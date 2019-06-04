 З ДФС звільнився фахівець Івашкевич, на якому "трималася фактично вся ІТ-складова митної системи", - екс-глава митниці Макаренко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Макаренко зазначив: "На цій винятково професійній, моральній і порядній людині в останні роки трималася фактично вся ІТ-складова митної системи.

Добре знаю підстави для прийняття такого рішення.

Олександре Власов, це не "власне бажання", а результат системної шкідницької роботи тих, хто бачить у митниці тільки "годівницю" і ненавидить усе те, що шкодить їхнім апетитам.

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Рано чи пізно вони з ганьбою підуть. Але що залишиться? Руїни?"