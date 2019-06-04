 Мавпа може балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат, - Філатов

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Настоящему времени".
"Зараз у партії "Слуга народу", якої насправді не існує, у якої немає ні структури, ні кандидатів, ні програми, рейтинг у Дніпрі, напевно, 35%. Тобто, перепрошую, можна мавпу зловити в зоопарку, і вона зможе балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат", - зазначив Філатов.
Мер Дніпра додав, що також зростає рейтинг в "об'єднаної опозиції".
"Але є й інша історія - об'єднана опозиція. Я думаю, вся справа йде до того, що "Опоблок" і "За життя" об'єднаються. У них теж ростуть рейтинги, і їхній електорат кристалізується. І вони теж можуть набрати 20%, якщо максимум, по країні, не кажучи вже про південний схід", - розповів Філатов.
На запитання про те, хто буде в Дніпрі йти від "Слуги народу" по мажоритарних округах і які у них шанси, Філатов відповів:
"Я вам відкрию секрет: навіть вони не розуміють, хто буде йти. Тобто вони оголошують якісь збори в інтернеті, на них ходять якісь люди і кажуть, що ми будемо йти. Поки ніхто не розуміє".
Він також сказав, що не збирається йти на парламентські вибори.
"Ні, однозначно ні. Я поспостерігаю збоку. Це було моє усвідомлене рішення. Хоча мені чотири партії пропонували", - зазначив політик.
А в мене є знайомі зЄлєбобіки, майже всі голодранці... За деякими виключенями.
День 1:Референдум за мир
День 2:Повернення Портнова
День 3:Повернення Хорошковського
День 4:Факап великобританці, продаж Сватів Яндексу
День 5:Ліга сміху, майдан негативне явище, затримання подлітка за пікет.
День 6:Шаурма, Московське поздоровленняКиеву.
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка
...
громадяни згадують про політиків лише на певній стадії непрухи й злоби,
мовляв, головне - потрапити до прохідної частини списку, а там що хочеш роби,
можеш прямо в сесійній залі курити свої гриби.
Ну хотя бы заслуживает чуть-чуть уважения за то, что не пытается теперь перебежать на победившую сторону. Впрочем, Коломойша наверняка уже принципиально не примет у себя на пороге это разжиревшее тело.
Борис Філатов: у кожному садочку, тролейбусі, є частка заслуги Петра Олексійовича,
І закінчилось
Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов.
Куди поділись заслуги???
а говнофилатов не может )))
Да и ест она мало.
Мда.....
Пожалуй ты прав...
Старый пердун с установившимися и закостеневшими понятиями никогда не поймет, как это люди не из прогнившей системы и не повязанные между собой за долгие годы "сотрудничеством" и родственными связями могут идти управлять страной.
Ну не доходит до ст. пердуна и порохоботовского лизалы как такое вообще может быть.
И никогда уже не поймет. Только глаза у него будут лезть на лоб каждые 10 секунд от оторопения перед прежде невиданным.