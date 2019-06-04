 Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готові до переговорів із Росією, ми готові виконувати Мінські домовленості, але ми маємо бути, насамперед, здатні захистити себе, стати сильнішими економічно, політично й у військовому плані", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок у Брюсселі.

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