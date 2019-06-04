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 Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова. ФОТОрепортаж

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Національної поліції Сергій Князєв зустрілися з мамою і бабусею Кирила Тлявова і висловили свої співчуття родині загиблого хлопчика.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова 01

Рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить у сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.

Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова 02

Князєв вибачився перед рідним Кирила від імені Національної поліції і запевнив, що з боку відомства буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин, що призвели до трагедії.

"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - підкреслив Аваков.

Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова 03

Глава Нацполіції Князєв повідомив, що співробітники управління Нацполіції в Київській області вирішили перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток. Нацполіція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика.

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Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова 04

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130553
 
 
 Топ коментарі
 
им бы в отставку, это было бы правильно
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Я так понимаю если его не вынесут с креслом,сам не уйдёт
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Не має значення простить мама та бабуся вбитого хлопчика уродів Авакова та Князева чи ні, вони мають відповідати перед ЗАКОНОМ за провал реформи поліції, за відмову від організації нової патрульної поліції в малих містах, за приховування злочину місцевими ментами! Вбивство виявило системні вади ключового правоохоронного органу країни, а це означає що реформа поліції провалена! Якби не суспільний резонанс сама поліція поховала б цей злочин і не розслідувала б його, а це означає що поліції в Україні немає!
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Насправді поруч з активістами які вимагають відставки Авакова та Князева під стінами УМВС по всій Україні мають стояти чесні поліціянти для яких ЗАКОН це не пустий звук і правоохоронна система це не просто термін для лохів! Стався ЧЕРГОВИЙ страшний злочин і поліція не знайшла в собі чесності, порядності та службового обов'язку розслідувати його як злочин, чи то прородня гниль керівництва поліції завадила чи боягузтво взяло гору, але ми бачимо що відбулась спроба фальсифікації кримінального провадження, як і в випадку з вбивством Катерини Гандзюк! Ми всі маємо зрозуміти що це чергова катастрофа правоохоронної системи - система не змогла вчинити по закону, отже ця система досі злочинна! А злочинну систему потрібно ламати і порядні поліціянти та менти мають чесно сказати своїм колегам та керівництву що так далі бути не може! Злочинна система кришування та кругової поруки має бути знищена, випалена напалмом, роздерта на шмаття, інакше в нас не буде шансу побудувати справжню чесну та вільну Україну!
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Хотелось бы узнать сумму сделки по продаже жизни ребёнка
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Пояснюю: Кирило Тлявов - це і є той вбитий 5-річний пацан.
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Пришли сказать, что ребёнка уже не воскресить Какой смысл ломать жизнь двум ценным сотрудникам полиции. Детей, стариков и женщин в стране много и поэтому каждый сотрудник на счету
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А вариантов просто извинится за действие подчиненных в методичке не прописано? Я не фанат Авакова, особенно после его шашней с Беней, но пиарится и использовать такое, это за приделами человечности.
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рюкзачный бизнес на крови детей имеется ввиду ?

под покровительством новоизбранного президента, не требующего отставки Авакова ?
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В методичке, мудак, отца нет, который бы на кол посадил этих твоих мусаров! Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова - Цензор.НЕТ 4242
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Кацап, мы в курсе что вы не люди. Но какого ты тут забыл?
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ты - настоящий кацап. То есть скотина! Вали от сюда
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та купят квартиру за свои бабки и всех делов

претензий к ним лично у родителей не будет
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аваков цінний прахвесіонал епохи Зе. попереду вибори, і аваков як і його нацжони можуть зіграти корисну роль в боротьбі з опонентами. тим паче справи про так званий підкуп виборців та сітки можуть знову реанімувати.
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Що, штанці рве? До чого тут "епоха Зе"? Це ж твого Пєтюні корєш ліпший. П'ять років норм було, а ось зараз понесло, говномета.)))
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бігуса передивіться,особливо його ітерв*(ю з бенеє. і дізнаєтесь чий насправді аваков був другом. там і Зе і ко,і жуля. от тільки пєці в цьому списку нема.
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Я так понимаю если его не вынесут с креслом,сам не уйдёт
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Аваков уже передумал в окопы?
Уже популистской лапшой народу уши обвешивает?
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Дуже правильне рішення, хоч мабуть і батькам і міністру з керівником поліції дужке важко псилогічно. Думаю, що усім необхідно зменшити градус напруги і дати можливість слідчим з"ясувати всі обставини ціє трагедії.
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Да, особенно министру тяжело. Кушать не может, наверняка, бедняга.
Но да, главное, чтобы наказание нашло виновного, а не какого-то левого "мимопроходила".
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правильное решение - это обоим уйти в отставку/добровольно/
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Руководитель полиции - ее лицо. Достаточно посмотреть на рожу Князева - там все четко написано и нарисовано - и его биография, и его карьера. И это лучшее, что было в наличии из имеющегося на тот момент биоматериала.
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Я не про лицо написал, а про рожу. Это чтобы помягче выразиться.
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чушь не неси.... при чем тут лицо? ты по лицу судишь людей или по их поступкам?
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Почему-то защитники негодяев в погонах - неизменно хамоватые типы, которые не находят других аргументов, кроме оскорблений и угроз. Или корпоративная содидарность?
Объясняю: Князев сделан из того же материала, что и его ублюдочные подчиненные. Он несет за них полную ответственность. Но при этом даже этого не осознает.
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а при чем тут ответственность к тому что ты судишь человека по лицу?
несет - 300%. но пытаться определять характеристики человека по лицу... ты небось красавец писаный? может явишь свое фото - оценим
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Нет, брателло, я отнюдь, не красавец, да еще и старый!
И я понимаю, что внешность бывает обманчивой. Но у нас у всех было достаточно времени, чтобы оценить деятельность и нашей полиции, и ее руководства. Поэтому в отношении Князева моя личная оценка его внешности и "облико морале" полностью совпадают.
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ну какая отставка? о чем вы? после Княжичей не ушел.
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гарна кімната для зустрічей, пшонка-стайл)))- не заглушиш не вб'єш !
треба зелі) поставити питання про необхідність розміщення охфісу
ментів паліції в центрі Києва, за це можна трохи грошей в бюджет) додати,
більше чим за Лу"янівське сізо! Аваков и Князев встретились с семьей убитого полицейскими Кирилла Тлявова - Цензор.НЕТ 7760
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На фото тощая ментиха с руками в карманах штанцов. Обратите внимание - отечественная ментура очень любить стоять "ноги нарасчепирку" - типа крутые парни, и дули крутят в карманах штанов. Жлобота.
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Вона була там на випадок виникнення конфлікту.
Вона повинна була відтягувати жінок від чоловіків.
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Тощая ментиха... И жиробасные потерпевшие? Ну, продолжая ваше оценивание по внешнему виду?
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Юзанный, закрой сливной бачок - воняет.
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Аваков с Князевым решили родить им другого ребёнка взамен? Если нет , то зачем эта встреча? Отставка даже не обсуждается?
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Материальная помощь, например.
Почему из-за действий двух идиотов, руководство полиции должно идти в отставку? Это что, самое ужасное происшествие за пять лет и в нашей стране?
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Так так ..з кожного полюцейського по *соточке * ........баксов звичайно
А не за рахунок бюджету .
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Да, самое страшное.
В мирном городе на детской площадке полицейские произвели выстрел в голову пятилетнему мальчику
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Та баба с торсом борца,могла бы и в нокаут отправить этого козлину. Нечего скромничать с чмырями.
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ашот целый дневной заработок перечислил? свой? ему бы наградной маузер почистить, чтобы осечку не дал...
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Земля пухом хлопчику ..
ПС .)))..А вчора зато свинарчуковий *прямий -кривий канал помалювався *(вибори.. вибори.. ) ..коли Гамнопоьський хвалився. що нададуть квартиру батькам загиблого .
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им бы, зеленофилам, с НОРМАЛЬНЫМ отцом повстречаться, которого, как понятно, нет. Баб ам щас расскажут Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова - Цензор.НЕТ 2205
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як професійно Князєв дивиться на бабусю на передостанній світлині
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тупа, п'яна сволота.

подивiться на цю дитину. на цi очi.

ЗА ЩО???


Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова - Цензор.НЕТ 8727



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Слюсар-педагог Іван Приходько, 31 рік


Один з фігурантів гучної справи, лейтенант Іван Приходько - співробітник Переяслав-Хмельницького відділення поліції ГУНП в Київській області. Згідно з відкритими джерелами, він - лейтенант водної поліції.
31-річний Приходько в 2007 році закінчив Київський індустріальний технікум, отримавши спеціальність слюсаря. Після армії пішов працювати в ДАІ. А з 2010 року був водієм у секторі матеріального забезпечення Голосіївського райуправління МВС.
З 2011 Приходько знову повернувся в ДАІ, де працював інспектором. А з 2015 став командиром взводу у п'ятій роті поліції Києва.
17 лютого 2016 року його звільнили "за невідповідність", але наступного ж дня відновили за рішенням Окружного адмінсуду Києва.
З 2018 став працювати патрульним в Київській області.
Відзначимо, що Іван Приходько в 2017 році отримав освіту у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Сковороди.

Водій-пасічник Володимир Петровець, 42 роки


Інспектором ДАІ Петровець став ще в 1999 році. А у 2005-2006 роках працював у "Кобрі", яку розформували в 2008 році після інциденту з "факом" Арсенію Яценюку від заступника голови підрозділи Олексія Кожи.
Після цього Петровець повернувся працювати в ДАІ.
Зазначимо, що єдина освіта, яка є у 42-річного старшого сержанта Петровця - це "водій-пасічник".
Під час реформи МВС в 2015 році його звільнили, а потім призначили командиром роти особливого призначення в Києві.
З 2017 став працювати патрульним у столичній поліції. А з березня 2018 служить в секторі водної поліції Переяслав-Хмельницького.

Нині двом співробітникам правоохоронних органів обирають запобіжний захід в Голосіївському районному суді Києва.
Івана Приходька арештували на два місяці арешту без внесення застави, хоча адвокати просили домашній арешт.


Пізніше було винесено рішення і по другому підозрюваному - Володимиру Петровцю обрали такий самий запобіжний захід
Раніше писали про те, що в поліції спочатку намагалися приховати реальні події, які відбулися в день поранення хлопчика. Правоохоронці висували три різні версії трагедії, починаючи від того, що дитина впала і вдарилася об камінь.
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І швиденько переклали асфальт коло мінстерства, бо не змогли змити напис
Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова - Цензор.НЕТ 1279
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вы видете надпись вбивці? и я не вижу. а она там ЕСТЬ
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нац банды жон пнсть моют которые пиарятся..в зп смотрел прямой эфир каким боком к этому запорожье и его полиция..пусть моет садовой и тягнибок который не ответил еще за убийство срочника нгу гранатой
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Ясное дело, что столь "пустяковый" случай, не вынудит Авакова пойти в отставку.
Ему было плевать на Княжичи, когда погибли пять человек, тоже самое будет и с этим происшествием.
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Министра бе-бе-бе в отставку, а зелебобке импичмент,!!!
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мусора, зря вы замазали слово вбивці. вам, входящим и выходящим, следовало бы каждый день читать это, пока сама природа не стёрла бы эту надпись и некоторых из вас
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а чб снимки зачем..тут вопрос на служье или нет..а то что если они внеслуж бы пошел кому то топором по башке дал что за это должен начальник отвечать???
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виной всему алкоголь и потому всех, кто его производит, продает и потребляет нужно в алкоголе утопить. Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова - Цензор.НЕТ 3352 Если даже это будет пол Украины, зато остальные заживут безбедно.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїАваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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