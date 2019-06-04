EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  2864  104
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1126) МВС (1212) мітинг (476) Кирило Тлявов (1)

 "Авакоff", - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Другий день поспіль під будівлею МВС збираються громадяни з вимогою відставки глави МВС через резонансне вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Увечері 4 червня під будівлею МВС у Києві зібралося кілька сотень людей із вимогою відставки глави МВС.

Люди знову принесли до дверей міністерства м'які іграшки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На місці Авакова чи Князєва я би пішла у відставку, - екс-шеф Нацполіції Деканоїдзе

Авакоff, - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика 01
Авакоff, - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика 02
Авакоff, - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика 03
Авакоff, - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика 04
Авакоff, - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика 05
Авакоff, - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика 06
Авакоff, - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика 07
Авакоff, - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика 08
Авакоff, - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика 09

Фото - Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130568
 
   
 Топ коментарі
 
У этого человека нет совести. Он будет цепляться за власть до конца.
 показати весь коментар
 
Цілком погоджуюсь. Це наслідок мовчання за Сашка Білого, нерозслідувані Княжичі, рюкзаки, ветеранів на колінах і "ложись Бандера".
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Да, да, сейчас хачик собрал монатки в дорогущий рюкзак призводство его сына и убежал в отставку. С ментами в лампасах.
 показати весь коментар
 
Давайте определимся: 1. Было ли убийство ребенка УМЫШЛЕННЫМ ? Явно - нет! 2. Был бы такой резонанс, если бы виновниками были бы не полисмены, а представители криминала? Явно - нет! 3. Спроста ли нам так и не сообщили, из какого оружия стреляли копы? Явно - нет! Видимо, это был общедоступный "Флобер".... ВЫВОД: ШУМИХУ РАЗДУЛИ, КАК ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ПРОТИВ "БЕРКУТА" (анижедети!)
 показати весь коментар
 
 
Коли солдатик упав від Шоколадної ***** , це був Знак біди для всієї країни , як і ворона з чайкою . А от персональне посвідчення Президента з подушечки та на підлогу , то це Знак для власника посвідчення , хоча зазєлі стверджують що : " Те що полежало до трьох , упадлом не вважається " . Вважається , ще й як вважається ! Зараз темп здійснення подій дуже прискорився , мовби недавно була Врадіївка , за нею вимога звільнити Захарченка . І раптом потяг прибуває до Ростова .
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії"Авакоff", - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вгору