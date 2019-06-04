 Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі 4 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Президента.

"Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Це закріплено в Конституції України і залишається нашим незмінним зовнішньополітичним пріоритетом", - сказав Президент.

Зеленський також підкреслив, що рух України до високих європейських стандартів життя і безпеки є вимогою українського суспільства.

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"Це є метою всіх наших реформ - підвищення рівня життя українців, викорінення корупції та модернізація всієї держави. Це можливо зробити, тільки гарантувавши національну безпеку", - зазначив глава держави.