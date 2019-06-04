 Аваков і Князєв зустрілися з родиною вбитого поліцейськими Кирила Тлявова. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

Рідні Кирила попросили організувати психологічну допомогу для старшого сина Дениса Тлявова. Була досягнута домовленість, що Нацполіція направить у сім'ю Тлявових фахівців-психологів, що спеціалізуються на роботі з людьми, які пережили втрату близьких.

Князєв вибачився перед рідним Кирила від імені Національної поліції і запевнив, що з боку відомства буде надана вся необхідна допомога для розслідування обставин, що призвели до трагедії.

"Я вам обіцяю, що ми будемо уважно стежити за ходом розслідування і тісно комунікувати з ДБР і прокуратурою. Я сподіваюся, що суд призначить адекватне покарання", - підкреслив Аваков.

Глава Нацполіції Князєв повідомив, що співробітники управління Нацполіції в Київській області вирішили перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток. Нацполіція надасть всю необхідну допомогу і візьме на себе витрати з поховання загиблого хлопчика.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.