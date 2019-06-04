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 Трагедія з Кирилом Тлявовим здатна перекреслити довіру до системи, але є багато прикладів поліцейського героїзму з порятунку дітей, - Шевченко

Глава департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, в світлі трагедії в Переяславі-Хмельницькому опублікував перелік фактів, коли поліцейські рятували дітей.

Як передає Цензор.НЕТ про це він написав у Фейсбуці.

Шевченко зазначив: "За даними з наших відкритих джерел декілька прикладів героїчної та самовідданої поліцейської роботи з порятунку тільки дітей. Дорослих - ще більше. Звісно трагедія Кирила Тлявова за своїм морально-психологічним ефектом і впливом на рівень довіри до поліцейської системи здатна їх перекреслити. Але від цього вони не зникнуть, як не зникнуть і ті поліцейські, хто щоденно це робить. Отже:

1)1 червня 2019 року оперативник Хотинського відділення поліції Чернівецькій області Іван Дудчак врятував дівчину, яка хотіла стрибнути з моста.

2) 17 травня 2019 року краматорські правоохоронці врятували 4-річну дитину, яка знаходилась в антисанітарних умовах та влаштували до дитячого медичного закладу міста.

3) 21 лютого 2019 року у Харкові поліцейський охорони врятував пасажирів маршрутного автобусу від жахливої ДТП.

4)10 лютого 2019 у Кременчуці патрульні поліцейські допомогли витягти з палаючої квартири жінку та двох дітей.

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5)19 січня 2019 року чотирьох дітей винесли із охопленого вогнем будинку поліцейські на Чернігівщині.

6)16 січня 2019 у Сумах поліцейські врятували однорічну дитину, яка ледь не замерзла на 10-градусному морозі.

7)27 грудня 2018 року Євген Ткаченко, інспектор управління патрульної поліції в Полтавській області, врятував життя жінці витягнувши її з-під льоду.

8)25 грудня 2018 року у Тернополі поліцейський пройшов по карнизу багатоповерхового будинку, щоб потрапити в квартиру та врятувати дитину.

9)18 жовтня 2018 року У Вінниці партульний поліцейський заступився за жінку з дитиною і, прийнявши удар на себе, постраждав від агресивного чоловіка, який намагався їх убити.

10)29 вересня 2018 року в Одесі поліцейські врятували трирічного хлопчика від падіння з карнизу балкону.

11)20 серпня 2018 року Співробітник підрозділу ТОР з Маріуполя, перебуваючи в Харкові обеззброїв і затримав чоловіка, який погрожував дітям пістолетом.

12)27 липня 2018 року на Донеччині під час відпочинку дільничний офіцер Олег Ковальов врятував на воді дитину, а сам загинув.

13)18 квітня 2018 року Кременчуцькі патрульні врятували дитину від п’яних батьків та передали родичам.

14)26 березня 2018 року лейтенант Миколаївської патрульної поліції Андрій Білоус врятував дев'ятимісячну дитину, яку мати, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, викинула з Інгульського мосту в річку.

15)6 березня 2018 року поліцейські Кіровоградщини врятували зі снігової пастки 9-річного хлопчика.

16)У жовтні 2016, патрульний В'ячеслав Харченко в Києві врятував з пожежі сім'ю з 6-річною дитиною.

17)2 жовтня 2016 року патрульний поліцейський Костянтин Харченко в Запоріжжі врятував від смерті людини, якій бандити прострелили легеню.

18) 8 серпня 2016 року Дільничний поліцейський з Курахово врятував 4-річну дівчинку та її сім’ю від угарного газу.".

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130557
 
 
 Топ коментарі
 
19) Сергей Приходько
- в 2010 году забил до смерти студента Игоря Индило
- в 2012 году получил условный срок 5 лет и был освобожден от уголовной ответственности
- в 2016 получил повышение, стал майором полиции
- в 2019 продолжает работать в радикально реформированной полиции
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Гоните этого ворюгу и мошенника Сабакова и не придумывайте тут глупых отмаз. Лично он и его когда никого не спасали кроме своей шкуры и своих взрослых проворовавшихся детей)
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никто заслуги забирать не собирается... спасибо, что спасли, рисковали...погибали...
но отделяя мух от котлет имеем что имеем - взятки, крышевание наркоты, проституток и казино подпольных, коррупцию на паркете, непрофессионализм при задержании, разбитые машины, детский сад "селфиков" и пьяные выходки ментяр (как в быту так и за рулем)
это не могло не привести к трагедии (к сожалению)
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Мля! Не хватает ещё шоб там все ушлёпки были!
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Та не, должно быть в системе исключение, подтверждающее правило
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Там ВСЕ ушлепки. Нормальный чел в том гадюшнике работать просто не сможет.
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Не, ну залетают туда идеалисты. Но так, да. Или уходят, или принимают систему.
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Репутация нарабатывается годами, а теряется в одно мгновение. Не понимают это из за самоуверенности и наглости. А иногда из за тупости, например как у барыг. Они считают рекламу двигателем торговли. А на самом деле, двигателем успешной торговли и процветания является репутация торговой марки.
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нельзя из-за отдельных вы...лядков всех грести под одну гребенку.Мразей хватает с головой во всех сферах .Мы ведь все таки выходцы из "совка" и из нас потихоньку выходят советские пирожки.Наберитесь терпения.Это долгий и болезненный вопрос.
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Проблема не в отдельных, проблема в контроле. Кто принял на работу? Что написал психолог? Как проходили аттестацию? И кто ответит из вышеперечисленных, за свою профнепригодность?
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Гоните этого ворюгу и мошенника Сабакова и не придумывайте тут глупых отмаз. Лично он и его когда никого не спасали кроме своей шкуры и своих взрослых проворовавшихся детей)
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По собаке Авакову согласен на 100%. Но, думаю, что только за этот год под колесами пьяных ублюдков погибло с десяток детей. Эти случаи ничем, в принципе, не отличаются - непредумышленное убийство с отягчающими обстоятельствами. Только здесь журнашлюхи истерят, а в случаях с ДТП - все молчок!
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Этот хитрый клоун уже давно должен быть смещен .И эта случайная трагедия с этими пешками -полицейскими это всего лишь одна капля и в без того переполненную чашу терпения. У Сабакова на роже просто написано - хитрожопый жулик присосавшийся как клещ к кормушке и власти.
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Хочу напомнить, что это преступление квалифицируется как преднамеренное убийство и не стоит вопрос о случайной трагедии,типа гибель под колёсами автомобиля. Хотя, как по мне я бы пьяных водителей приравнял к умышленным убийцам.и пускал из по 115 статье УК
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Поліція Криму й Донбасу вже показала, на які геройства здатні у МВСУ. Вистачить вже самим себе хвалити.
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Какое доверие???? То, что переоделся мусоров в полицейских и появилось доверие???? Его как не было так и нет.
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Какой отпетый цинизм! При чем одно к другому?????? Трагедия с Кириллом Тляловым способна перечеркнуть доверие к системе, но есть много примеров полицейского героизма по спасению детей, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5142
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В тому й біда МВС Авакова-порятунок це випадки а вбивство й беззаконня "поліції це система!
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Співчуття родині загиблого хлопчика.. Страшне горе прийшло в їхню сім'ю.. Проблеми з "реформованою" поліцією виникли не позавчора.. Вони виникли значно раніше - тоді коли поліціянти били в Дніпрі людей на 9-те травня, тоді коли закуті в кайданки затримані стояли на колінах в снігу перед Верховною Радою України.. .. Але тоді прихильники петі аплодували авакову, а тепер змішують його з лайном.. А чому змішують ? А тому, що аваков поставив хрест на петіних намаганнях за гречку вскочити на другу каденцію.. Висновок - прихильникам петі байдуже втрачене дитяче життя, прихильникам петі важливішою є втрачена каденція мародера.. Тому й репетують та біснуються..
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как бы "героизм" изначально закладывается в понятие полицейский, разве не?? они за это зарплату с медальками получают, льготы разные. а настоящие поступки совершают и обычные обыватели, при чем бездвоздмезтно т.е. даром. и где слова про ответственность, которая налагается статусом "полицейский"??
там же сегодня еще на квадике кого-то отмудохали, и еще что то было...
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А шо у кого-то появилось доверие, что есть что перечеркивать
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У полиции была отмазка,что мальчик сам упал и разбил голову
В общем государственная структура МВд себя не считает виновной
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Там все, Тот. И попытки отмазать, которые ещё, к слову, не кончились, желание замять, да и сама история, когда полиция такое творит, это все показывает, насколько порочна эта система сама по себе.
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Раз Зеленский оставил Авакова, значит его в полиции ВСЕ УСТРАИВАЕТ.
И руководством полиции и проведенной там реформой он ДОВОЛЕН.
По этому зе-боты и зе-билы: "глотайте молча".

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Погодите! Кого из министров Зе сместил? Это даже не его компетенция.
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19) Сергей Приходько
- в 2010 году забил до смерти студента Игоря Индило
- в 2012 году получил условный срок 5 лет и был освобожден от уголовной ответственности
- в 2016 получил повышение, стал майором полиции
- в 2019 продолжает работать в радикально реформированной полиции
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Мразь этот приходько,как таких держат в гос органах
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Кримінальники також іноді рятують людей. Наприклад, Сергія Корольова за його власними спогадами.
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Какой стыд приводить в бонусы спасение детей!!!,вы пошли служить в полицию что бы спасать ,помогать,защищать,и быть примером для своих Граждан!!!
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Послужной список у этих уродов таков,чтобы занять нишу и использовать для своей наживы
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Вы шо, шутите? В пАлицию идут , чтобы тебя боялись ...Вы приходите, жалуетесь на преступление, они его находят , берут бабки с преступника и отпускают! Примерная схема ментовского бизнеса!
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да что в принципе можно требовать от этих полицейских, когда сама профессия лежит на социальном дне, служить в мусора идут только те, кто стоит перед выбором, либо на зону, либо в мусарню.
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Я вообще не хочу без полиции оставаться. На ФБ пишут: "Зачем нам полиция? Раздайте людям оружие! Мы будем сами защищаться!" Но это на словах. А как до дела дойдет, сирот столько останется, что не дай Бог. Трагедия с Кириллом Тляловым способна перечеркнуть доверие к системе, но есть много примеров полицейского героизма по спасению детей, - Шевченко - Цензор.НЕТ 8192
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Сейчас везде троллье повылезало, разжечь пытается.
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Одна страшная трагедия перечеркивает все положительные достижения
Незавершенная реформа МВД сдала сбой и нужно срочно принимать меры,для устранения недочетов в системе МВД
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никто заслуги забирать не собирается... спасибо, что спасли, рисковали...погибали...
но отделяя мух от котлет имеем что имеем - взятки, крышевание наркоты, проституток и казино подпольных, коррупцию на паркете, непрофессионализм при задержании, разбитые машины, детский сад "селфиков" и пьяные выходки ментяр (как в быту так и за рулем)
это не могло не привести к трагедии (к сожалению)
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Нужно получить доказательства. Пока что есть только подозрение. Нужно не орать и гнать политику на эту трагедию, а квалифицированно провести следствие. Убийство может оказаться недоказанным. Орудия убийства нет и неясно кто стрелял, полицейские, сын одного из полицейских или кто-то посторонний.
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Яке розслідування Трагедия с Кириллом Тляловым способна перечеркнуть доверие к системе, но есть много примеров полицейского героизма по спасению детей, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5926 Зроблено все аби знищити можливість розслідування!! Це,чергшовий злочин в діяльності 'поліції' Трагедия с Кириллом Тляловым способна перечеркнуть доверие к системе, но есть много примеров полицейского героизма по спасению детей, - Шевченко - Цензор.НЕТ 5490
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Ты не транди тут, ******. Ты никто, а корчишь следака. Пуля есть или пули нет? Свидетели есть или свидетелей нет? Бухие мусора есть или бухих мусоров нет? Это тебе не ключ? Защитничек сопливый.
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Еще совести хватает что-то мычать в свое оправдание.
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Идиотизм полный. КТО СТРЕЛЯЛ??? И ПОРАЗИЛ МАЛЬЧОНКУ. Может оказаться кто угодно. Вообще не полицейский. Тогда при чем тут МВД?
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Визг порохоботов, которые лишний раз демонстрируют свою ГЛУПОСТЬ.
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У каждого мента есть незарегестрированное оружие...Примерно как в "Глухаре"...И не только оружие , судя по видео ограбления ментами ювелирного магазина!
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О многом говорит:

Арсен Аваков является единственным министром, пришедшем после смены власти на Украине в 2014 году и не лишившимся своего поста.
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"Довіра до системи", - говорить Шевченко. А вона була? Яка може бути довіра до прогнившої системи. Щось позитивне пробували зробити Деканоїдзе та Згуладзе, але коли побачили в якому мафіозному болоті знаходиться та система, то відразу пішли у відставку.
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Безумовно, є ГЕРОЇ серед поліцейських. І їх більше, ніж покидьків. АЛЕ! Приказка про ложку дьогтю та бочку меду дуже доречна до цього сумного і трагічного випадку.
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Мама в детстве не учила, что два хороших поступка не отменяют один плохой?
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Цей,покидьок намагається купити право на вбивство дитини, продаючи випадки з спасінням!
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Ну да. Трех спасли -- оного можно застрелить.
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Не встигло охолонути тіло вбитої дитини,а вже почали з відморожених вбивць ліпити постраждалих !!! Трагедия с Кириллом Тляловым способна перечеркнуть доверие к системе, но есть много примеров полицейского героизма по спасению детей, - Шевченко - Цензор.НЕТ 6307
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Шевченко ти такій самий подонок і гнида, яку довіру перекреслити? вона є та довіра?? Вам вже плюють в слід, мусора..
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9) 18 октября 2018 г. в Виннице партульний полицейский вступился за женщину с ребенком и, приняв удар на себя, пострадал от агрессивного мужчину, который пытался их убить. Источник: https://censor.net.ua/n3130557

Так а кого тогда в итоге убил?
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До сраки весь цей перелік! Понабирали моральних виродків(сильно спрацювала система відбору нових кадрів??), двоє з них довимахувались. А скільки ще таких є? Зате можна прикладами геройства інших це свинство приховати, так??! Це брудні ігри - козиряти зараз геройською поведінкою інших
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Главная беда, что нет квалифицированного следствия. Нет фактов, нет доказательств вины полицейских, не разобравшись в сути дела. Есть фантазии которые заранее до следствия и суда определили вину этих людей как 100%-ную. Есть давление на следствие, которое в таких условиях не может быть справедливым и доказательным.
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"Есть фантазии, которые заранее до следствия и суда определили вину этих людей как 100%-ную."

Нужна просто огромнейшая фантазия, чтобы найти причины, по которым они могли бы оказаться невиновными в убийстве, пусть даже и неумышленном...
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Там было 4 человека, 2 полицейских и 2 других. А убийца один! Они все вроде бы стреляли. А кто-то может и вообще не стрелял. Как определить виновного? Тем более орудия убийства пока что нет. Улик может просто не хватить. Ведь есть требования УК, которые определяются не Интернетом, не воплями политиков и журналистов
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Я сказала только то, что сказала. Ранее была статья, что они были до такой степени пьяны, что не помнят, кто из них стрелял. Дело следствия выяснить, кто именно из них виновен. Не удивлюсь, если адвокаты постараются, надоумят и "вдруг окажется", что задержанные просто мимо проходили. Значит, такие следователи...Повторяю: тональность предыдущих статей была такая, что не вызывало сомнений, что задержали именно тех, кого надо. Оставалось только подробности расследовать. А сейчас все пойдет по шаблону: а вы докажите...
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Орудие убийства в металлическом шкафу в оружейке полиции.
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Як завжди,больше запоминаются злодеи,чем герои.По инциденту,должны быть сделаны выводы.Привить службовому складу,що волина и ксива-це не привилегия якась,та ключик до влади.А,що це велика ответственность,перед собой та громадой.Осознание этого момента,сделает из ментов,ту полицию,яка Украине треба.
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Спасать и помогать людям -это ваша РАБОТА. Это норма показателя работы, в любой стране мира. А для украинской полиции, спасать детей- это ГЕРОИЗМ. Shame on you
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Я пропустил, как Нацжены пикетировали требуя уволить Авакова или они по приказу Авакова только за Порохом гонялись?
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Давайте определимся: 1. Было ли убийство ребенка УМЫШЛЕННЫМ ? Явно - нет! 2. Был бы такой резонанс, если бы виновниками были бы не полисмены, а представители криминала? Явно - нет! 3. Спроста ли нам так и не сообщили, из какого оружия стреляли копы? Явно - нет! Видимо, это был общедоступный "Флобер".... ВЫВОД: ШУМИХУ РАЗДУЛИ, КАК ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ПРОТИВ "БЕРКУТА" (анижедети!)
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Флобер, говоришь?
Шумиха, говоришь?
Мусора не бандиты, говоришь, им простительно?
Сам-то чьих будешь, мусорок?
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А все потому что трагедия ребенка и его родителей стали средством политической борьбы между конкурирующими политическими кланами.
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Когда я вижу "честные" напомаженный физии украинских депутатов мне сильно хочется плюнуть в эту самую физию
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Не-не-не! Предложение о "багато прикладів" доблести и отваги мусоров надо строить наоборот - есть примеры служения долгу, АЛЕ есть и такие, как Врадиевка и Киевщина, ставящие знак равенства между полицейскими и карателями СС. И именно в этом ключе вести диалог в обществе, не подсовывыя мусорское рыло для сглаживания и окозамыливания. Про подвиги потом.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТрагедія з Кирилом Тлявовим здатна перекреслити довіру до системи, але є багато прикладів поліцейського героїзму з порятунку дітей, - Шевченко
 
 
 
 
 
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