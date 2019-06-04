 Конституційний суд визнав "невідкладним" провадження за позовом низки нардепів про законність розпуску Ради Зеленським

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба КС.

У повідомленні зазначається: "Велика палата Конституційного суду розглянула подання 62 депутатів із вимогою визнати незаконним розпуск Верховної Ради президентом. КС визнав конституційне провадження цієї справи невідкладним.

Про це повідомляє прес-служба Конституційного суду.

Велика палата КС ухвалила провести розгляд цієї справи у формі усного провадження, а також визнала, що це провадження є "невідкладним".

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"Відкрита частина пленарного засідання Палати Конституційного Суду з розгляду справи відбудеться 11 червня 2019 о 10:00", - йдеться в повідомленні.