EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1066  30
Все про:Зеленський (1558) перемовини (1323) Донбас (12032) Тристороння контактна група (93)

 Контактна група стосовно Донбасу обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими 5 червня, - Зеленський

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі в середу 5 червня в Мінську обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Завтра в Мінську обговоримо, по-перше, припинення вогню, (по-друге) обмін полоненими", - сказав Зеленський на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Глава держави зазначив, Україна активно працюватиме над гуманітарним напрямком, а також економічними питаннями.

Він також повідомив, що новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак у середу, 5 червня, візьме участь у першому після оновлення складу української делегації засіданні ТКГ.

"Начальник Генерального штабу працюватиме згідно з нашою українською доктриною ... завтра у нас відбудеться перша зустріч, до речі, він (Хомчак) теж буде на цій зустрічі. Перша зустріч у Мінському форматі. Там будуть певні пропозиції щодо повернення до Мінська. Припинення вогню - ми хочемо все закінчити", - підкреслив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На засіданні ТКГ 5 червня обговорюватимуть звільнення заручників і питання безпеки, - прес-секретар Кучми Оліфер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130555
 
 
 Топ коментарі
 
Но как весело петю гавном поливать! Было
 показати весь коментар
 
Оригинальная команда Зе не нашла ничего лучшего как воскресить Кучму и проводить все те же унылые нормандские форматы и минские встречи) А разговору то было - и креативно и много вариантов)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ЗЕЛЯ ВРАНЬЁМ ПАЛИТ 75% СВОИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ВСЕХ НАПАЛМОМ.
 показати весь коментар
 
 
А що, Хомчака він висилає не переговори в Мінськ, щоб він про щось домовлявся з сепарами? Гризлов там з задоволенням відійде в сторону!
 показати весь коментар
 
 
"Завтра в Минске обсудим, во-первых, прекращение огня, (во-вторых) обмен пленными", - сказал Зеленский.

Он говорит точь в точь, что и Петя говорил))) Петя тоже самое 5 лет говорил про прекращение огня, и про пленных)) Т.е у ЗЕкловуна кроме Кучмы и такой же риторики как и у Пети ничего нет.
 показати весь коментар
 
 
Но как весело петю гавном поливать! Было
 показати весь коментар
 
 
Нет. С таким выражением лица, ты слона не продашь! (с)
 показати весь коментар
 
 
Оригинальная команда Зе не нашла ничего лучшего как воскресить Кучму и проводить все те же унылые нормандские форматы и минские встречи) А разговору то было - и креативно и много вариантов)
 показати весь коментар
 
 
та нема інших варіантів! Така ситуація, що переговори можна проводити лише з тим, хто згоден на переговори! Тим більше, з ворогом, з противником, який сильніший за тебе... А паРаша - сильніша... - і не хоче взагалі будь-яких переговорів; але хоче, щоб ми напряму домовлялись з сепарами лугандона!
І тільки під санкціями ху*ло крізь зуби, попри небажання делегує Гризлова в Мінськ та Лаврова в нормандський формат! І нічого більше...
 показати весь коментар
 
 
Если и дальше будем плевать на собственные законы и Конституцию, то почему мы думаем, что нас вдруг станут уважать? Какой нормандской формат? Покажите хоть один документ в рамках этого формата. Минские соглашения. Так подписи официального лица от имени Украины там тоже не наблюдается...
 показати весь коментар
 
и прекрасно. А то бы нам пришлось их выполнять.

мы шо - дураки, выполнять Минские, когда Рашка на них кладет? кстати, от Рашки Минские подписало вполне официальное лицо))
 показати весь коментар
 
Знов мінський договорняк? Так в чому різниця з баригою? Шило на мило.
 показати весь коментар
 
 
Никакой разницы между ними не будет. Разве что только при Зе все будет веселее - и умирать и беднеть)
 показати весь коментар
 
 
То, что Зеля ничего не может предложить было понятно ещё в ходе предвыборной кампании. Но и вытаскивать на свет Божий Чучму означает, что решения просто никто не ищет.
 показати весь коментар
 
 
представляю на какую желчь изойдутся порохоботы, если дай Бог при Зеленском начнется активный обмен пленными, а то и реальное прекращение огня

Эти подсвинки и в этом зраду найдут - Цензор столько дерьма не вывезет
 показати весь коментар
 
ну ну чёкля из пмр твоё кизячить на берегу Контактна група стосовно Донбасу обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими 5 червня - Цензор.НЕТ 3658
 показати весь коментар
 
 
да из Кишинёва, чё каждому утырку повторять ?
 показати весь коментар
 
учитывая, что при Порохе мы забрали несколько сотен наших пленных и осталось забрать около 80 (включая тех кто в Рашке) - то дело это несложное.
 показати весь коментар
 
 
и когда крайний раз был обмен ?
и если не сложно, то в чём проблема была ?
 показати весь коментар
 
У нас тут в редзоне тоже иногда работают телевизоры. И мы смотрим всю ту муйню, что происходит в нормальном мире. И вот Узеленский сообщает, что тарифы поднимут. На все по разному, но в среднем в два - два с половиной раза. Ибо бизнесу покуй, что обещал клоун. У клоуна красный нос, а у бизнеса невидимая рука.
И семьдесять три процента тарифопоклонников сейчас судорожно ищут обоснования своей тупости. Нет, ну не могли же их ******* так элементарно! Ведь весь путь электоральной личинки строился на снижении тарифов или повышении доходов. Давайте нам больше денег, и меньше забирайте - и сразу станет хорошо. Это же так просто!
В этом був эликсир сподивань мышей. Новые лица Коломойского, одно другого новее. Порох на липецкой фабрике торгует кровью солдат (больше всего это, почему-то, тревожило уклонистов). Голобородько будет ездить на работу на велосипеде (беспесды, он так и ездит - просто велосипед в багажнике мерседеса).
То есть каждый сам для себя обосновывал право побыть невменяшкой, выбирая из ассортимента отмазок любую по душе. Но в итоге стояло одно и то же - как в детской журнальной головоломке "Помогите Маше выйти из лабиринта" - на выходе из лабиринта: работать так же, платить меньше, получать больше. Пусть президент хоть на самосвале ездит на работу - лишь бы тарифы понизились.
**** еще надо свободному человеку с правом избирать? Эрц-гражданину.
Каждый смутно подозревал, что тут дело не так просто (все же плять продвинутые юристы по чужим судам, философы по чужим книгам и воспитатели чужих детей), и что нет такой кнопки "сделать всем акуенне" - иначе бы ее врубил сам Порошенко в 2015 году.
Но как-то верилось. *** пойми почему - но верилось. Не можем же мы все быть дураками! Нас же больше - и мы нарид! А нарид - звучит гирдо!
*Примерно такое же я слышал на передаче 5 канала у Ромы Чайки, когда в студию дозвонился какой-то бешеный пролетарий, и стал доказывать что он не дурак - он 40 лет в шахте ГРОЗом проработал. Кто не знаком с горнодобывающей промышленностью - это что-то типа солдата, который за 40 лет не сумел получить даже лычки младшего сержанта. Какой же он дурак? Он Диоген, *****!*
Это в скудной России раздают оливье лопатами, а у нас будут лопатами раздавать золото! Может, даже золото скифов, гетмана Полуботка или самого Аненербе, которое Гитлер закопал в бункере под Винницей.
Шесть миллионов диогенов уже выстроились с тарелками, и тут им со сцены сообщили, что золото, вообще-то, стоит штуку с третью долларов за уницию, а это уже не шутка. И при текущем состоянии финансов можно раздать не более десяти лопат - так их уже раздали еще вчера в гримерке.
А пока что - все. Узеленского сказали.(с)
 показати весь коментар
 
 
И на каких условиях ***** соглашается прекратить огонь? что ему Зеленский пообещал?
 показати весь коментар
 
 
А он разве соглашается? Он даже с зе и встречаться не собирается в ближайшее время
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонтактна група стосовно Донбасу обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими 5 червня, - Зеленський
 
 
 
 
 
 вгору