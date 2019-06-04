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 Підозрювані у вбивстві хлопчика поліцейські відмовилися свідчити і проходити тест на алкоголь, - адвокати заарештованих

Підозрювані в убивстві 5-річної дитини правоохоронці Володимир Петровець та Іван Приходько відмовились свідчити у справі і відмовились проходити тест на алкоголь і сліди пороху.

Про це "Українській правді" повідомили адвокати арештованих патрульних, передає Цензор.НЕТ.

"Мій клієнт на сьогоднішній день у зв’язку з тим, щоб його показання не були використані для притягнення до відповідальності його близьких осіб, він відмовився від показань", - сказав адвокат Володимира Петровця Андрій Козацький.

На запитання, з чого стріляли у день трагедії, захисник сказав, що його клієнт не давав дозволу розкривати адвокатську таємницю.

Про подібне заявив і адвокат іншого підозрюваного Івана Приходька Андрій Чичиркін.

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"Ми не давали показань поки що. Бо сторона обвинувачення тричі змінювала підозру, клопотання до суду. Стороні обвинувачення було не до розслідування кримінального провадження", - сказав він.

"Станом на 31 травня відмовився від дачі показань мій підзахисний, коли ще не був моїм клієнтом, а після того навіть і не пропонували більше", - додав Чичиркін.

Обоє захисників кажуть, що підозрювані відмовились проходити освідування і взяття інших біологічних зразків.

"На рахунок освідування, слідчими органами не було здійснено ту процедуру, яка повинна була бути згідно з законодавством. Для того, щоб провести освідування і взяти біологічні зразки, потрібно пройти певну процесуальну процедуру, потрібна постанова прокурора, повинно бути складено протокол і повинні бути добровільна згода обстежуваної особи. Документів у прокурора і слідчого не було. Намагались йому запропонувати без моєї присутності, але він не міг зі мною проконсультуватися і вирішити самостійно, чи проходити це дослідження", - сказав захисник Петровця.

Козацький додав, що коли його підзахисному запропонували пройти освідування, то пройшло майже дві доби.

"Навіть коли б він пройшов цей тест чи здав якісь біологічні зразки, то все одно це б уже вони були необ’єктивні, бо пройшло декілька днів, великий час, щоб бути об’єктивним", - сказав адвокат.

Про подібне заявив і захисник Приходька.

"Освідування не проходили. Є визначена законом процедура. Там є певні документи. Якщо якісь процесуальні документи не вручалися або вручалися через 2 дні після події, то який смисл?" – сказав Чичиркін.

При цьому адвокати не змогли заперечити, що підозрювані у день трагедії могли вживати алкоголь.

"На рахунок цього, оскільки досудовим розслідуванням не встановлено точний час, коли було скоєно злочин, то в певний період часу, зі слів і з матеріалів справи, я знаю про те, що вони були тверезі, але чи були вони потім – я… вони знаходилися поза службою і кожен має право… може вживати алкоголь…", - сказав захисник Петровця.

"Такі факти (алкогольного сп’яніння – ред.) офіційно не встановлені. Є певні показання про те, що вживались алкогольні напої, але чи під час цих подій вони були в стані алкогольного сп’яніння, таких даних у мене немає. Це вони були поза службою, думаю, що кожен на вихідних може…", - додав адвокат Приходька.

Адвокати відзначили, що їхні підзахисні не визнають своєї провини.

"За його словами і з показань тих свідків, які є в матеріалах кримінального провадження, Петровець Володимир не здійснював постріли. Як можна визнати провину, якщо померла дитинка, а він батько 3 дітей і він стверджує, що пострілів не здійснював", - сказав Козацький.

На запитання, чи Петровець взагалі стріляв у той день, адвокат відзначив:

"Не знаю, як у той день, але в той період часу, який вказаний у повідомленні про підозру – там вказаний певний діапазон часу, – то в цей діапазон часу Петоровець пострілів не здійснював, а раніше чи пізніше (невідомо – ред.)".

На запитання, чи оскаржуватимуть рішення суду про взяття під варту, захисники відповіли, що ще не бачили повного тексу рішення і не знають мотивації судді.

"У нас є 5 діб на оскарження, я свою позицію буду погоджувати і потім будемо вирішувати. Наразі ще нема повного тексту. Рішення суду нас не влаштовувало, але маємо те, що маємо. Коли ознайомимося з повним рішенням, то прийомом рішення, чи будемо далі його оскаржувати, чи воно залишиться на 60 діб", - сказав Козацький.

На тому, що його клієнт не погоджується з арештом, наголосив і адвокат Приходька.

"Рішення, звичайно, не задовольняє ні мене, ні клієнта. Ми зараз не маємо повного тексту рішення. Якщо рішення буде обґрунтоване, то ми будемо оскаржувати з приводу того, що немає обґрунтованої підозри. А якщо рішення буде ґрунтуватися на якихось припущеннях чи домислах суду, то це будуть додаткові підстави для оскарження такого рішення", - сказав Чичиркін.

На прохання пояснити слова про відсутність обґрунтованої підозри, він сказав: "Бо є два підозрюваних, одна куля і одне людське життя. У когось з учасників у будь-якому разі підозра необґрунтована. А в кого – це повинна сказати сторона обвинувачення".

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130575
 
 
 Топ коментарі
 
Вот так - отказались и всё .
Представляю , как я отказываюсь оплачивать грабительские коммунальные тарифы ...
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Потужненькая реформа продолжается полным ходам .И лица все новые
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Потужненькая реформа продолжается полным ходам .И лица все новые
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И причём здесь реформа?
Так всегда было - для мусоров всё по закону, для рабов бесправных избиение в застенках МВД.
Незнание законов не освобождает от ответственности, а знание очень даже освобождает!
Выучите наизусть в Конституции Украины статью №63.
Запоминайте угрозы мусоров и пишите заявления начальнику полиции, главному прокурору и начальнику СБУ - пишите сразу в три места когда оборотни нарушают ваши права.
И, естественно, для начала САМИ будьте законопослушны.
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Мусора - пляди ушлые. Как говаривал министр вн.дел Аваков, "мусора - не люди"
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"Смерть легавым от ножа!"

(с) Оскар Уайльд
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На пресс хату их к петухам, пусть покукарекают ночку, с утреца просится будут на экспертизу и давать показания.
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Вот так - отказались и всё .
Представляю , как я отказываюсь оплачивать грабительские коммунальные тарифы ...
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ты настолько нищий? Настолько убогий и никчёмный? Я за трёшку в общей сумме 2к плачу, за всё вообще... сколько ты зарабатываешь? криворукий ты никому не нужный птушник и тот двоешник )))
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Да , я нищий и убогий .
45 лет стажа , пенсия - 4.500.
Субсидия не положенна , жена работает , прописан взрослый ребёнок , сам я - инвалид , нет сустава .
Может быть , такой вумный господар , как ты о себе думаешь , подскажешь , как прожить достойно ?
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судя по твоему величию 2 к долларов,надеюсь ? ну не двушку же гривен ты платишь,как нищеброд какой-нибудь убогий и никчемный ?
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Чучело чоколадное...открой хлебало,не ты ли падаль Петя Петушенко? И погремуху себе взял--Петро--петушок мажористый?
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Как хотите, но это- шедевр адвокатской казуистики:
"На счет этого, поскольку досудебным расследованием не установлено точное время, когда было совершено преступление, то в определенный период времени, по словам и из материалов дела, я знаю о том, что они были трезвые. Они находились вне службы и каждый имеет право, может употреблять алкоголь", - сказал защитник Петровца. Источник: https://censor.net.ua/n3130575
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И ведь главное это происходит не при коррумпированном Свинарчуке, а при демократическо избранном и четснейшем слуге Еврейского народа из смартфону

Такой хрени как при этом народном любимце даже при януковиче и порошенко не было.И это ведь только начало
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Неужели??? А как Министр МВД двумя выстрелами себе дыню дырявил- помните? И шо? А ничего. Министры МВД на многое имеют право. На жизнестойкость, например.
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А Министр МВД таки сам себе два смертельных ранения нанёс?
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да, 14-летний выб лядок одного из них, скорее всего

трудно с большого расстояния попасть даже случайно в висок

теперь мусора "ничего не помнят"
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- Тут помню, тут- не помню. Так не бывает!
- Бывает! Я один раз так напился... Проснулся- ничего не помню. (с)
Подходит диалог, верно? Правда, адвокат говорит о том, что "из материалов дела, я знаю о том, что они были трезвые. Подозреваемые в убийстве мальчика полицейские отказались давать показания и проходить тест на алкоголь, - адвокаты арестованных - Цензор.НЕТ 3185
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Что значит отказались? Подозреваемые в убийстве мальчика полицейские отказались давать показания и проходить тест на алкоголь, - адвокаты арестованных - Цензор.НЕТ 9721... дайте мне их на полчаса в гараж ,ихнее согласие в дальнейшем по любым вопросам гарантирую Подозреваемые в убийстве мальчика полицейские отказались давать показания и проходить тест на алкоголь, - адвокаты арестованных - Цензор.НЕТ 6119
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ну штош, значит по всей строгости мразей, навсегда на нары, к обвчным зека, смотрящими за парашей и водоснабжением.
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ну...
когда уже адвокаты заявят, что мальчика мочканули в пределах необходимой самообороны?
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Вот что интерестно - ментам можно носить оружие . Они имеют право .
Как и власть - они и вообще имеют право .
А мы как-бы не созрели ещё , не доросли . Не Пашинские , вообщем .
Вот при Николае 2-ом Кровавом , оружие продавали везде , а мелкашка тогда и оружием не считалась , "Монтекристо" , это мелкашечный патрон , считалось средством развлечения подростков и для отпугивания собак . То есть , народ был зрелым.
А потом пришли коммуняки , вроде Пашинского , и мы стали стремительно деградировать .
И додеградировались до такой степени , что ментов боимся больше , чем бандитов .
Их теперь и отличить можно не всегда , по рюкзакам . Без рюкзака - бандит .
Но это не точно .
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Вопрос на засыпку. Тормозят мусора пьяную компанию на машине. Пока полицейский шёл к машине, водитель прыгнул на пассажирское сидение и стал пасажиром. Права водителя есть у всех находящихся в машине.
Кому впаять штраф и лишить прав?
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Я бы арестовал автомобиль. Снял бы отпечатки пальцев с руля и ручки ПП. Взял бы отпечатки находящихся в автомобиле и установил бы кто был за рулём)
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Все верно сказал,так и должно быть. Только,с сожалению-не в нашей стране.....
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вы бы только установил кто последний прикасался к рулю и ручке пп, пока полицейский шел к машине. но не факт что эта персона была за рулем.
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Я бы к этому добавил показания свидетелей. Но на самом деле, думаю, это достаточное основание полагать, что отпечатки оставил тот, кто вёл автомобиль. Особенно если они совпадут с отпечатками на ручке двери и других органах управления.
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А відеофіксація. зупинки автомобіля. у нас що відсутня ?
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Пальчики на руле, при таких раскладах не снимаются, понятное дело. Паяльники в анусы- тоже не в ходу. Даже теряюсь, в догадках...
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сначала бычий рог в анус..а уже через него паяльник!!! Следов нет а результат на лицо )))
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ПОВЕСИТЬ СУК. После такого, они сами должны повеситься, но жила тонка, ГАНД....... оны ШТОПАННЫЕ. УДАВИТЬ.
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Не думал, что со времён ЛИГИТИМНОГО опять такое повторится. Хочется спросить - Володя, конец эпохи чего это будет? А ну выдай лохторату очередной шедевр в фейсбуке!!!
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Фамилия у Володи, к сожалению, не Пиночет, да и амбиции не те... Слишком мы в дерьмократию заигрались.
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Авакян уже начал отмазывать своих беркутят. Не удивлюсь если через годик - другой когда всё уляжеца они спокойно вернуца к Авакяну на свои прежние места.
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Не пойму я этих капризов - отказались проходить экспертизу.
Значит, это должно истолковываться против подозреваемых.
А ещё лучше - должна быть принудительная экспертиза. Выяснения истины для.
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Мрази, мразями и есть, только и ищут способы как соскочить, им пох, что малыша жизни лишили, совести у этих скотов ровно 0. И, считаю, что к таким и меры должны применяться соответсвующие. У бешенной твари никто ничего не выясняет, а эти, они и есть бешенные нелюди на которых человеческое отношение не должно распостраняться.
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Что значит отказались? Произошло убийство, подозреваемые арестованы, тесты на наркотики, алкоголь должны у них брать автоматически, как делают везде, где соблюдают верховенство права и жизнь человека считают высшей ценностью. Может и допрашивать их нельзя? Может и свидетелей опрашивать без разрешения подозреваемых уже тоже нельзя? Кто придумал у нас такие законы? Что за нонсенс? Сволочи! Переписали втихаря весь УК чтобы избегать наказания, придумали кучу лазеек, отмазок, и всё это узаконили. Сраная Рада, за 27 лет не сделали ничего хорошего, все принятые законы только во вред народу, шоб все провалились, откуда вы взялись на наши головы???
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А как вы думаете, случайно ли нам до сих пор не сообщили, из какого оружия стреляли? Пулю-то извлекли, так что все известно....
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А случайно ли нет информации по Дронову - болтал он по телефону за рулём, когда врезался Туарегом в Лексус Зайцевой? Свои отмазывают своих псов.
Майдан не доработал. Вместо нужных дел внутри страны отправили активистов на восток.
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Вот к чему приводят мирные протесты. Я ни к чему не призываю, да и время вспять не повернуть, но если бы тогда украсили йолку и близлежащие деревья разнокалиберными начальничками, то следующие уже думали бы.
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Ребенка жалко - слов нет, горе родителей не измерить. Виновные должны быть наказаны. Але є одне але...

Есть Закон. Мы или живем по Закону и все делаем по Закону или живем эмоциями и судим эмоциями - проводим суды Линча или заседания троек...
Мусора виноваты? - Ок, расследуем по закону с соблюдением всех формальностей - судим, доказываем вину и отправляем в тюрьму...
Порох воровал? Ок, расследуем, судим, доказываем - тюрьма...
Вася Пупкин что-то натворил - расследование, доказательство, суд, тюрьма.
И так для всех.
Но по Закону, а не эмоциями, революционной целесообразностью или телефонному звонку.
Иначе никогда у нас не будет нормального государства и завтра в чем-то обвинят кого-то из нас или нашего близкого и глупо будет ждать объективности. Закон или есть один для всех или его нет совсем.
Можете плеваться если я не прав, но желательно аргументированно.
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Вася = среднестатистический гражданин. Имя нарицательное...
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Вот жеж СКОТЫ,если не виновны ,то в их интересах было пройти все тесты,а так,из-за несовершенства законодательства родственникам убитого мальчика придется самим делать ПРИГОВОР и идти в тюрьму,хотя с другой стороны - ОТКАЗ пройти все тесты - ПРИЗНАНИЕ ВИНЫ. Вот ЗАКОНОДАТЕЛИ и решайте
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Почему молчат эксперты??? Есть куча вопросов. Какая пуля? Какое расстояние от стрелявших до детской площадки? Откуда вообще возникла версия о флобере если оружие не найдено? Где оружие? Кто еще был с мусорами? Направление стрельбы соответствует ранению ребенка? Получив ответы на эти вопросы можно, хотя-бы косвенно, утверждать что виноваты мусора...
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В Медикоме вполне могли бы и пройти . Прецедент уже есть , так что - вперед !
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Мама с бабушкой еще не виноваты? Типа плохо за ребенком смотрели. А пора, я так вижу. Не удивлюсь.
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Винести вирок:"Пожиттєво!" І розділити порівно на обох!
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Роздавити непотріб танком.щоб навіть шмарклів не залишилось,ублюдки.


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"следственными органами не была осуществлена та процедура, которая должна была быть согласно законодательству" - значит следственные органы должны ответить за соучастие и сокрытие преступления!
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ничего нового... - украл мешок картошки - в тюрьму!
украл вагон - в депутаты, убил человека - свобода!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПідозрювані у вбивстві хлопчика поліцейські відмовилися свідчити і проходити тест на алкоголь, - адвокати заарештованих
 
 
 
 
 
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