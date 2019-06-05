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Все про:Переяслав-Хмельницький (26) вбивство (1799)

 У момент стрілянини, в результаті якої загинув 5-річний Кирило Тлявов, у дворі, крім двох підозрюваних, були й інші особи, - адвокати постраждалих

На момент трагедії у Переяславі-Хмельницькому, коли від пострілу з вогнепальної зброї загинув 5-річний хлопчик, у дворі садиби поруч з підозрюваними патрульними перебували інші особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це "Українській правді" повідомили адвокати підозрюваних і родини постраждалих.

"З матеріалів клопотання відомо те, що з поліцейськими були інші невстановлені досудовим розслідуванням особи", - сказав захисник підозрюваного Івана Приходька Андрій Чичиркін.

Він уточнив, що загалом на дворі, де стріляли, було четверо осіб.

"Мова йде не про одну, не про двох і навіть не про трьох людей. Це щонайменше четверо (осіб, що перебували на одному подвір'ї в момент, коли сталася трагедія – ред.), - сказав Чичиркін.

"Зараз акцентована увага чомусь тільки на працівниках поліції, при цьому є ще двоє осіб, яких треба розшукувати і так далі", - додав він.

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Про те, що на території з патрульними були інші особи розповів і адвокат родини постраждалих Олександр Щербина.

"Це підтверджується. Матеріалами слідства і показами свідків. Мова про 4 осіб. Можливо, там були ще якісь покази. Але наразі – чотири особи. Імена встановлені. Двоє (поліцейські – ред.) затримані, один (з інших – ред.) – неповнолітня особа, це син одного з фігурантів, яким пред’явили підозру, ще один проходить у якості свідка", - сказав Щербина.

Він не зміг уточнити, чий син був з патрульними і на подвір'ї котрого з поліцейських стріляли, відзначивши, що не наразі не пам’ятає, а матеріали клопотання наразі не поруч, але додав, що ця інформація слідству відома.

Він також додав, що, за словами свідків, стріляли з ганку будинку підозрюваного поліцейського, але з якої саме зброї, невідомо, бо зброя зникла.

"Про зброю коментувати не можемо, бо ще не проведена низка експериментів. Ця зброя зараз десь переховується. Це зараз встановлює Державне бюро розслідувань, яке виїхало туди, в тому числі і для проведення експерименту з залученням поліції. Він уже проводиться, за тою інформацією, що в мене є. Підозрюваних можуть залучати до цих дій, але вони наразі знаходяться у СІЗО", - сказав Щербина.

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За його словами, в одного з фігурантів справи на території його садиби були вилучені патрони та гільзи.

Адвокат підозрюваного Володимира Петровця Андрій Козацький уточнив, що були вилучені гільзи, схожі на гільзи від Флобера.

"Я знаю, які гільзи і які патрони були вилучені під час проведення обшуків. Патронів на системі Флобера вилучено не було. Гільзи (які були вилучені – ред.) схожі (на гільзи від Флобера – ред.), але трохи різний калібр, трошки більші", - сказав Козацький.

Про інші вилучені речі він говорити відмовився, пославшись на таємницю досудового розслідування.

Адвокат Чичиркін відзначив, що у тексті клопотання фігурують "гільзи, патрони .22 LR (long rifle – "довгий гвинтівковий" - ред.) з маркуванням 5,6 мм калібр".

"Вони можуть використовуватися в різних видах зброї, в тому числі і короткоствольної", - пояснив адвокат.

Захисник родини постраждалих, припустив, що підозрювані могли бути друзями, він також відзначив, що за словами свідків, вони вживали алкоголь.

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"З показів свідка – вживали алкогольні напої. Це узгоджується тим, що вони відмовились проходити освідування, а також на мазки з рук щодо пороху", - сказав Щербина.

Він додав, що його рішення суду про арешт підозрюваних задовольняє, оскаржувати його не будуть.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130533
 
 
 Топ коментарі
 
Анинивинаваты!!!
Ихпадставили!!!
Анибылиназадании!!!
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Авакова от отставки спасают
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Сотрудник полиции все время считается при исполнении обязанности.
Передача оружия другим лицам , тоже подпадает.
Ни че тут не прокатит , заедут два демона.
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к сожалению кроме эмоций на самом деле максимум что им можно вменмть убийство по неосторожности, доказать что в момент выстрела они были в состояним алкогольного опянения неполучится, шумиха упадет и отмажутся, не впервой, кстати как там зайчиха уже сидит?
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Там незримо присутствовали Аваков с Князевым.
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Ото посадить нахрен всю ту шоблу шо там была, шобы другие сильно бравые "мажоры" сильно задумались - бухать и так понтоваться!
О будущем нада думать, а не о тех зашкваренных особях, которые почувствовали себя панами, а теперь часть из них будет гнить в тюрьме, а другой части этого "шашлычника" будет страшно выйти на улицу или открыть интернет.
Погуляли...
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Ну, ясно "были и другие лица" и все с автоматами и гранатами, открыли беспорядочную стрельбу. Всё как обычно. В момент стрельбы, в результате которой погиб 5-летний Кирилл Тлявов, во дворе, кроме двух подозреваемых, были и другие лица, - адвокаты пострадавших - Цензор.НЕТ 3581
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Мусора-убийцы действуют по уже проверенному принципу ху#ла:

1. "ихтамнебыло" или

2. "а ты попробуй докажи".

Славные, бл...., защитнички.
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никакого флобера ны было - были 5.6мм гильзы от 22LR
даже из пистолета метров с 15 запросто прострелит голову а ребенку так и с 30 а с винтовки 100+ метров
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Мент в Украине это бандит с правом на беспредел. То есть, хуже любого бандита априори. Нажираются как свиньи и чувствуют себя хозяевами жизни. Когда-нибудь этому должен быть положен конец.
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Ближе к финалу всплывет вечное «А был ли мальчик».
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А стреляла, вообще, мышка, которая хвостом махнула.
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но из какого именно оружия, неизвестно, потому что оружие исчезло.
Источник: https://censor.net.ua/n3130533

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укриття знаряддя злочину - це обтяжуюча обставина. До речі там і свідка можна притягти, схоже він співучасник.
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І саме прикре, що, скоріш за все, "з цього роя не вийде ні х.. чого...". І не того, що "мєнти" щось будуть ховать - там і "ховать" нічого не треба... Зброї нема, куля 22 LR - суцільносвинцева, при попаданні в тверду поверхню (кістку), зминається в безформний шматок, тому нарізи деформуються, кулегільзотека неповна, зв"язать знайдені гільзи з конкретною зброєю та особою, неможливо, від чийого саме пострілу було спричинене поранення, встановить, практично, неможливо... (Сам - мисливець зі стажем, та ще й криміналістику вчив, тому, знаю, про що кажу...).
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Не помнить кто стрелял невозможно, т к они видели результат своего выстрела и оружие сразу кудато "делось", потому все соучастники преступления. Тюпо такому резонансному делу им максималку впаять можно. Ибо прецедент. Зачем стране мусора которые ведут себя с оружием хуже любого сознательного гражданина? Расстреливают безнаказанно своих же безоружных граждан. Дайте нам право самим защищаться и оружие и мусора станут не нужны. У нас до сих пор нет закона про самооборону, позор! Пока ты не стал потерпевшим ты не можеш обращаться в полицю - получается круговая порука и очееь сильное нарушение конституции украины со стороны ментов. И еще во дворе мальчик гулял не один а с другими детьми, судя по тому что пишут.
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"Сколько ни кричи "Халва!!!" - во рту слаще не станет...". (Ходжа Насреддин). Я эту ситуацию оцениваю с точки зрения следователя, а не "балабола кухонного"...
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пока не выяснят, кто стрелял, то не смогут предъявить убийство,
увы
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Во! Версия на миллион. Там были другие, но они скрылись с пистолетом и найти их не представляется возможным. Дело закрыто.
Е***аная зимбабве... Хотя про Зимбабве - это я зря.
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ну пошло гавно по трубам...уже не двое а четверо....а с утра было трое. тоесть 14 летний сынуля который несовершеннолетний и можно списать может на него выстрел... уже четверо и стреляли с крыльца...завтра выяснится что не скрыльца а скрыши киллер был нанят для убийства 5 летнего мальчика.что это диверсия и подстава...оружия уже нет. начинают замыливать ОЧИ ВСЕМ,,,(( как пишут что эти двое нетакие простые там и бедные...
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Ну, это адвокаты пока рассказывают. Поглядим чем оно в итоге то закончится, но кажется и правда, что ничем.
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Глядишь, еще и загадочных снайперов с Майдана приплетут...
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Кагда-то в прессе один мент, дослужившийся до высоких чинов, рассказывал, что в старой милиции даже существовал такой тест. Отмечали принятие новичка в отдел большой "поляной". Напаивали до полу-смерти. И смотрели за реакцией. Если молодой в пьяном виде не хватолся за пистолет, не тянуло его кому-то набить морду и т.д. а тихо засыпал.... То, его определяли в правильные и перспективные менты. Если же наоборот, то старались избавиться от такого сотрудника. Ну сейчас время другое...Тесты,,,Фигесты всякие....Рехформа.
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Пулю извлекли, а единицу, из которой она вылетела, не нашли. Очень интересно... В момент стрельбы, в результате которой погиб 5-летний Кирилл Тлявов, во дворе, кроме двух подозреваемых, были и другие лица, - адвокаты пострадавших - Цензор.НЕТ 5371
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Интересные законы, Зайцева ссать отказывалась, эти не дали мазки с рук
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Пистолет, тем более если он не зарегистрирован скорей всего и не найдут,
а если не найдут, то и не предъявят
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И это говно кого то должно "защищать"? Я думал что где то в посадке стреляли, не видели за кустами или что то в этом роде, но во дворе?? В момент стрельбы, в результате которой погиб 5-летний Кирилл Тлявов, во дворе, кроме двух подозреваемых, были и другие лица, - адвокаты пострадавших - Цензор.НЕТ 3035 4 мусора и ни один из них не сказал "коллегам" что это не слишком правильно, законно, безопасно? А еще с Рашки смеемся.
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Скоро окажется, что действовал спецназ с рашки, что бы очернить доблестную украинскую полицию...
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Був би спецназ з рашки, розстріляли би весь квартал.
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Пан Буков наверное забыл слово сарказм. Евробляху растаможил или Украина понад Усе, криминал грошей?
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И адвокатов в жо....... пу, УБЛЮДКОВ ЗАЩИЩАТЬ, ТВАРИ,
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Добавлю, если судьи, ЧЕГО ТО, То пусть ГОСПОДЬ всем нащадкам клеймо поставит, МУЧИТСЯ.
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..."Защитник семьи пострадавших". ОТ КОГО ???
У Прокурора какая функция?!
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Адвокатам не нужно забьівать, что в єтот трагиеский момент и в самом городе бьіли люди, они наверное тоже причастньі?
Какой цьінизм.
Адвокатов тоже судить надо, они єто доказали.
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Ежели калибр 5.6 то это может быть и Марголин.Херня в том что пуля в смятку превращается.И установить что именно с этого или другого стреляли не получится.Максимум что могут сделать это ежели найдут ствол и сопоставят гильзу,а с пулей сложнее.На калибр 5.6 нужно разрешение.
Короче будет тягомотина как с Зайцевой
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ момент стрілянини, в результаті якої загинув 5-річний Кирило Тлявов, у дворі, крім двох підозрюваних, були й інші особи, - адвокати постраждалих
 
 
 
 
 
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