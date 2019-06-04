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 Шість українських вишів потрапили у ТОР-1000 найкращих університетів світу

Шість українських університетів потрапили в рейтинг 1000 найкращих університетів світу за версією The QS World University Rankings.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, на 481 позиції рейтингу знаходиться Харківський університет ім. Каразіна (в минулому році - на 401-410 позиції).

Позицію 531-540 посідає Київський національний університет ім. Шевченка (у 2018 році - 411-420 позиція).

Національний технічний університет "Київський політехнічний інститут ім. Сікорського" посів 601-650 позицію (в 2018 році - 501-550 позиція).

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" - 701-750 позиція (у 2018 році також 701-750 позиція).

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Цього року в рейтинг увійшов Львівський політехнічний національний університет, який розділив з Сумським державним університетом 751-800 позиції. В минулому році Сумський держуніверситет посів 801-1000 позицію.

В цьогорічний рейтинг не потрапив Донецький національний університет ім. Василя Стуса, який в 2018 році посідав 801-1000 позиції.

В першу десятку університетів увійшли Массачусетський технологічний університет (США), Стенфордський університет (США), Гарвардський університет (США), Каліфорнійський технологічний університет (США), Оксфордський університет (Велика Британія), Кембриджський університет (Велика Британія), Швейцарський федеральний технологічний інститут, Імперський коледж Лондона, Чиказький університет, UCL (Велика Британія).

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Рейтинг найкращих університетів світу (QS World University Rankings) - глобальне дослідження за методикою британської консалтингової компанії Quacquarelli Symonds (QS). Рейтинг оцінює університети за наступними показниками: репутація в академічному середовищі, цитованість наукових публікацій представників університету, співвідношення кількості викладачів і студентів, ставлення роботодавців до випускників, відносна чисельність іноземних викладачів і студентів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130572
 
   
 Топ коментарі
 
Сразу после Суданского медрэсэ и вануатской школы шаманов ...
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Топ 1000? Потужно.С учетом того что в мире 200 стран
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и в каждой по одному ВУЗу, да?......
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Топ 1000? Потужно.С учетом того что в мире 200 стран
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Дааа. Могли і краще адже крокодил зелений.
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Сразу после Суданского медрэсэ и вануатской школы шаманов ...
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А що можна хотіти від укладачів цих рейтингів? Ці укладачі швидше за все мали можливість познайомитись з українською "елітою", яка прийшла у владні кабінети за допомогою дипломів про закінчення вишів, а розмовляти без перекладачів з іноземних мов, а подекуди і з української, начебто державної мови не можуть.
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Харьковчане могут радоваться- целых ДВА вуза попали в рейтинг.

Но для такой маленькой и бедной страны как Украина, это , разумеется, отличный результат.
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Да, это неожиданно хорошо. Хотя уступить в рейтинге Новосибирску, Томску, Казани всё-же немного обидно.
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да уж, журналиста и редакторам Цензора еще учиться и учиться, чтобы хотя бы ПИСАТЬ о таких университетах.

В названии Стэнфордского универа допустить ошибку - вот позорище..

Leland Stanford Junior University
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30 рублей засчитали? (или какой у вас там сегодня тариф?)
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Гордиться высшей школой, породившей ВАК, позволившую гепе называться кандидатом юр.наук????? Это ли не профанация системы?
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где написано про гордиться "высшей школой" и т.д.?
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та да, на собрание двух ген в Харькове видели мы эту альмаматер (((( .....хотя многие сильные и реально знаменитые преподаватели были там под Украинскими флагами и против герпеса !!!!
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Не зачіпайте Гепу, він єврей, йому море по коліна. СССР будували Гепи з освітою 4 кл.
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Так бакиров прям жопу ему раненную лижет. Такий щірий Віль Сабановвч Бакіров
Хотя, приятно
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"Киевский политехнический институт им. Сикорского" занял позицию 601-650 (в 2018 году - 501-550 позиция).Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" - 701-750 позиция (в 2018 году также 701-750 позиция).Львовский политехнический национальный университет, который разделил с Сумским государственным университетом 751-800 позиции.
ДНО-о-о-о!!!!!!!!!!!

всея техобразование - дно.

поплавские, юристы-адвокаты-куриные окорока-....вот тренд.

какая эвропа, какая пабеда у вайне.

окорочка, рапс, железные чушки-, арбайтеры в польши-расеи --
вот она суть ентой супердержавы,
стремющейся куда-то в даль - к пабедам еврокапитализьма.

Дно еще раз.

Источник: https://censor.net.ua/n3130572
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Ну чё вот клептораст с хмелем моцоцикленае скалкаволахатрон замутили, скора харварды с митями замучуюцца даганять.
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"Хроника пикирующего образования": http://uc.kr.ua/2019/05/07/hronyka-pykyruyushhego-obrazovanyya/?fbclid=IwAR3sirVbhYvOJsSF51GWasGp7I4rmhZ1Dvgr80cGHVeczNBMztPxiuskqXo
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Посчастливилось намедни побывать в университете Каразина в Харькове. По внутренним помещениям и лабораторному оборудованию ощущение - попал лет на тридцать назад. Конечно не все лаборатории я "имел счастье лицезреть", надеюсь в какиех-то и более современный вид есть.
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То ты в супер лабы папал, там уже нима чё было. Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6288 Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6288 Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 6288
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А маупень и кукофакень на какой полке лижат. Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 8552 Шесть украинских вузов попали ТОР-1000 лучших университетов мира - Цензор.НЕТ 8552
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Ну да, конечно ХНУ, где училась известная Зайка на Лексусе, убившая 6-х людей, лучший ВУЗ в Украине. Как и автошкола, где она училась. А уж позорный Харьковский Политех, в котором каждый год недобор даже на бюджет (этот ВУЗ считается самым непрестижным из технических ВУЗов Харькова. хотя поступить туда проще простого, туда даже иностранцы не поступают , несмотря на дешевизну) - так вообще памятник отсутствию интеллекта.
На самом деле, в Харькове несколько очень престижных технических ВУЗов - ХНУРЭ (кузница ИТ-кадров) и ХНАУ (авиационный, тоже в основном ИТ-кадры ). Студентов этах ВУЗов еще во время учебы разбирают работодатели - западные ИТ-компании, которых в Харькове множество. А гуманитарные ВУЗы в Харькове. как и во всей Украине, серьезные работодатели вообще не считают высшим образованием, средним специальным - максимум.
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Да, можно ещё гордиться, что в топ 10000 попали. Я училась в Каразина. Все такое ... по старинке, как в глубинке! Конспект под диктовку, списывание, плагиат дипломов из инета, сдача экзаменов за деньги, дебильные студенты, которые узнают, какой предмет они пришли сдавать, только перед дверью кабинета. Преподов, которые в реальную экономику предприятия никогда не окунались, потому что всегда сидели на кафедре. И это лучший ВУЗ Украины! И действующим успешным предпринимателям, практикующим врачам, журналистам- тем, кто поделится со студентами настоящими навыками, сложившаяся система образования НЕ ДАЁТ ДОСТУПА в университеты для лекций. 500 место-это, можно сказать, прям прорыв в такой ситуации.
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І напевно Україна в першій 10 по еміграції вчених. Які потім роблять рейтинги гарвардам і кембріджам )) Починаючи з 90-х вчений в Україні - чмо в сандалях. А продавець сандалів - фараон. Ну, або "середній клас". Отакоєот.
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