 Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО, - Зеленський у Брюсселі

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Брюсселі 4 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Президента.
"Стратегічний курс України - на набуття повноправного членства в ЄС і НАТО. Це закріплено в Конституції України і залишається нашим незмінним зовнішньополітичним пріоритетом", - сказав Президент.
Зеленський також підкреслив, що рух України до високих європейських стандартів життя і безпеки є вимогою українського суспільства.
"Це є метою всіх наших реформ - підвищення рівня життя українців, викорінення корупції та модернізація всієї держави. Це можливо зробити, тільки гарантувавши національну безпеку", - зазначив глава держави.
- нууу, уважаемый, вы понимаете, возраст, физические возможности....
- а мой сосед, вот у него тоже молодая жена, так ему 98ем!! и он говорит, што у них всё получается!!
- ннда?? ану откройте рот.... ....вам не ко мне, вам нужно к логопеду....
- зачем??
- ну дело в том, што я патологий не наблюдаю, и не понимаю, што вам мешает говорить тоже самое...."
это не про зе, это про всю болтовню про вступление в ЕС и НАТО
▪️Первый - понимает ли Владимир Зеленский, что это его заявление - признание правильности и, что самое главное, безальтернативности курса, который все эти годы проводил президент Петр Порошенко?
▪️Второй - понимает ли Владимир Зеленский, что заявлениями о «принуждении России к миру» он фактически уничтожает даже теоретические возможности для диалога с Владимиром Путиным. Даже диалога через посредников.
▪️Третий - понимают ли украинские олигархи, которые ставили на Зеленского, чтобы окончить «вот это все», что «вот это все», скорее всего, не окончится, а усилится и им не видать российских прибылей как своих ушей.
▪️Четвёртый - понимает ли избиратель Владимира Зеленского, который до сих пор уверен, что война продолжается не потому, что это нужно Путину и России, а потому, что на ней «обогащалось» украинское руководство, что конфликт будет продолжаться и может даже усилиться - если усилится «принуждение к миру».
▪️Пятый - когда пройдёт несколько месяцев, а война все еще будет продолжаться, поймёт ли этот избиратель, кто его настоящий враг или теперь решит, что война не заканчивается просто потому, что на ней обогащаются Зеленский и Коломойский?
А тут - така честь.
То референдум зе-наполеончик уже відмінив ? Чи як наймитів буде питати про НАТО та ЄС ?