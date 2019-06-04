 З ДФС звільнився фахівець Івашкевич, на якому "трималася фактично вся ІТ-складова митної системи", - екс-глава митниці Макаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.
Макаренко зазначив: "На цій винятково професійній, моральній і порядній людині в останні роки трималася фактично вся ІТ-складова митної системи.
Добре знаю підстави для прийняття такого рішення.
Олександре Власов, це не "власне бажання", а результат системної шкідницької роботи тих, хто бачить у митниці тільки "годівницю" і ненавидить усе те, що шкодить їхнім апетитам.
Рано чи пізно вони з ганьбою підуть. Але що залишиться? Руїни?"
Все!.. Все после пороховни и глистов из нф нужно начинать строить заново! Буквально все!
И кому нужны были такие "реформы"? Где деньги, клторые были выделены под эти реформы?
Ниче, все твари вернете, шо украли у страны... Все, блин, до последнего цента/гривны/копейки.
Не сейчас, то завтра... Общество вас, говнюков, таки догонит.
Впірьод , - «нє богі горшкі обжигают» !
По клавє барабаніш бодро, а там наблатикаєшся на Ай тішніка.
Токо не бреши, я же проверю...
вы что, не патриот?
мне все равно кто чего покупает главное чтобы он это покупал ЗА СВОИ А НЕ ЗА БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ!!
А я работаю токо за адекватную зарплату!!
Там вообще кроме пропихивания на должности людей Бэни и скандалами с ВР чем нибудь занимаются?
А некоторые всю жизнь мучаются - если с самого начала сделали не правильный выбор...
Бідність заїла, тому й пішов
Боргів немає, взяти довідку про відсутність заборгованості, або про дохід- чекай 10днів. Приват видає необхідні довідкі онлайн.
наш шеф недавно устроил админу скандал. ну там где-то накосячил.
так это ответило - вы что себе позволяете? я на эти деньги себе работу не найду?
...а в ответ тишина...
видно копейки платит ваш шеф, еще и как со скотом с работниками обращается.
а остальное правда.
-та можно...
-а скока?
-та скока не жалко, нас устроит любая сумма, но не меньше этой...
-а шо это, номер телефона?
-та не, это ваш добровольный взнос...
Я не раз спостерігав як після рейдерсьих захоплень (у 2010-2013) малих та середніх компаній данецькі "айтішники" намагалися розібратися в авторському софті. В результаті чого наставав епічний фейл як апаратної, так і програмної частини.
- и что там это чмо в фуражке... тебе щебечет?
- не верещи... это - таможенник и он говорит - "пошлина"!
- ни хрена себе! ни с того ни с сего - он нас с тобой.. послал? что ли????
Если правда, то это уникальное достижение не доступное нигде в мире ))
А от айтішніків, як собак...
- Здайте документацію.
- А документації нема. Все у мене в голові. І без мене все воно більше місяця працювати не буде.
Минув місяць. Все почало сипатися. Плодилися позаштатні ситуації. Довелося керівництву сховати свої понти якомога далі і повертати фахівця вже на зовсім іншу зарплату і посадові обов'язки.
Розповів інсайдер, молодий інженер авіапідприємства.
Многие отказываются отказываются!!!
Я удивляюсь, почему не раньше.