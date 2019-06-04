 Реформування сектора оборони і безпеки і боротьба з корупцією - єдиний шлях України для членства в НАТО, - Столтенберг

Про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Розширення НАТО мало великий успіх. Це допомогло поширювати демократію, верховенство права, мир і стабільність у всій Європі. І НАТО та ЄС разом впродовж останніх десятиріч фундаментально зміцнили демократію, мир і стабільність у Європі за допомогою розширення одночасно як НАТО, так і Європейського Союзу", - наголосив Столтенберг.

За його словами, НАТО дотримується політики відкритих дверей. "Ми також дотримуємося дуже важливого і фундаментального принципу, що кожна держава має суверенне право вирішувати свій власний шлях, і це також стосується України", - наголосив генсек Альянсу. Він додав, що Альянс поважає, коли країна вирішує не прагнути членства.

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"Ми маємо тісне і хороше партнерство з Швецією, Фінляндією, Австрією та іншими країнами, які вирішили не добиватися членства в НАТО, і ми повністю це поважаємо. Але ми також поважаємо, коли країни вирішують, що вони хочуть добиватися членства. Потім ми сідаємо (за стіл переговорів) і вивчаємо, коли і як ми можемо допомогти їм стати готовими для членства та відповідати стандартам НАТО", - сказав Столтенберг.

При цьому він зауважив, що "важливе повідомлення полягає у тому, що лише від країни, яка вирішує добиватися членства, і 29 країн - членів залежить рішення, коли ця країна буде готовою приєднатися до Альянсу". "Жодна інша країна не має права намагатися втрутитися або блокувати цей процес, оскільки це суверенне рішення суверенної держави обирати свій власний шлях. І ми поважаємо це рішення", - додав він.

"Лідери НАТО підтвердили або підтверджували декілька разів, - минулого разу на саміті у минулому році, - що ми підтримуємо наше рішення, ухвалене на саміті у Бухаресті (у 2008 році, що двері НАТО для нових членів відкриті - УНІАН) і ми з того часу повторювали це декілька разів... Ми підтримуємо і допомагаємо Україні з втіленням реформ, модернізацією її оборонних та безпекових установ, щоби відповідати стандартам НАТО і боротися з корупцією", - заявив Столтенберг.

"Цьому зараз приділяється наша увага, це добре для народу України, це добре для її безпекових установ, і це також є єдиним шляхом для майбутнього членства в НАТО", - наголосив Столтенберг.