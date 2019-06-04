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Все про:Дніпропетровськ (1029) Філатов (166)

 Мавпа може балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат, - Філатов

Колишній юрист олігарха Ігоря Коломойського, мер Дніпра Борис Філатов розповів, що зараз у партії "Слуга народу" рейтинг у Дніпрі близько 35%.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він розповів в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Зараз у партії "Слуга народу", якої насправді не існує, у якої немає ні структури, ні кандидатів, ні програми, рейтинг у Дніпрі, напевно, 35%. Тобто, перепрошую, можна мавпу зловити в зоопарку, і вона зможе балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат", - зазначив Філатов.

Мер Дніпра додав, що також зростає рейтинг в "об'єднаної опозиції".

"Але є й інша історія - об'єднана опозиція. Я думаю, вся справа йде до того, що "Опоблок" і "За життя" об'єднаються. У них теж ростуть рейтинги, і їхній електорат кристалізується. І вони теж можуть набрати 20%, якщо максимум, по країні, не кажучи вже про південний схід", - розповів Філатов.

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На запитання про те, хто буде в Дніпрі йти від "Слуги народу" по мажоритарних округах і які у них шанси, Філатов відповів:

"Я вам відкрию секрет: навіть вони не розуміють, хто буде йти. Тобто вони оголошують якісь збори в інтернеті, на них ходять якісь люди і кажуть, що ми будемо йти. Поки ніхто не розуміє".

Він також сказав, що не збирається йти на парламентські вибори.

"Ні, однозначно ні. Я поспостерігаю збоку. Це було моє усвідомлене рішення. Хоча мені чотири партії пропонували", - зазначив політик.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130538
 
   
 Топ коментарі
 
Так они после выборов будут просто ПРОДАВАТЬ МЕСТА в Верховной Раде, раз нет списка.
Может даже аукцион объявят.
Народ... такой тупой народ!...
Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов - Цензор.НЕТ 3793
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Да зебилье жжет , действительно зомбоящик сработал . Готовы даже обезьян выберать
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А я видел менял с "рожами как у Зели" и что, то были "неправильные" менялы?
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На щастя нема. Але щоб вважати - того не потрібно. Ти ж не знайомий з Гітлером та Бандерою, але щось вважаеш про їхню сутність. Еге ж?
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Про їхню сутність я нічого не вважаю... Цим займаються фахівці.
А в мене є знайомі зЄлєбобіки, майже всі голодранці... За деякими виключенями.
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Бачиш. В тебе нема навіть особистої думки щодо тих персон. Фахівці, так фахівці. В тебе якась класова відраза майже до всього українського народу. Судячи зі світових єкономічних рейтингів більшість мешканців держави, особливо пенсіонери - голодранці, як не крути. За що ти їх ненавидиш? Між іншим, Порошенко добряче приклався до їх зубожіння.
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никаких порохоботов не существует .. есть только не много мыслящих людей .. ну а норма это понятие относительное ..
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Нормальный человек не может считать свою Родину "немецкой порноактрисой".
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Так это же ты и есть шалава проплаченная из свиноботии! ))))
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Не может. Никто и не считал. Есть такое понятие понятие как сатира. И там было сказано - похожа на актрису немецкого фильма для взрослых. И что-то в этом есть, если учитывать весь контекст репризы. Не передёргивайте.
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передёргивать скоро будешь ты , чеченам и бурятам , когда они твоих детей раком драть будут ! запасайся лучше вазелином !
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Ты какой-то паникёр и пессимист. Я бывал в Кабардино-Балкарии, это соседняя с Чеченской республикой республика и бывал в республике Бурятия, в Улан-Удэ. Общался и с чеченцами и с бурятами. И даже у нас премьер был бурят! И никто меня не отодрал за то, что я украинец. Нормальные люди. Не нужно сеять панику и разжигать межнациональную рознь.
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Подготовка народа к тому, что от "Слуги народа" будут баллотироваться обезьяны?
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Так мавпи завжди не тільки балатувались, але їх і обирали - вцід БПП, ригів і т.д. по списку. Це вже традиція така.
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А обезьяна на посту мера может нормально доделать ремонт проспекта - развороченные ступеньки переходов поставить на место, плитка весной положенная уже буграми. Из-за того что все закрыли бетоном и убрали зеленые зоны проспект стал жарче - наверно в ссср больше понимания было об правильном обустройстве улиц.
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А з бєпєпє не так було у 2014 ? риги, колишні представники команди льоні космоса увійшли до ВР, на місцевому рівні (на сході) відверті сепаратисти під прапорами партії парашенка
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Среди какого же убожества приходится жить. Голосующего за несуществующие по факту партии и рыгов. Тьфу.
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Тепер мавпи з БПП чи як там це збіговисько... "Європейської солідарності" мають довести всім, що їхні мавпи - це шемпанзе в порівнянні з іншими... Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов - Цензор.НЕТ 5275 Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов - Цензор.НЕТ 1050
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"ШемпанЗе!" вже є і на цей титул ніхто не посягає.
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Європа живе по законам і весь цивілізованний світ, а за нас не хочу говорити. Пани і раби обмежені.
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Про рабів - то правда... А щодо панів, то радше свині, ніж пани.
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не нужно осквернять обезьян , сравнивая их с зебилами !
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Филатову в самом логове обезьян удается оставаться нормальным человеком. Респект!
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******** завидно? Или обидно от осознания того, что кто бы сейчас не баллотировался от партии ********, это уже автоматом дает ему -50% рейтинга.
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Дайте йому сто днів
День 1:Референдум за мир
День 2:Повернення Портнова
День 3:Повернення Хорошковського
День 4:Факап великобританці, продаж Сватів Яндексу
День 5:Ліга сміху, майдан негативне явище, затримання подлітка за пікет.
День 6:Шаурма, Московське поздоровленняКиеву.
День7:коментарі з погрозами дівчині на сайті преза
День8:ігнор дефолту Коломойши
День9:Саака,Бібіпка,Данилюк загубив РНБО
День10:Забув шо главнокоман це він
День11:Кортеж по встрєчкє
День12:Шарій планує в раду
День13:Сходив на Монатіка
...
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Так это известно и прошлые выборы это доказали. 73% зебилоидов отдали свои голоса обезьяне. Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов - Цензор.НЕТ 705
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к сожалению минимум 73% сами ни чем не умнее обезьян ..
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Так об этом не стоило упоминать, это само собой разумеется.
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и такой конченой кацапской мрази как ты у нас минимум пол страны ... говорить не о чём ..
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Будь дураком сколько хочешь, но не подавай дурного примера.
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А яка разница,между теми обезьянами,яки сегодня в Раде кнопкодавят,и той що выберут як нову? Мавпа може балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат, - Філатов - Цензор.НЕТ 8524
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Походу никакой , одна разница , что эти каждый сам за себя , а тех беня за ниточки будет дергать
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Их всех дёргает за ниточки пацакский образ жизни.Именно той образ от которого они,с гаслами пытаются уйти в ЕС..Но с.ка не получается никак.Тобто полностью сохраняя модель управления страной,по кальке северных оленей,они меж капельками собираются проскочить в ЕС.Наивно полагая,що у них получится Мавпа може балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат, - Філатов - Цензор.НЕТ 4505
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Мало хто розуміє специфіку політичної боротьби,
громадяни згадують про політиків лише на певній стадії непрухи й злоби,
мовляв, головне - потрапити до прохідної частини списку, а там що хочеш роби,
можеш прямо в сесійній залі курити свої гриби.
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Та если б они только курили.А так, они накурятся и Законы починають приймати,та грошовi потоки перераспределять.На агрессию Рашки,та життя держави,зовсiм часу в них мало остается.А щеж на вiдпочинок треба встигнути,закордонну нерухомiсть провiдати,та грошi в тумбочке перерахувати Мавпа може балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат, - Філатов - Цензор.НЕТ 5095
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Борюсик, обезьяньі не воруют как ваше кодло.
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А якщо й крадуть, то переважно банани, а не стратегічні підприємства.
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Филя так пролетел со своей ставкой на Свинорыла... так энергично вылизывал ему тухес, а тот взял и позорно слился на выборах. Печалька.

Ну хотя бы заслуживает чуть-чуть уважения за то, что не пытается теперь перебежать на победившую сторону. Впрочем, Коломойша наверняка уже принципиально не примет у себя на пороге это разжиревшее тело.
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Он теперь стройный 😀 живёт по принципу зашей рот и много двигайся
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Быдло вместо сторожевой собаки выбрало себе веселого баранчика. С чужой рукой в жопе. Выбрало игрушку. Филю/степашку.
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Да-да, и кухарка может управлять государством. Где-то мы это уже слышали...
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Почалось зі слів
Борис Філатов: у кожному садочку, тролейбусі, є частка заслуги Петра Олексійовича,

І закінчилось
Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат, - Филатов.

Куди поділись заслуги???
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один раз уже проканало макака-президент. теперь бабуинами заполнят раду.
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А шо з Порошенком не так - чому не проголосували?
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А за соєвого мародера ніхто не голосує... Ой й горе!
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Хороший результат может получить даже зелень бриллиантовая
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Це говорить про популярність "слуги народу". І популярними цю силу зробила колишня влада, в тому числі і філатови.
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Ну, колышня влада цёго клована и похороныть... Якщо нэ рыги
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"Обезьяна может баллотироваться от "Слуги народа" и получить хороший результат"

а говнофилатов не может )))
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Лучше пусть обезьяны , чем сраколизы как ты .В Раде всегда было до 90 % обезьян , как и среди мэров . Ты Филат - капуцин .
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Все познается в сравнении Значит мавпа выглядет привлекельней для народа чем свора 23% высокоодареных мародеров и свиней корыта.От обезьяны пользы никакокй но и вреда тоже.
Да и ест она мало.
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юра Лонг - Обезьяна ест мало....- в основном дешевую шаурму с придорожных точек...

Мда.....
Пожалуй ты прав...
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радуйся что не Филатов.радуйся что обезьяны..
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Зебилы и Жопаблок делают всё для уничтожения Украины. Как говорит их лохторат - "Да, они воруют, но, и нам не мешают воровать". Йули, Бойки, Ахметки и их лохторат - могильщики Украины. Валите в Орду и радуйтесь.
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Завидно стало.
Старый пердун с установившимися и закостеневшими понятиями никогда не поймет, как это люди не из прогнившей системы и не повязанные между собой за долгие годы "сотрудничеством" и родственными связями могут идти управлять страной.

Ну не доходит до ст. пердуна и порохоботовского лизалы как такое вообще может быть.
И никогда уже не поймет. Только глаза у него будут лезть на лоб каждые 10 секунд от оторопения перед прежде невиданным.
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я добавлю к пню Филатову, даже если бы обезьяна вышла во второй тур президентских она бы всё равно обошла Порошенко - обезьяна всегда умней и краше свиньи.
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Не обижайте свинью, сравнивая ее с порошенко. Червь, может и навозный. Это умное и вообще-то в нормальных условиях, чистоплотное животное. Был такой дрессировщик Дуров. Так свиньи у него всегда были в почете и на первом месте.
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Точно одну обезьяну уже поймали срейтингом уже в президентах бегает
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Бывший хозяин Филатова, Беня, не возьмет его обратно, вот он и трепыхается прибившись к шоколадной ноге.
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Порохоботики. А Зеленский то президент. И еще аж целых 5 лет будет. И будут только с ним все вести переговоры и приглашать во все страны. А на петю уже все кругом положили и забыли. Кроме вас, ущербных. Ну ничего, вы его скоро тоже забудете, как рыги своего хряка и как люби друзи своего слегка умалишенного Юща. А как любили. Так же как и вы своего хряка. Но против законов природы не попрешь.
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К сожалению вполне реальная ситуация, когда Оппблок и прочие медведчуковские твари наберут значительное количество голосов. Престарелый совок ( а они вымирать не собираются и дружно ходят на выборы) - за них, и вата на востоке. Это будет полный звиздец и чистая победа ботоксного окурка. Многие, как моя дурнуватая теща, верят, например, в сказочные обещания простить долги по коммуналке и понизить резко тарифы. Многие хотят договариваться и дружить с Кацапией (тут они не одиноки). Все это очень херово и опасно на самом деле, но никому нет дела...
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Да, Филатов, даже обезьяна может получить хороший результат! А вот жополизы БПП не могут! Представляешь размер вышего просрыша? Даже макакам будут доверять больше, чем вам. Уроды.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМавпа може балотуватися від "Слуги народу" й отримати хороший результат, - Філатов
 
 
 
 
 
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