 СБУ відмовила журналістам в ознайомленні з декларацією в.о. голови Баканова

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

У відповіді "Схемам" від 4 червня від Управління взаємодії зі ЗМІ та громадськістю спецслужба посилається на 521 статтю Закону "Про запобігання корупції", яка передбачає "окремий порядок контролю осіб, які займають посади у органах, що здійснюють оперативно-розшукову та контррозвідувальну діяльність".

"Жодних винятків в частині відкритого опублікування декларацій для таких посадовців (навіть тих, хто призначається на посади в СБУ Указами Президента України) законом не визначено", − сказано у відповіді.

У СБУ зазначили, що метою вказаної норми є "унеможливлення розкриття" належності таких осіб до вищезазначених органів, персональних даних членів їхніх сімей тощо. Та додали, що декларації співробітників подаються до внутрішньої автоматизованої системи СБУ, до якої мають доступ співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції як контролюючого органу.

У спецслужбі також не уточнили, чи подав Іван Баканов декларацію до внутрішньої системи.

Видання нагадує, що 3 червня тимчасово виконуючий обов’язки голови Служби заявляв, що відповідно до закону він не має подавати декларацію.

"Скажу чесно: перше, що я намагався зробити, це опублікувати свою декларацію. Але мені пояснили: якщо ви були людина цивільна – то вам, в принципі, не потрібно хвилюватися. Але врахуйте, що у Службі безпеки працюють люди, які безпосередньо стикаються з ворогом кожного дня. Якщо вони будуть публікувати такі декларації, то вони можуть поставити під загрозу життя своїх близьких, бо люди будуть знати, де розташоване їхні майно, які їхні родичі", – заявив він.

Раніше активісти закликали Івана Баканова до подання електронної декларації, зазначивши, що засекреченими можуть бути декларації лише тих співробітників, інформація про перебування яких на посадах є закритою.

У грудні 2016 року журналісти програми "Схеми" повідомили, що СБУ засекретила декларації своїх співробітників і до них не має доступу навіть НАЗК.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 22 травня призначив першим заступником голови СБУ - начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Івана Баканова.

Пізніше він повідомив, що глава держави поставив чітке завдання - зруйнувати корупційну піраміду і припинити побори з бізнесу.