 Зустріч Зеленського зі Столтенбергом відбувається у штаб-квартирі НАТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", генсек альянсу зустрів українську делегацію на вході у штаб-квартиру організації.
Зеленський і Столтенберг ішли разом, жваво спілкуючись. Високі представники пройшли до VIP-corner, де позували для офіційних фотографій, тиснучи один одному руки. При цьому вони продовжували спілкування, посміхаючись один одному.
Після цього вони пройшли далі в приміщення. Зеленського супроводжують заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко та віце-прем'єр міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Очікується, що після переговорів Зеленський і Столтенберг дадуть прес-конференцію, по закінченні якої глава української держави візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.
Ну справедливости ради, поехал встречаться с руководством НАТО и ЕС - уже Вовке "+ " в карму от меня.
а то тебе старуха даже лайкнула...(
Короче, володіє англійською на рівні шостого-сьомого класу....
это так важно?
ЗВР сокращались четыре месяца подряд. С начала 18 года резервы уменьшились на 1,38 млрд долларов. В этом году уменьшение так же связано с выплатами по внешнему долгу, а два запланированных транша МВФ еще не зашли.
А скільки бруду було вилито на Петра Порошенка через знаходження Кучми на цій посаді..
- Позавчера.
День 2:Повернення Портнова
День 3:Повернення Хорошковського
День 4:Факап великобританці, продаж Сватів Яндексу
День 5:Ліга сміху, майдан негативне явище, затримання подлітка за пікет.
День 6:Шаурма, Московське поздоровленняКиеву.
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка ...
Головне питання: !!! Які результати зебіл привезе з цього вояжу ???
А про Зе могу сказать,что он порядочный чел в отличии от По