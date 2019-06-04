 Сподіваємося відновити регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО, - Зеленський після зустрічі зі Столтенбергом

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сподіваємося поновити наш регулярний діалог у рамках Комісії Україна-НАТО на рівні глав держав та урядів, міністрів оборони та міністрів закордонних справ. Ми запрошуємо Північноатлантичну раду в Україну", - сказав Зеленський.

Він додав, що українська влада прагне зберегти існуючі механізми співпраці і всі інші, які Альянс готовий нам запропонувати, але на даному етапі нам потрібно зосередитися на впровадженні внутрішніх реформ, які наблизять Україну до стандартів НАТО.

"Належне виконання закону про національну безпеку — це одне з моїх найперших завдань. Я маю на увазі реформу Служби безпеки, розвідки, оборонного сектора, демократичний контроль за безпековим сектором", - акцентував Президент.

За його словами, Україна, яка є стабільною і демократичною державою, здатною себе захистити, — це невід'ємна частина європейської безпеки.

"Я впевнений, що партнерство в рамках Альянсу буде просуватися ефективно. Сподіваюсь, що у подальшій перспективі ми зможемо перетворити наше партнерство у повномасштабне членство в Альянсі", - резюмував Зеленський.

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