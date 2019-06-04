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Все про:Зеленський (1558) перемовини (1323) мінські угоди (1543)

 Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський

Україна готова до переговорів із Російською Федерацією і виконання Мінських домовленостей для досягнення миру на Донбасі, але країна має бути здатною захистити себе і ставати сильнішою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ми готові до переговорів із Росією, ми готові виконувати Мінські домовленості, але ми маємо бути, насамперед, здатні захистити себе, стати сильнішими економічно, політично й у військовому плані", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок у Брюсселі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зустріч Зеленського зі Столтенбергом відбувається у штаб-квартирі НАТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130564
 
   
 Топ коментарі
 
И эта безумная глупость - Украина готова выполнять Минские договорняки, это что, до сегодня не выполнила, то Волкер просто пистел, что Украина выполнила со своей стороны всё а рашка ничего. да он просто - Долподятел Зе.
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Я ни понял,

так уже готовы или надо стать сильнее, чтобы быть готовыми ?

и если уже готовы, то кто подготовил?
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Гадиш на нашого президента. Просто гадиш. Лише тому, що в нього невеликий зріст. У Макрона теж такий зріст. Але вони не гадять на свого президента так, як на нашого гадиш ти. То хто ти такий тоді?
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Що ж ви так про Зеленського? Так хвалили - і раптом "антиукраїнське хворе створіння"...
Втім, важко не погодитись Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7691
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сдается кацап ты спалился... нах у будку животное
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идиЁт, потому-что есть почти 90 % вероятность, что тогда и обосРаха вступит в войну не скрытно, ихтамнетами, советниками, оружием, горючим и деньгами, а введет регулярные войска в дЫры. Украина пока к этому не готова.
а без вмешательства паРаши эти дЫры были бы ликвидированы к августу 2014 года.
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А на якого мені твої співчуття, я за ідіота не голосував.
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Пора вже припиняти цю безглузду кроваву бійню.
А це можливо виконуючи "мінські домовленості".
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Вмовте кацапів та ордло виконувати "мінські домовленості"
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Орендуй фургончик з гучномовцями і кричи з німецьким акцентом "Русс! Стафайс!"
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раковую рашисткую опухоль дамбабве и луганду в Украину, газ беспрепятственно в Германию.

в Раде гиви и моторылы. разоренные паРашей дыры восстанавливает и финансирует Киев, отрывая от обессиленной и истощенной остальной страны.

на евроинтеграции Украины и вступлении в НАТО можно поставить крест.
рашистская срань довольно потирает руки.


ЗеБiли кого ви вибрали, iдiоти?




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Найкращого президента за всі часи Незалежності обрали. Юля була б ще кращою, але у неї шансів не було. Занадто багато бруду брехливого на неї вилито.
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В тебе пуп ще не розв'язався від потуг виставити Королеву Брехні святою та Божою ? Даремні зусилля , вся Україна знає її як облуплену . Вуля певно запрошувала на переможний бенкет що так стараєшся ?
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Багато разів казав - жодних матеріальних речей за свою політичну діяльність в мережах не маю.
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Не маю матеріальної винагороди тому, що хочу бути справді незалежним в оцінках, а не тому, що мені не треба грошей. Але краще я буду зменьшувати свої потреби, ніж торгувати совістю(стецькам на замітку)
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Перекладіть людською мовою, будь ласка.
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Перекладаю: За образу діючого президента в соцмережах можливі неприємні санкції до автора
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Не ной уже, всю ветку засрал раб клоуна. Холуй...царя обиделииии!! ааа..ироды Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2103
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твой сцарь смешон и сброшен с пьедестала, его место на мусорнике
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Та ви що? Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1847 Так перелякались за свого презЕ, що вирішили цензуру ввести? А Порох не боявся вашого гавкоту . Так що ж воно сказало?
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Петрусь боявся. Дуже боявся. Смертельно боявся. За 500 метрів до АП всі підходи були перекриті колючим дротом і автоматниками з собаками.
А Зеленський сказв. що все буде добре і Україна переможе, незважаючи на опір кацапів та каркаючих соєвих ботів
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Зеленський красавчег! І комунокацапоїдів дах рве від нього і шоколадну ботву))
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Вы эту Зеленую обезьяну выбрали что бы она еще 5 лет это же говорила?Она вроде обещала нечто креативить и варианты разные а на деле делает все тоже что и ПОрошенко
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Ні *****, ні кучерявий нічого не підписували... Ти не в курсі?
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вначале прекращение огня. полное. вывод войск и оружия параши и контроль Украины над участком границы в дЫрах.
и лишь потом, медленно, в течение несколько лет выполнение Украиной своей части соглашения. пока стреляет рашистская и коллабрантская срань, выполнять нечего.
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То есть твоё ЗЕчучело делает то же самое что и Петя. А ты зебик можешь только повизжать что Петя так же делал 5 лет в жалких попытках оправдать своего клоуна))
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видел я их готовность, на кавенамайдане, киевляне их заплевали и прогнали ссаніми тряпками
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Твой пердак скоро дамбамчта порвут. По твоей же вине, гнида
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я єту фразу слышу от кацапов с 2004, с Оранжевого Майдана, меняйте тактику, кацапы
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Тебе, как специалисту по пуканам, виднее, хорошо тебе когда разрывает, или плохо.
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Твоего визгу истеричного на ветке столько шо это у тебя больше всех рвёт...Шо ты истерику закатил истеричка...Шо царя обидели, ты щас бедненький пеной изойдёшь..аа царя обидели алярм
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я просто ржу с соевой ботвы, когда у них никаких аргументов, а гавкать надо)
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Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6819 какие аргументы зебик? твоё чучело говорит ровно то же что и Петя. Ессно все порохоботы согласны Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3290 Твой клоун тупо повторяет Петю слово в слово, а порохоботы ржут на вами зебилами которые вчера визжали про зраду и преступные минские договорняки от Пети, а теперь клон чешет то же самое что и Петя. Так шо зебил тебе придёца теперь нахваливать Минские договорённости.
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тогда какие у тебя претензии по данному вопросу к Зеленскому? Ты по-разному реагируешь на одинаковые слова, но сказанные разными людьми?
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А поконкретнее можно? Что и как собирается выполнять Зеленский и в какой последовательности? Если послушать Путина и Лаврова, что по их мнению должна выполнить Украина, то Украину можно сразу закрывать, а Зеленский останется генералом без войска и президентом без государства. Но с 95-кварталом, гастролирующим по Сибири.
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Никогда Зеленский конкретно не говорил, и вот опять (с)
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Сын украинской охлократии и особа, приближенная к инкубатору, собирается приехать в Минск и на двух языках, включая суржик, просить путина перестать стрелять: "Же не манж па сис жур…"
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он оч обидчивый, как девственница-фанатка
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Пошел вон паренную репу жрать, чухонский лапотный недофашик.
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А что он сказал не так? Все дипломатично . А может кто-то знает как решить данный конфликт, при котором Украина находится в проигришной ситуации?
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Без запада никах,согласен,но надо и на себя посмотреть со стороны. Никто за нас нашу работу делать не будет.
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ЗЕбенята знают, они тут аж пеной исходили орали про зраду, преступные минские договорняки и конечно про Петю предателя. ВИдать они знали как решить другим способом...
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Откройте учебник по решению данных задач и почитайте. Называется "История".
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Бедные ЗЕбики... это что выходит, теперь все зебенята будут нахваливать минские договорняки...Хотя вчера аж усерались визжали про зраду и Петю предателя Україна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7995
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а мамка знает, шо ты до сих пор не спишь?
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Когда у зебила нет реальных аргументов он начинает любую дичь нести никак не относящуюся к теме. Давай ещё грамматику проверь и к ошибкам придолбайся. Вот и все твои ЗЕсопли..
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Зеленский не може до купи два слова зв'язати, мені соромно за такого неосвіченого президента.
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Відносини України з Рашою краще розглядати у ракурсі рибалки. Раша - рибак. Україна - велика риба. Раша за Крим, а потім за Донбас зачепила Україну на гачок. І тепер виснажує її. То відпустить, то підтягне. Раші(рибаку) треба Україну затягнути до себе в човен, і потім вже порізати. Щось піде на засолку, щось на продаж, щось на зажарку прямо сьогодні, щоб поїсти, щось за борги, щось просто пригостити приятелів. Ви десь бачили приклад, щоб риба домовлялась з рибаком? Щоб щось там підписували? Щоб риба давала рибаку якісь гарантії, а рибак відмовлявсь їсти рибу і відпускав її у воду?
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Мінські домовленості - це і є план Путіна. Україна перетворюється на конфедерацію. ДНР-ЛНР лише формально входять до України. Вся місцева влада там буде з сепаратистів. Більш того, ці сепаратисти будуть засідати у Верховній Раді та інших органах влади. Рішення Донецького та Луганського судів будуть обов'язковими для виконання на всій території України. А це значить, що будь-який учасник АТО може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Збройні формування терористів будуть легалізовані як народна міліція. Яка також зможе проводити слідчі дії на всій території України. Очевидно, що реалізація Мінських угод призведе до знищення України. Замість миру, війна прийде в кожний дім. Тому потрібно відмовитися від Мінських угод та проводити будь-які переговори виходячи з Будапештського Меморандуму.
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Це якщо такі дурні як ти будуть закони писати.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна готова до переговорів з Росією і до виконання Мінських домовленостей, але має стати сильнішою економічно й у військовому плані, - Зеленський
 
 
 
 
 
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