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Все про:Зеленський (1558) членство в НАТО (226) членство в ЄС (133)

 Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі

Курс на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО залишається незмінним зовнішньополітичним пріоритетом України

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі 4 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Президента.

"Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Це закріплено в Конституції України і залишається нашим незмінним зовнішньополітичним пріоритетом", - сказав Президент.

Зеленський також підкреслив, що рух України до високих європейських стандартів життя і безпеки є вимогою українського суспільства.

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"Це є метою всіх наших реформ - підвищення рівня життя українців, викорінення корупції та модернізація всієї держави. Це можливо зробити, тільки гарантувавши національну безпеку", - зазначив глава держави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130574
 
   
 Топ коментарі
 
Даже как то неловко за порохоботов...
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Да шо ж такое то... Очередная раскручиваемая порохоботами минстеця мантра рушится!Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО, - Зеленский в Брюсселе - Цензор.НЕТ 6533
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По рылу Шуфричу тоже надо в Конституцию внести
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Хотелось бы сначала референдум относительно курса на ЕС. Вот лично мне американская налоговая система нравится больше чем европейская. Думаю если людям объяснить разницу, то сторонников вступления в ЕС и гармонизации налоговой системы сильно поуменьшится. Да и в отказе от собственной валюты и монетарной политики нет ничего хорошего...
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"- скажите, у меня молодая жена, а мне - 87м лет, я могу....??
- нууу, уважаемый, вы понимаете, возраст, физические возможности....
- а мой сосед, вот у него тоже молодая жена, так ему 98ем!! и он говорит, што у них всё получается!!
- ннда?? ану откройте рот.... ....вам не ко мне, вам нужно к логопеду....
- зачем??
- ну дело в том, што я патологий не наблюдаю, и не понимаю, што вам мешает говорить тоже самое...."
это не про зе, это про всю болтовню про вступление в ЕС и НАТО
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Зеленский не може до купи два слова зв'язати, мені соромно за такого неосвіченого президента.
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Стыдно!!!..."Новое молодое лицо" не в состоянии связать пару слов даже на русском, абсолютно беспомощно на государственном языке(что просто не допустимо и противозаконно!?) ,а его "английский" -это перл для сцены в 95 квартале! Какие идиоты наградили это позорище "булавой" ?
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Чого так квапився Зелемойша з інаугурацією? Вже минуло 2 тижні як він президент, а нічого потужного не зробив, бла бла бла одне.
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Янукович тоже, вначале по Брюсселем рассекал, взасос целовался!
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Ходят слухи, что продажная помойка "чудотворец", откуда некоторые индивидуумы исчезали за 2000$ - закрывается. Что же такое?
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А где пропали шутейки, фотожабы и насмешки про ***** карлика??
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Владимир Зеленский говорит в Брюсселе о необходимости усиления давления на Россию и принуждении этой страны к миру путём совместных действий Запада и Украины. Правильная и абсолютно логичная постановка вопроса новым президентом. Но есть другие вопросы.
▪️Первый - понимает ли Владимир Зеленский, что это его заявление - признание правильности и, что самое главное, безальтернативности курса, который все эти годы проводил президент Петр Порошенко?

▪️Второй - понимает ли Владимир Зеленский, что заявлениями о «принуждении России к миру» он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным. Даже диалога через посредников.

▪️Третий - понимают ли украинские олигархи, которые ставили на Зеленского, чтобы окончить «вот это все», что «вот это все», скорее всего, не окончится, а усилится и им не видать российских прибылей как своих ушей.
▪️Четвёртый - понимает ли избиратель Владимира Зеленского, который до сих пор уверен, что война продолжается не потому, что это нужно Путину и России, а потому, что на ней «обогащалось» украинское руководство, что конфликт будет продолжаться и может даже усилиться - если усилится «принуждение к миру».

▪️Пятый - когда пройдёт несколько месяцев, а война все еще будет продолжаться, поймёт ли этот избиратель, кто его настоящий враг или теперь решит, что война не заканчивается просто потому, что на ней обогащаются Зеленский и Коломойский?
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блін, та воно навіть український текст з бомажки читає, не відриваючись від пюпітра! Як оце зараз на брифінгу з Дудою....
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Жалкое зрелище, тем более ещё такой карлик наверно даже ниже *****. Полностью непрезентабельный клоун. Его ж никто в серьёз не воспринимает.
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Я щось не пригадую, щоб Цензор Порошенка у якості президента писав з великої літери.
А тут - така честь.
То референдум зе-наполеончик уже відмінив ? Чи як наймитів буде питати про НАТО та ЄС ?
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В Брюсселе Зеленский понял, что чувствовал Шариков, когда Преображенский показал его публике...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСтратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі
 
 
 
 
 
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