 ЦВК зареєструвала вже 32 кандидатів у нардепи в мажоритарних округах

Про це повідомляє ЦВК в Facebоok, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що 4 червня відбулося засідання ЦВК, на якому було зареєстровано 11 кандидатів у народні депутати України і 10 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій.
З Київської області - Філімоненко Всеволод (виборчий округ №211), Леденьова Анна (виборчий округ №214).
З Полтавської області - Бублик Юрій (виборчий округ №145), Лінчевський Ігор (виборчий округ №148).
З Одеської області - Червачов Сергій (виборчий округ №140).
З Луганської - Василець Олеся (виборчий округ №114), з Донецької - Аксьонов Андрій (виборчий округ №50), Чанов Дмитро (виборчий округ №51), Іванова-Ємельяненко Наталія (виборчий округ №60), з Дніпровської - Грижук Валентин і Товкун Альона (виборчий округ №37).
Всього на сьогодні зареєстровано 32 кандидатів.
Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту і депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.
23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.
.
.
.......
Мы же все видим и все фиксируем. Очень ждем когда этим паразитам начнет прилетать болезненная ответка. Очень ждем!