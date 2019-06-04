 Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.
"Ми готові до переговорів із Росією, ми готові виконувати Мінські домовленості, але ми маємо бути, насамперед, здатні захистити себе, стати сильнішими економічно, політично й у військовому плані", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок у Брюсселі.
Втім, важко не погодитись
а без вмешательства паРаши эти дЫры были бы ликвидированы к августу 2014 года.
А це можливо виконуючи "мінські домовленості".
в Раде гиви и моторылы. разоренные паРашей дыры восстанавливает и финансирует Киев, отрывая от обессиленной и истощенной остальной страны.
на евроинтеграции Украины и вступлении в НАТО можно поставить крест.
рашистская срань довольно потирает руки.
ЗеБiли кого ви вибрали, iдiоти?
А Зеленський сказв. що все буде добре і Україна переможе, незважаючи на опір кацапів та каркаючих соєвих ботів
и лишь потом, медленно, в течение несколько лет выполнение Украиной своей части соглашения. пока стреляет рашистская и коллабрантская срань, выполнять нечего.
За Пианиста-Президента !