 Підозрювані у вбивстві хлопчика поліцейські відмовилися свідчити і проходити тест на алкоголь, - адвокати заарештованих

Про це "Українській правді" повідомили адвокати арештованих патрульних, передає Цензор.НЕТ.
"Мій клієнт на сьогоднішній день у зв’язку з тим, щоб його показання не були використані для притягнення до відповідальності його близьких осіб, він відмовився від показань", - сказав адвокат Володимира Петровця Андрій Козацький.
На запитання, з чого стріляли у день трагедії, захисник сказав, що його клієнт не давав дозволу розкривати адвокатську таємницю.
Про подібне заявив і адвокат іншого підозрюваного Івана Приходька Андрій Чичиркін.
"Ми не давали показань поки що. Бо сторона обвинувачення тричі змінювала підозру, клопотання до суду. Стороні обвинувачення було не до розслідування кримінального провадження", - сказав він.
"Станом на 31 травня відмовився від дачі показань мій підзахисний, коли ще не був моїм клієнтом, а після того навіть і не пропонували більше", - додав Чичиркін.
Обоє захисників кажуть, що підозрювані відмовились проходити освідування і взяття інших біологічних зразків.
"На рахунок освідування, слідчими органами не було здійснено ту процедуру, яка повинна була бути згідно з законодавством. Для того, щоб провести освідування і взяти біологічні зразки, потрібно пройти певну процесуальну процедуру, потрібна постанова прокурора, повинно бути складено протокол і повинні бути добровільна згода обстежуваної особи. Документів у прокурора і слідчого не було. Намагались йому запропонувати без моєї присутності, але він не міг зі мною проконсультуватися і вирішити самостійно, чи проходити це дослідження", - сказав захисник Петровця.
Козацький додав, що коли його підзахисному запропонували пройти освідування, то пройшло майже дві доби.
"Навіть коли б він пройшов цей тест чи здав якісь біологічні зразки, то все одно це б уже вони були необ’єктивні, бо пройшло декілька днів, великий час, щоб бути об’єктивним", - сказав адвокат.
Про подібне заявив і захисник Приходька.
"Освідування не проходили. Є визначена законом процедура. Там є певні документи. Якщо якісь процесуальні документи не вручалися або вручалися через 2 дні після події, то який смисл?" – сказав Чичиркін.
При цьому адвокати не змогли заперечити, що підозрювані у день трагедії могли вживати алкоголь.
"На рахунок цього, оскільки досудовим розслідуванням не встановлено точний час, коли було скоєно злочин, то в певний період часу, зі слів і з матеріалів справи, я знаю про те, що вони були тверезі, але чи були вони потім – я… вони знаходилися поза службою і кожен має право… може вживати алкоголь…", - сказав захисник Петровця.
"Такі факти (алкогольного сп’яніння – ред.) офіційно не встановлені. Є певні показання про те, що вживались алкогольні напої, але чи під час цих подій вони були в стані алкогольного сп’яніння, таких даних у мене немає. Це вони були поза службою, думаю, що кожен на вихідних може…", - додав адвокат Приходька.
Адвокати відзначили, що їхні підзахисні не визнають своєї провини.
"За його словами і з показань тих свідків, які є в матеріалах кримінального провадження, Петровець Володимир не здійснював постріли. Як можна визнати провину, якщо померла дитинка, а він батько 3 дітей і він стверджує, що пострілів не здійснював", - сказав Козацький.
На запитання, чи Петровець взагалі стріляв у той день, адвокат відзначив:
"Не знаю, як у той день, але в той період часу, який вказаний у повідомленні про підозру – там вказаний певний діапазон часу, – то в цей діапазон часу Петоровець пострілів не здійснював, а раніше чи пізніше (невідомо – ред.)".
На запитання, чи оскаржуватимуть рішення суду про взяття під варту, захисники відповіли, що ще не бачили повного тексу рішення і не знають мотивації судді.
"У нас є 5 діб на оскарження, я свою позицію буду погоджувати і потім будемо вирішувати. Наразі ще нема повного тексту. Рішення суду нас не влаштовувало, але маємо те, що маємо. Коли ознайомимося з повним рішенням, то прийомом рішення, чи будемо далі його оскаржувати, чи воно залишиться на 60 діб", - сказав Козацький.
На тому, що його клієнт не погоджується з арештом, наголосив і адвокат Приходька.
"Рішення, звичайно, не задовольняє ні мене, ні клієнта. Ми зараз не маємо повного тексту рішення. Якщо рішення буде обґрунтоване, то ми будемо оскаржувати з приводу того, що немає обґрунтованої підозри. А якщо рішення буде ґрунтуватися на якихось припущеннях чи домислах суду, то це будуть додаткові підстави для оскарження такого рішення", - сказав Чичиркін.
На прохання пояснити слова про відсутність обґрунтованої підозри, він сказав: "Бо є два підозрюваних, одна куля і одне людське життя. У когось з учасників у будь-якому разі підозра необґрунтована. А в кого – це повинна сказати сторона обвинувачення".
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
Так всегда было - для мусоров всё по закону, для рабов бесправных избиение в застенках МВД.
Незнание законов не освобождает от ответственности, а знание очень даже освобождает!
Выучите наизусть в Конституции Украины статью №63.
Запоминайте угрозы мусоров и пишите заявления начальнику полиции, главному прокурору и начальнику СБУ - пишите сразу в три места когда оборотни нарушают ваши права.
И, естественно, для начала САМИ будьте законопослушны.
(с) Оскар Уайльд
Представляю , как я отказываюсь оплачивать грабительские коммунальные тарифы ...
45 лет стажа , пенсия - 4.500.
Субсидия не положенна , жена работает , прописан взрослый ребёнок , сам я - инвалид , нет сустава .
Может быть , такой вумный господар , как ты о себе думаешь , подскажешь , как прожить достойно ?
"На счет этого, поскольку досудебным расследованием не установлено точное время, когда было совершено преступление, то в определенный период времени, по словам и из материалов дела, я знаю о том, что они были трезвые. Они находились вне службы и каждый имеет право, может употреблять алкоголь", - сказал защитник Петровца. Источник: https://censor.net.ua/n3130575
Такой хрени как при этом народном любимце даже при януковиче и порошенко не было.И это ведь только начало
трудно с большого расстояния попасть даже случайно в висок
теперь мусора "ничего не помнят"
- Бывает! Я один раз так напился... Проснулся- ничего не помню. (с)
Подходит диалог, верно? Правда, адвокат говорит о том, что "из материалов дела, я знаю о том, что они были трезвые.
когда уже адвокаты заявят, что мальчика мочканули в пределах необходимой самообороны?
Как и власть - они и вообще имеют право .
А мы как-бы не созрели ещё , не доросли . Не Пашинские , вообщем .
Вот при Николае 2-ом Кровавом , оружие продавали везде , а мелкашка тогда и оружием не считалась , "Монтекристо" , это мелкашечный патрон , считалось средством развлечения подростков и для отпугивания собак . То есть , народ был зрелым.
А потом пришли коммуняки , вроде Пашинского , и мы стали стремительно деградировать .
И додеградировались до такой степени , что ментов боимся больше , чем бандитов .
Их теперь и отличить можно не всегда , по рюкзакам . Без рюкзака - бандит .
Но это не точно .
Кому впаять штраф и лишить прав?
Значит, это должно истолковываться против подозреваемых.
А ещё лучше - должна быть принудительная экспертиза. Выяснения истины для.
Майдан не доработал. Вместо нужных дел внутри страны отправили активистов на восток.
Есть Закон. Мы или живем по Закону и все делаем по Закону или живем эмоциями и судим эмоциями - проводим суды Линча или заседания троек...
Мусора виноваты? - Ок, расследуем по закону с соблюдением всех формальностей - судим, доказываем вину и отправляем в тюрьму...
Порох воровал? Ок, расследуем, судим, доказываем - тюрьма...
Вася Пупкин что-то натворил - расследование, доказательство, суд, тюрьма.
И так для всех.
Но по Закону, а не эмоциями, революционной целесообразностью или телефонному звонку.
Иначе никогда у нас не будет нормального государства и завтра в чем-то обвинят кого-то из нас или нашего близкого и глупо будет ждать объективности. Закон или есть один для всех или его нет совсем.
Можете плеваться если я не прав, но желательно аргументированно.
украл вагон - в депутаты, убил человека - свобода!