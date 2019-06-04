 Сподіваємося відновити регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО, - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми сподіваємося поновити наш регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів, міністрів оборони та міністрів закордонних справ. Ми запрошуємо Північноатлантичну раду в Україну", - сказав Зеленський.
Він додав, що українська влада прагне зберегти існуючі механізми співпраці і всі інші, які Альянс готовий нам запропонувати, але на даному етапі нам потрібно зосередитися на впровадженні внутрішніх реформ, які наблизять Україну до стандартів НАТО.
"Належне виконання закону про національну безпеку — це одне з моїх найперших завдань. Я маю на увазі реформу Служби безпеки, розвідки, оборонного сектора, демократичний контроль за безпековим сектором", - акцентував Президент.
За його словами, Україна, яка є стабільною і демократичною державою, здатною себе захистити, — це невід'ємна частина європейської безпеки.
"Я впевнений, що партнерство в рамках Альянсу буде просуватися ефективно. Сподіваюсь, що у подальшій перспективі ми зможемо перетворити наше партнерство у повномасштабне членство в Альянсі", - резюмував Зеленський.
Где экономические результаты и дела?
Отец - Владимир Абрамович Григян, родился 3 декабря 1937 года в Днепропетровске, во время немецкой оккупации Украины (1941-1943 гг.) проживал с матерью в Днепропетровске[14]. Его мать - Григян Мария Иосифовна (р. 1909).
Абрамович и Иосифовна это украинцы?
Прадед - Кельман Гдальевич Капительман, до Великой Отечественной жил в Киеве
Украина - ценный партнер НАТО, мы надеемся на продолжение сотрудничества, - Столтенберг поздравил Зеленского
"Украина - ценный партнер НАТО, и мы надеемся на продолжение нашего сотрудничества", - написал он
Источник: https://censor.net.ua/n3123589
Ценный партнёр стал при Порошенко?
Продолжение сотрудничества означает, что оно идёт, а не возобновляется?
Львовский метрополитен @natohawks 35 мин.35 минут назад
Грёбаный стыд
видео
https://twitter.com/i/status/1135940325367828481
на арене все те же
смотрю у тебя хорошая поддержка слона-самолайкера...)))
да - командочка у вас кловунская...)))
Зерро - присваивает успехи попэреника!
1. Специалист в болтологии.
2. Без команды.
3. Без программы.
4. Пришел на волне антикоррупционной истерии.
5. Нарушал законы и даже Конституцию.
6. Разогнал законодательный орган власти.
зато великорошен хорош - а ворует как артистично
Вова, а як щодо трусами по хлєбалу від Лєни?
А теперь представьте такое же фамильярное отношение к Пороху
Сработали гены слуги...
Как собачка... - был бы хвостик..., завилял бы...
Президент страны, где были Киборги...
Всего 2 недели прошло, а уже сотрудничество восстанавливают с НАТО
Так шо, на словах - курс на НАТО и ЕС, даже в конституцию пропихнули, а на деле - нужно восстанавливать диалог? Да, свынорасты?