 Контактна група стосовно Донбасу обговорить питання припинення вогню та обмін полоненими 5 червня, - Зеленський

"Завтра в Мінську обговоримо, по-перше, припинення вогню, (по-друге) обмін полоненими", - сказав Зеленський на прес-конференції з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом у вівторок у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Глава держави зазначив, Україна активно працюватиме над гуманітарним напрямком, а також економічними питаннями.
Він також повідомив, що новопризначений начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак у середу, 5 червня, візьме участь у першому після оновлення складу української делегації засіданні ТКГ.
"Начальник Генерального штабу працюватиме згідно з нашою українською доктриною ... завтра у нас відбудеться перша зустріч, до речі, він (Хомчак) теж буде на цій зустрічі. Перша зустріч у Мінському форматі. Там будуть певні пропозиції щодо повернення до Мінська. Припинення вогню - ми хочемо все закінчити", - підкреслив Зеленський.
починаєм її знова.
Он говорит точь в точь, что и Петя говорил))) Петя тоже самое 5 лет говорил про прекращение огня, и про пленных)) Т.е у ЗЕкловуна кроме Кучмы и такой же риторики как и у Пети ничего нет.
І тільки під санкціями ху*ло крізь зуби, попри небажання делегує Гризлова в Мінськ та Лаврова в нормандський формат! І нічого більше...
мы шо - дураки, выполнять Минские, когда Рашка на них кладет? кстати, от Рашки Минские подписало вполне официальное лицо))
Эти подсвинки и в этом зраду найдут - Цензор столько дерьма не вывезет
и если не сложно, то в чём проблема была ?
И семьдесять три процента тарифопоклонников сейчас судорожно ищут обоснования своей тупости. Нет, ну не могли же их ******* так элементарно! Ведь весь путь электоральной личинки строился на снижении тарифов или повышении доходов. Давайте нам больше денег, и меньше забирайте - и сразу станет хорошо. Это же так просто!
В этом був эликсир сподивань мышей. Новые лица Коломойского, одно другого новее. Порох на липецкой фабрике торгует кровью солдат (больше всего это, почему-то, тревожило уклонистов). Голобородько будет ездить на работу на велосипеде (беспесды, он так и ездит - просто велосипед в багажнике мерседеса).
То есть каждый сам для себя обосновывал право побыть невменяшкой, выбирая из ассортимента отмазок любую по душе. Но в итоге стояло одно и то же - как в детской журнальной головоломке "Помогите Маше выйти из лабиринта" - на выходе из лабиринта: работать так же, платить меньше, получать больше. Пусть президент хоть на самосвале ездит на работу - лишь бы тарифы понизились.
**** еще надо свободному человеку с правом избирать? Эрц-гражданину.
Каждый смутно подозревал, что тут дело не так просто (все же плять продвинутые юристы по чужим судам, философы по чужим книгам и воспитатели чужих детей), и что нет такой кнопки "сделать всем акуенне" - иначе бы ее врубил сам Порошенко в 2015 году.
Но как-то верилось. *** пойми почему - но верилось. Не можем же мы все быть дураками! Нас же больше - и мы нарид! А нарид - звучит гирдо!
*Примерно такое же я слышал на передаче 5 канала у Ромы Чайки, когда в студию дозвонился какой-то бешеный пролетарий, и стал доказывать что он не дурак - он 40 лет в шахте ГРОЗом проработал. Кто не знаком с горнодобывающей промышленностью - это что-то типа солдата, который за 40 лет не сумел получить даже лычки младшего сержанта. Какой же он дурак? Он Диоген, *****!*
Это в скудной России раздают оливье лопатами, а у нас будут лопатами раздавать золото! Может, даже золото скифов, гетмана Полуботка или самого Аненербе, которое Гитлер закопал в бункере под Винницей.
Шесть миллионов диогенов уже выстроились с тарелками, и тут им со сцены сообщили, что золото, вообще-то, стоит штуку с третью долларов за уницию, а это уже не шутка. И при текущем состоянии финансов можно раздать не более десяти лопат - так их уже раздали еще вчера в гримерке.
А пока что - все. Узеленского сказали.(с)