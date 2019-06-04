 "Авакоff", - на мітингу під МВС активісти вимагали відставки глави міністерства, після вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Увечері 4 червня під будівлею МВС у Києві зібралося кілька сотень людей із вимогою відставки глави МВС.

Люди знову принесли до дверей міністерства м'які іграшки.

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Фото - Олег Богачук