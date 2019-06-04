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 ЄНП підтримує намір НФ набути статусу спостерігача

Сьогодні Політична асамблея Європейської народної партії - загальноєвропейського об'єднання правих і центристських сил - ухвалила важливе рішення підтримати намір політичної партії "Народний фронт" набути статусу спостерігача.

Згідно з рішенням ЄНП, при виконанні необхідних умов такий статус буде надано "Народному фронту" після майбутніх виборів у нашій державі.

"Народний фронт" вітає рішення наших європейських партнерів і продовжуватиме свою діяльність активної політичної сили, яка поділяє спільні з нашими союзниками цінності і принципи.

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"Вітаємо з розширенням української присутності в Європейській народній партії інші політичні сили України, які вже мають статус спостерігача або перебувають у процесі його отримання", - йдеться в повідомленні прес-служби НФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130541
 
 
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Кто за это будет платить? Если украинцы и бюджет то я против. Если эти ЕНП оплатят существование и деятельность НФ то еще подумаем.
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тарганы не собираются сдаваться и ищут новые щели, чтобы вернуться в большую политику ЕНП поддерживает намерение НФ обрести статус наблюдателя - Цензор.НЕТ 5708
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Якщо їх розмістити на другу полицю сизо, то звідти добре наблюдать. ЄНП підтримує намір НФ набути статусу спостерігача - Цензор.НЕТ 3083
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Народный Фронт - партия ублюдков и убийц, на крови и по трупам пролезли в Раду что бы, как бешеные, грабить.
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