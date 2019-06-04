 Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.
Рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить у сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.
Князєв вибачився перед рідним Кирила від імені Національної поліції і запевнив, що з боку відомства буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин, що призвели до трагедії.
"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - підкреслив Аваков.
Глава Нацполіції Князєв повідомив, що співробітники управління Нацполіції в Київській області вирішили перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток. Нацполіція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
под покровительством новоизбранного президента, не требующего отставки Авакова ?
претензий к ним лично у родителей не будет
https://www.youtube.com/watch?v=9EmBXpDlf00
от вам відповіді. частина з них. з уст самого царя.тьху ти власника
Уже популистской лапшой народу уши обвешивает?
Но да, главное, чтобы наказание нашло виновного, а не какого-то левого "мимопроходила".
Объясняю: Князев сделан из того же материала, что и его ублюдочные подчиненные. Он несет за них полную ответственность. Но при этом даже этого не осознает.
несет - 300%. но пытаться определять характеристики человека по лицу... ты небось красавец писаный? может явишь свое фото - оценим
И я понимаю, что внешность бывает обманчивой. Но у нас у всех было достаточно времени, чтобы оценить деятельность и нашей полиции, и ее руководства. Поэтому в отношении Князева моя личная оценка его внешности и "облико морале" полностью совпадают.
треба зелі) поставити питання про необхідність розміщення охфісу
ментівпаліції в центрі Києва, за це можна трохи грошей в бюджет) додати,
більше чим за Лу"янівське сізо!
Вона повинна була відтягувати жінок від чоловіків.
Почему из-за действий двух идиотов, руководство полиции должно идти в отставку? Это что, самое ужасное происшествие за пять лет и в нашей стране?
А не за рахунок бюджету .
В мирном городе на детской площадке полицейские произвели выстрел в голову пятилетнему мальчику
ПС .)))..А вчора зато свинарчуковий *прямий -кривий канал помалювався *(вибори.. вибори.. ) ..коли Гамнопоьський хвалився. що нададуть квартиру батькам загиблого .
подивiться на цю дитину. на цi очi.
ЗА ЩО???
Один з фігурантів гучної справи, лейтенант Іван Приходько - співробітник Переяслав-Хмельницького відділення поліції ГУНП в Київській області. Згідно з відкритими джерелами, він - лейтенант водної поліції.
31-річний Приходько в 2007 році закінчив Київський індустріальний технікум, отримавши спеціальність слюсаря. Після армії пішов працювати в ДАІ. А з 2010 року був водієм у секторі матеріального забезпечення Голосіївського райуправління МВС.
З 2011 Приходько знову повернувся в ДАІ, де працював інспектором. А з 2015 став командиром взводу у п'ятій роті поліції Києва.
17 лютого 2016 року його звільнили "за невідповідність", але наступного ж дня відновили за рішенням Окружного адмінсуду Києва.
З 2018 став працювати патрульним в Київській області.
Відзначимо, що Іван Приходько в 2017 році отримав освіту у Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Сковороди.
Водій-пасічник Володимир Петровець, 42 роки
Інспектором ДАІ Петровець став ще в 1999 році. А у 2005-2006 роках працював у "Кобрі", яку розформували в 2008 році після інциденту з "факом" Арсенію Яценюку від заступника голови підрозділи Олексія Кожи.
Після цього Петровець повернувся працювати в ДАІ.
Зазначимо, що єдина освіта, яка є у 42-річного старшого сержанта Петровця - це "водій-пасічник".
Під час реформи МВС в 2015 році його звільнили, а потім призначили командиром роти особливого призначення в Києві.
З 2017 став працювати патрульним у столичній поліції. А з березня 2018 служить в секторі водної поліції Переяслав-Хмельницького.
Нині двом співробітникам правоохоронних органів обирають запобіжний захід в Голосіївському районному суді Києва.
Івана Приходька арештували на два місяці арешту без внесення застави, хоча адвокати просили домашній арешт.
Пізніше було винесено рішення і по другому підозрюваному - Володимиру Петровцю обрали такий самий запобіжний захід
Раніше писали про те, що в поліції спочатку намагалися приховати реальні події, які відбулися в день поранення хлопчика. Правоохоронці висували три різні версії трагедії, починаючи від того, що дитина впала і вдарилася об камінь.
Ему было плевать на Княжичи, когда погибли пять человек, тоже самое будет и с этим происшествием.