - мародера, пожалуй Украину будут рассматривать как страну сотрудничающая с НАТО без брехливого и алчного пса
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А жаба меркеляка (и пр. союзники путлера в Европе) думает "только через мой труп".
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Тим часом для стабілізації курсу долара зекоманда почала розпродувати ЗВР...
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Моніторами торгує, люди різне кажуть...
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На, щоб не так либилася.
Национальный банк (НБУ) 27-31 мая продал $43 млн из золотовалютных резервов, чтобы сдержать резкую девальвацию гривни
https://finance.liga.net/ekonomika/novosti/nbu-prodal-43-mln-zolotovalyutnyh-rezervov-dlya-podderjaniya-grivni
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З твоєї ж ссилки знову видно що ти брешеш:
20-24 мая регулятор купил $70 млн. В целом, с 1-го по 24-е мая резервы были пополнены на $500 млн.
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Национальный банк (НБУ) 27-31 мая продал $43 млн из золотовалютных резервов, чтобы сдержать резкую девальвацию гривни, свидетельствуют данные регулятора.
В этот же период НБУ купил $11,5 млн. Таким образом, чистая продажа валюты из резервов на прошлой неделе составила $31,5 млн.
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В предыдущий раз НБУ выходил на межбанк с целью продажи валюты 1-5 мая. Тогда объемы продаж составили $21,6 млн. После этого регулятор наращивал объемы покупки валюты для пополнения золотовалютных резервов. 20-24 мая регулятор купил $70 млн. В целом, с 1-го по 24-е мая резервы были пополнены на $500 млн.



Ти забрехався по вуха
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Счастлівий, з якого Клоун президентом?
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у тебе старечі маразми почалися?
Ти ж сказав: "
Тим часом для стабілізації курсу долара зекоманда почала розпродувати ЗВР..."
І дав ссилю підтвердження. А в цій ссилі виявляється, що поповнили на 500 млн а продали близько 50 за цей же час
Ти або брехун або маразматик

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Зебіле, твій клоун став презом 20 травня. І щойно призназив своїх друзів на ключові посади- тут же почав розпродувати ЗВР. А нарощували ЗВР ще до Зеленського. З 5 травня.

Так брись під шконку.
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Призначив на ключові посади у Нацбанку?????????
Точно маразматик
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маразматик, НБУ похрін хто став президентом 20 травня
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Мда... IQ у тебе явно відповідає рівню твого президента...
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Шо таке, малий? Мишку обідили, в норку напісяли?
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На ще, це вже пише Цензор.
Нацбанк начал продавать валюту на межбанке для поддержки курса гривни
https://biz.censor.net.ua/news/3130259/natsbank_nachal_prodavat_valyutu_na_mejbanke_dlya_podderjki_kursa_grivni
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Зебил, Нацбанк кабмину не подчиняется, расскажи об этом своему шимпанЗе.
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а, понял, Нацбанк подчиняется тока президенту...
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а давно состояние экономики перестало влиять на курс нацвалюты? Петя отменил, раз-два?
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Из прессы,батенька,вестимо...
Вы читайте побольше...,не будете так невежественны.
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Ещё поработаю на вас...: http://doslova.com/hryvnia-vse-normalno-padaiu/

"Не є збігом, що стрімке зростання курсу долара почалося зразу після заяв Коломойського про доцільність дефолту та після того, як голова Нацбанку Яків Смолій оголосив, що золотовалютні резерви України станом на 28 травня становлять 19,3 млрд доларів, тоді як 28 квітня їх об'єм становив 20,53 мільярди.
Смолій пояснив це погашення державного і гарантованого боргу. Якщо це так, то ситуація дуже тривожна. ЗВР Національного банку існують не для виплати боргів - цим має займатися Кабінет міністрів. ЗВР Нацбанку призначені для утримання стабільності національної валюти. Якщо почали «доїти» резерви Нацбанку, це значить, що інших джерел катастрофічно не вистачає.
Якщо звідти беруть кошти для погашення боргів - це становить небезпеку для національної валюти. І чим меншим буде об'єм ЗВР, тим сильнішим буде тиск на гривню.
Поки невідомо, чи піде Нацбанк на валютні інтервенції з тим, аби зупинити девальвацію гривні. Але якщо це станеться (Зеленському треба виграти парламентські вибори й обвал гривні партії «Слуга народу» точно голосів не додасть), ЗВР будуть і надалі танути.
І чим далі - тим стрімкіше.
Якщо хто не знав, уряд Азарова наприкінці 2013-початку 2014 рр. щотижня «спалював» нра Міжбанку по 1 мільярду задля утримання "долара по 8". (с)
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Ну що ж - пора починати боротися з корупцією.............
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Вчера начали....должны через две недели закончить...дружеская договоренность ... Реформирование сектора обороны и безопасности и борьба с коррупцией - единственный путь Украины для членства в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 1136
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так порох же вроде как уже победил коррупцию... или расплодил?...
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Реформирование сектора обороны и безопасности и борьба с коррупцией - единственный путь Украины для членства в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 6046 Какая разница. если Порох победил то ЗЕкловун закрепит и усилит победу, Если Порох расплодил корупцию то грозный карлик - клоун её щас мигом победит. Шо так - шо так, перемога будет за ЗЕкловуном!! вот и зебики подтвердят
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Можно подумать , что в странах НАТО коррупция побеждена!
Она не так катострофична на фоне отнсительного благополучия населения этих стран..
А в постсоветских странах и странах бывшего соцлагеря она будет ещё не одно десятилетие!На западе не так " зарываются" как в Украине,добравшись до власти ( на любом уровне).
Я всегда говорила ,что начинать надо каждому с себя.
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Столтенберг говорит о двух вещах: о коррупции и обороноспособности. До 2014 года у вас не было армии и вооружения,сейчас она есть и остановила агрессора. Коррупция есть во всех странах, нужны независимые суды, у вас их нет! Там где работают суды,мошенники сидят. Например, у нас сидели в тюрьмах , президент, премьер-министр, министры. Борьба с коррупцией была, есть и будет всегда!
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Вообще то Украина,ведя пятилетнюю войну с Мордором,вже давно заслужила быть в НАТО.Без всяких экзаменов.Бо мы свой экзамен сдаём кровью.Так,как и кровью пишутся Уставы Реформирование сектора обороны и безопасности и борьба с коррупцией - единственный путь Украины для членства в НАТО, - Столтенберг - Цензор.НЕТ 4728
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРеформування сектора оборони і безпеки і боротьба з корупцією - єдиний шлях України для членства в НАТО, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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