 Є побоювання щодо дострокових виборів до місцевих рад і згортання реформи децентралізації, - Філатов

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Настоящему времени".

"Мені важко говорити за регіональні еліти всі в цілому, тому що вони дуже різні, орієнтуються на різні політичні сили, різні настрої. У нас дуже складна і різна країна. Але якщо говорити про загальний тренд, то перше побоювання - це те, що реформа децентралізації може бути згорнута. І друге побоювання: пішли розмови про те, що нова влада планує дострокові вибори до місцевих рад. Різні гарячі голови, як мені розповідали, намагаються цю ідею вкласти Володимиру Олександровичу (Зеленському) в голову", - зазначив політик.

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На запитання, чи передбачені дострокові вибори всіх місцевих законодавством, він відповів:

"Ніяк не передбачені. Але це може бути зроблено з міркувань політичної доцільності. Зараз шановні колеги йдуть певною мірою на хайп, у них є високі рейтинги, вони розуміють, що вони повинні осідлати цю хвилю. Я не можу це засуджувати, тому що це природний процес. Напевно, якби я був на їхньому місці, я б теж поводився подібним чином, і так би поводився будь-який політик. Це природа влади, влада не терпить порожнечі. Але юридичних механізмів я не бачу".

Нагадаємо, 28 травня мер Дніпра Борис Філатов вирішив відмовився від участі в парламентських виборах.