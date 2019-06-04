 Зустріч Зеленського зі Столтенбергом відбувається у штаб-квартирі НАТО

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", генсек альянсу зустрів українську делегацію на вході у штаб-квартиру організації.

Зеленський і Столтенберг ішли разом, жваво спілкуючись. Високі представники пройшли до VIP-corner, де позували для офіційних фотографій, тиснучи один одному руки. При цьому вони продовжували спілкування, посміхаючись один одному.

Після цього вони пройшли далі в приміщення. Зеленського супроводжують заступник глави адміністрації президента Вадим Пристайко та віце-прем'єр міністр Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Очікується, що після переговорів Зеленський і Столтенберг дадуть прес-конференцію, по закінченні якої глава української держави візьме участь у засіданні Комісії Україна-НАТО на рівні послів.

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