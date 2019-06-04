 Підозрювані у вбивстві хлопчика поліцейські відмовилися свідчити і проходити тест на алкоголь, - адвокати заарештованих

Про це "Українській правді" повідомили адвокати арештованих патрульних, передає Цензор.НЕТ.

"Мій клієнт на сьогоднішній день у зв’язку з тим, щоб його показання не були використані для притягнення до відповідальності його близьких осіб, він відмовився від показань", - сказав адвокат Володимира Петровця Андрій Козацький.

На запитання, з чого стріляли у день трагедії, захисник сказав, що його клієнт не давав дозволу розкривати адвокатську таємницю.

Про подібне заявив і адвокат іншого підозрюваного Івана Приходька Андрій Чичиркін.

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"Ми не давали показань поки що. Бо сторона обвинувачення тричі змінювала підозру, клопотання до суду. Стороні обвинувачення було не до розслідування кримінального провадження", - сказав він.

"Станом на 31 травня відмовився від дачі показань мій підзахисний, коли ще не був моїм клієнтом, а після того навіть і не пропонували більше", - додав Чичиркін.

Обоє захисників кажуть, що підозрювані відмовились проходити освідування і взяття інших біологічних зразків.

"На рахунок освідування, слідчими органами не було здійснено ту процедуру, яка повинна була бути згідно з законодавством. Для того, щоб провести освідування і взяти біологічні зразки, потрібно пройти певну процесуальну процедуру, потрібна постанова прокурора, повинно бути складено протокол і повинні бути добровільна згода обстежуваної особи. Документів у прокурора і слідчого не було. Намагались йому запропонувати без моєї присутності, але він не міг зі мною проконсультуватися і вирішити самостійно, чи проходити це дослідження", - сказав захисник Петровця.

Козацький додав, що коли його підзахисному запропонували пройти освідування, то пройшло майже дві доби.

"Навіть коли б він пройшов цей тест чи здав якісь біологічні зразки, то все одно це б уже вони були необ’єктивні, бо пройшло декілька днів, великий час, щоб бути об’єктивним", - сказав адвокат.

Про подібне заявив і захисник Приходька.

"Освідування не проходили. Є визначена законом процедура. Там є певні документи. Якщо якісь процесуальні документи не вручалися або вручалися через 2 дні після події, то який смисл?" – сказав Чичиркін.

При цьому адвокати не змогли заперечити, що підозрювані у день трагедії могли вживати алкоголь.

"На рахунок цього, оскільки досудовим розслідуванням не встановлено точний час, коли було скоєно злочин, то в певний період часу, зі слів і з матеріалів справи, я знаю про те, що вони були тверезі, але чи були вони потім – я… вони знаходилися поза службою і кожен має право… може вживати алкоголь…", - сказав захисник Петровця.

"Такі факти (алкогольного сп’яніння – ред.) офіційно не встановлені. Є певні показання про те, що вживались алкогольні напої, але чи під час цих подій вони були в стані алкогольного сп’яніння, таких даних у мене немає. Це вони були поза службою, думаю, що кожен на вихідних може…", - додав адвокат Приходька.

Адвокати відзначили, що їхні підзахисні не визнають своєї провини.

"За його словами і з показань тих свідків, які є в матеріалах кримінального провадження, Петровець Володимир не здійснював постріли. Як можна визнати провину, якщо померла дитинка, а він батько 3 дітей і він стверджує, що пострілів не здійснював", - сказав Козацький.

На запитання, чи Петровець взагалі стріляв у той день, адвокат відзначив:

"Не знаю, як у той день, але в той період часу, який вказаний у повідомленні про підозру – там вказаний певний діапазон часу, – то в цей діапазон часу Петоровець пострілів не здійснював, а раніше чи пізніше (невідомо – ред.)".

На запитання, чи оскаржуватимуть рішення суду про взяття під варту, захисники відповіли, що ще не бачили повного тексу рішення і не знають мотивації судді.

"У нас є 5 діб на оскарження, я свою позицію буду погоджувати і потім будемо вирішувати. Наразі ще нема повного тексту. Рішення суду нас не влаштовувало, але маємо те, що маємо. Коли ознайомимося з повним рішенням, то прийомом рішення, чи будемо далі його оскаржувати, чи воно залишиться на 60 діб", - сказав Козацький.

На тому, що його клієнт не погоджується з арештом, наголосив і адвокат Приходька.

"Рішення, звичайно, не задовольняє ні мене, ні клієнта. Ми зараз не маємо повного тексту рішення. Якщо рішення буде обґрунтоване, то ми будемо оскаржувати з приводу того, що немає обґрунтованої підозри. А якщо рішення буде ґрунтуватися на якихось припущеннях чи домислах суду, то це будуть додаткові підстави для оскарження такого рішення", - сказав Чичиркін.

На прохання пояснити слова про відсутність обґрунтованої підозри, він сказав: "Бо є два підозрюваних, одна куля і одне людське життя. У когось з учасників у будь-якому разі підозра необґрунтована. А в кого – це повинна сказати сторона обвинувачення".

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.