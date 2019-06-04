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 Політика України
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Все про:Зеленський (1558) Філатов (164)

 Є побоювання щодо дострокових виборів до місцевих рад і згортання реформи децентралізації, - Філатов

Колишній юрист олігарха Ігоря Коломойського, мер Дніпра Борис Філатов заявив, що у нього є два побоювання в зв'язку з приходом нового президента і нової команди.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Мені важко говорити за регіональні еліти всі в цілому, тому що вони дуже різні, орієнтуються на різні політичні сили, різні настрої. У нас дуже складна і різна країна. Але якщо говорити про загальний тренд, то перше побоювання - це те, що реформа децентралізації може бути згорнута. І друге побоювання: пішли розмови про те, що нова влада планує дострокові вибори до місцевих рад. Різні гарячі голови, як мені розповідали, намагаються цю ідею вкласти Володимиру Олександровичу (Зеленському) в голову", - зазначив політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському

На запитання, чи передбачені дострокові вибори всіх місцевих законодавством, він відповів:

"Ніяк не передбачені. Але це може бути зроблено з міркувань політичної доцільності. Зараз шановні колеги йдуть певною мірою на хайп, у них є високі рейтинги, вони розуміють, що вони повинні осідлати цю хвилю. Я не можу це засуджувати, тому що це природний процес. Напевно, якби я був на їхньому місці, я б теж поводився подібним чином, і так би поводився будь-який політик. Це природа влади, влада не терпить порожнечі. Але юридичних механізмів я не бачу".

Нагадаємо, 28 травня мер Дніпра Борис Філатов вирішив  відмовився від участі в парламентських виборах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130532
 
 
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это то, что реформа децентрализации может быть свернута Источник: https://censor.net.ua/n3130532

боится что кормушку отберут
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благодаря таким персонажам здешний балаган николы не превратится в шоу
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Местные выборы и как можно скорее пока рейтинг Зеленского зашкаливает! Вычистить из советов всю эту шелупонь БПП, БЮТ, Самопомич, всякие продажные народовладдя и видродження. Реально по Украине в большинстве местных советов как и в Раде суммарно побеждают "Слуги" и "За життя" - зачем им лишние рты и помехи под ногами?
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дв как ты их вычистишь этих гречкосеев? там на уровне местных советов выбирают проверенных раздавателей благ, как в том мультике про дядю Федора - тебя я давно знаю, а этого кота вижу в первый раз
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Вообще то не понятно о чем речь? Фамилии, имена, дела, адреса... этих субьектов государственно-воровской деятельности всем известны. По одним ихним лживым обещаниям и лицемерным заявлениям в массмедиа и с трибун уже можно эту "попередниковскую" шваль рассовать по мусорникам прямо на выходе из Рады! В чем проблема? Почему до сих пор это падлы в образе человеков не в баках, не в тюрьмах?
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Никогда бы не подумал,шо фила ,юрист )) Для этого он слишком туповатый и твердолобый. Больше похож на быковатого вышибалу,которому малой пацан на глазах у толпы надавал пендюлей ))
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Ну он не туповатый. У Юли работал по молодости. Чё б она тупых брала к себе юристами. Хотя там же и Вилкул работалю
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Не 3,14зди!!! У тебя одно опасение: что тебя выкинуть на помойку и начнут расследования по расходованию бюджета!
Но на самом деле это для тебя не самое страшное, вот если твои подельники решат, что ты лишний во владении заводами-пароходами, то тюрма может оказаться не самым плохим вариантом. Є побоювання щодо дострокових виборів до місцевих рад і згортання реформи децентралізації, - Філатов - Цензор.НЕТ 2699 Их методы ты хорошо знаешь! Є побоювання щодо дострокових виборів до місцевих рад і згортання реформи децентралізації, - Філатов - Цензор.НЕТ 6379
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄ побоювання щодо дострокових виборів до місцевих рад і згортання реформи децентралізації, - Філатов
 
 
 
 
 
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