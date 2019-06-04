 СБУ відмовила журналістам в ознайомленні з декларацією в.о. голови Баканова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
У відповіді "Схемам" від 4 червня від Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю спецслужба посилається на 521 статтю Закону "Про запобігання корупції", яка передбачає "окремий порядок контролю осіб, які займають посади у органах, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність".
"Жодних винятків в частині відкритого опублікування декларацій для таких посадовців (навіть тих, хто призначається на посади в СБУ Указами Президента України) законом не визначено", − сказано у відповіді.
У СБУ зазначили, що метою вказаної норми є "унеможливлення розкриття" належності таких осіб до вищезазначених органів, персональних даних членів їхніх сімей тощо. Та додали, що декларації співробітників подаються до внутрішньої автоматизованої системи СБУ, до якої мають доступ співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції як контролюючого органу.
У спецслужбі також не уточнили, чи подав Іван Баканов декларацію до внутрішньої системи.
Видання нагадує, що 3 червня тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби заявляв, що відповідно до закону він не має подавати декларацію.
"Скажу чесно: перше, що я намагався зробити, це опублікувати свою декларацію. Але мені пояснили: якщо ви були людина цивільна – то вам, в принципі, не потрібно хвилюватися. Але врахуйте, що у Службі безпеки працюють люди, які безпосередньо стикаються з ворогом кожного дня. Якщо вони будуть публікувати такі декларації, то вони можуть поставити під загрозу життя своїх близьких, бо люди будуть знати, де розташоване їхні майно, які їхні родичі", – заявив він.
Раніше активісти закликали Івана Баканова до подання електронної декларації, зазначивши, що засекреченими можуть бути декларації лише тих співробітників, інформація про перебування яких на посадах є закритою.
У грудні 2016 року журналісти програми "Схеми" повідомили, що СБУ засекретила декларації своїх співробітників і до них не має доступу навіть НАЗК.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 травня призначив першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Івана Баканова.
Пізніше він повідомив, що глава держави поставив чітке завдання - зруйнувати корупційну піраміду і припинити побори з бізнесу.
так і хочется відправити вас на примусову українізацію! обох!!!
теж засякретить) ще більше???
Все, что день натворил, наломал, исправляет подряд,
Обо всем остальном людям знать не положено.
Почему ты не спишь? Спи, тебе говорят. (с) Чародеи
Пытаются слиться
В расплывчатый круг
Как будто друзей и подруг ...
(с) Машина Времени
За четыре года, прошедшие с даты подписания Минских соглашений, однако, фактически ни один их пункт не был выполнен[1][2]. Россия обвиняет Украину в саботировании политической части минских договорённостей (предусматривающей принятие на постоянной основе особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ДНР и ЛНР), закрепление его в Конституции Украины, проведение амнистии и организацию местных выборов), настаивая на том, что только после выполнения этих и ряда других пунктов соглашения может быть восстановлен контроль правительства Украины над всей российско-украинской границей[3]. Украина заявляет о приоритетной необходимости устойчивого прекращения огня, а также установления международного контроля над границей между непризнанными республиками и Россией как ключевого условия, способствующего возвращению этих территорий в состав украинского государства.
С середины 2017 года руководство Украины, учитывая то, что процесс урегулирования кризиса в «нормандском формате» на основе Минских соглашений зашёл в тупик, сделало ставку на укрепление контактов с новой американской администрацией и достижение урегулирования в Донбассе на основе задействования миротворческого контингента ООН и усиления санкционного давления на Россию. Украинское руководство, США и Евросоюз рассматривают вооружённый конфликт в Донбассе как проявление агрессии со стороны России. Российское руководство настаивает на том, что речь идёт о внутреннем конфликте, в котором Россия является одной из посредничающих сторон между украинскими властями и непризнанными республиками.
18 января 2018 года Верховная рада Украины приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», регламентирующий отношения с ДНР и ЛНР и механизм их возвращения в состав Украины. Закон в его окончательном виде, по ряду оценок, фактически зафиксировал отказ украинских властей от минских договорённостей. Россия в документе названа «агрессором», а неподконтрольные украинскому правительству территории - «оккупированными»[4]. 20 февраля президент Украины Пётр Порошенко подписал закон[5], а 24 февраля он вступил в силу.
Не поймём-с ...
К обеду дембельнулся лейтенантом
А Баканов - юрист.
Кстати, а этот дебил, которого ты цитируешь, не в курсе, что экономика - главное, на что может опираться страна, в условиях войны? И, этот баран не в курсе, что первым вопросом рассматривалось энергоснабжение, после того как введены ограничения на поставку из РФ и возможно прекращение транзита газа? За 5 лет свынорылый мыротворец ничего не сделал, чтобы уйти от импорта из кацапии.