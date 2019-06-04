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 Політика України
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Все про:Кучма (292) Оліфер (156) Сайдік (118) Тристороння контактна група (93)

 На засіданні ТКГ 5 червня обговорюватимуть звільнення заручників і питання безпеки, - прес-секретар Кучми Оліфер

Основними питаннями порядку денного засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, яке відбудеться 5 червня, будуть звільнення заручників і питання безпеки.

Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомила прес-секретар Кучми Дарка Оліфер, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні засідання Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться в Мінську, Леонід Кучма зустрівся з представником ОБСЄ в ТКГ Мартіном Сайдіком. Зустріч відбулася в Києві. У розмові обговорили порядок денний завтрашньої роботи. Основні питання - звільнення заручників і питання безпеки", - написала Оліфер.

Нагадуємо, 3 червня президент Зеленський повідомив, що другий президент України Леонід Кучма знову очолюватиме українську сторону в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі.

На засіданні ТКГ 5 червня обговорюватимуть звільнення заручників і питання безпеки, - прес-секретар Кучми Оліфер 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130535
 
 
 Топ коментарі
 
А для начала "нужно просто перестать стрелять"
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За Порошенка Мінський процес був вкрай неефективним, тому замість Леоніда Кучми представником України у Тристоронній контактній групі Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму.
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а где благородное порося, которое 5 лет пиарилось на этом минске? пусть едет хрячок мародерский и разруливает ситуацию дальше, оно уже освобожено от тяжких государственных дел На заседании ТКГ 5 июня будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности, - пресс-секретарь Кучмы Олифер - Цензор.НЕТ 378
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Несколько освободят что бы кучму отбелить
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Сомневаюсь,что из кучмы дерьма может получится конфетка. Но...Не Парасюка же туда посылать )) Тот сразу поджопников надает и обоссыт ставленииков ахмета и кацапов ))
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как неожиданно, такие "новые лiца". теперь будут новые результаты?
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А для начала "нужно просто перестать стрелять"
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как Петрусь? Когда объявлял 125 односторонних мараториев на открытие огня?
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За Порошенка Мінський процес був вкрай неефективним, тому замість Леоніда Кучми представником України у Тристоронній контактній групі Володимир Зеленський призначив Леоніда Кучму.
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Кучма вышел сам из этого балагана, заявив, что там занимаются не тем, чем нужно. После переговоров с Зеленским он вернулся. Есси б ты читал что-то кроме методичек, то знал бы сей факт
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а где благородное порося, которое 5 лет пиарилось на этом минске? пусть едет хрячок мародерский и разруливает ситуацию дальше, оно уже освобожено от тяжких государственных дел На заседании ТКГ 5 июня будут обсуждать освобождение заложников и вопросы безопасности, - пресс-секретарь Кучмы Олифер - Цензор.НЕТ 378
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Большая часть пленных сами оружие побросали Не раненные боеприпасы были волонтёры хавки навезли Так что не надо костьми ложится и на поводу у их жёнок идти А то ради пиара и мнимого милосердия страну просрём
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На Минских переговорах все просто понятно... путлер поставил требование - поменять Крым на Донбас... Все остальные переговоры - полная чушь, ни о чем...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа засіданні ТКГ 5 червня обговорюватимуть звільнення заручників і питання безпеки, - прес-секретар Кучми Оліфер
 
 
 
 
 
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