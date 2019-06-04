 Шість українських вишів потрапили у ТОР-1000 найкращих університетів світу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Зокрема, на 481 позиції рейтингу знаходиться Харківський університет ім. Каразіна (в минулому році - на 401-410 позиції).
Позицію 531-540 посідає Київський національний університет ім. Шевченка (у 2018 році - 411-420 позиція).
Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" посів 601-650 позицію (в 2018 році - 501-550 позиція).
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 701-750 позиція (у 2018 році також 701-750 позиція).
Цього року в рейтинг увійшов Львівський політехнічний національний університет, який розділив з Сумським державним університетом 751-800 позиції. В минулому році Сумський держуніверситет посів 801-1000 позицію.
В цьогорічний рейтинг не потрапив Донецький національний університет ім. Василя Стуса, який в 2018 році посідав 801-1000 позиції.
В першу десятку університетів увійшли Массачусетський технологічний університет (США), Стенфордський університет (США), Гарвардський університет (США), Каліфорнійський технологічний університет (США), Оксфордський університет (Велика Британія), Кембриджський університет (Велика Британія), Швейцарський федеральний технологічний інститут, Імперський коледж Лондона, Чиказький університет, UCL (Велика Британія).
Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings) - глобальне дослідження за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS). Рейтинг оцінює університети за наступними показниками: репутація в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій представників університету, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення роботодавців до випускників, відносна чисельність іноземних викладачів і студентів.
Но для такой маленькой и бедной страны как Украина, это , разумеется, отличный результат.
В названии Стэнфордского универа допустить ошибку - вот позорище..
Leland Stanford Junior University
Хотя, приятно
ДНО-о-о-о!!!!!!!!!!!
всея техобразование - дно.
поплавские, юристы-адвокаты-куриные окорока-....вот тренд.
какая эвропа, какая пабеда у вайне.
окорочка, рапс, железные чушки-, арбайтеры в польши-расеи --
вот она суть ентой супердержавы,
стремющейся куда-то в даль - к пабедам еврокапитализьма.
Дно еще раз.
Источник: https://censor.net.ua/n3130572
На самом деле, в Харькове несколько очень престижных технических ВУЗов - ХНУРЭ (кузница ИТ-кадров) и ХНАУ (авиационный, тоже в основном ИТ-кадры ). Студентов этах ВУЗов еще во время учебы разбирают работодатели - западные ИТ-компании, которых в Харькове множество. А гуманитарные ВУЗы в Харькове. как и во всей Украине, серьезные работодатели вообще не считают высшим образованием, средним специальным - максимум.