 На місці Авакова чи Князєва я би пішла у відставку, - екс-шеф Нацполіції Деканоїдзе

Про це повідомляє BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Якби я була начальником Нацполіції або міністром, я б дивилася на це з точки зору моральної і політичної відповідальності - я би пішла", - сказала Деканоїдзе.
Що стосується критики реформи поліції, яка посилилася в останні дні, екс-глава Нацполіції зазначила, що не вважає зміни, які відбулися в правоохоронних органах, повноцінною реформою.
"Я не думаю, що це взагалі реформа. Адже будь-яка реформа, яка не завершена, є напівфабрикатом, а не реформою", - пояснила вона.
За словами Деканоїдзе, після 2015-2016 років, коли в Україні з'явилася патрульна поліція, жодних подальших змін у реформуванні правоохоронної системи не відбулося.
"Нереформовані Генпрокуратура, Служба безпеки, кримінальна поліція ... На місцях не змінився жоден начальник області, всі вони залишилися старими людьми, які працювали в старій системі", - говорить Деканоїдзе.
Вона додала, що великі сподівання покладає на нового президента, майбутній склад Верховної Ради і на те, що вони доведуть реформу правоохоронної системи до кінця.
Хатія Деканоїдзе очолювала Національну поліцію з 2015 по 2016 рік, після своєї відставки повернулася до Грузії.
Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.
Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.
Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.
Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.
4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.
6 год ·
Якби міністром був я і мої підлеглі за подібних обставин убили дитину - заяву про відставку написав би не вагаючись ні секунди. Це питання моралі й політичної відповідальності!
НО, БЛИН, как же без него полицейский трон? 😀😀😀
2 хв. ·
Ви не повірите, бачив сьогодні поліціянта, повз якого на відстані прямого пострілу проходив п'ятирічний хлопчик, і поліціянт навіть не схопився за зброю, не спробував його поцілити!
Уявляєте, як важко йому було стриматися?! Але бувають і такі.
Вважайте ці мої слова заявою на підтримку Нацполіції.
Вот почему всё старьё - долой!
Будет так ни о чем. Уже не вооруженным глазом видно , как тут топят за отставку боты.
Мне пан Аваков крайне не симпатичен. Но пусть после выборов всем составом.
Ни слова об этой мррази в связи с убицством полицейскими ребенка
Аваков - кремлевская консерва
Голосуйте петицию за его увольнение!
Источник: https://censor.net.ua/n3130525
..............
мабуть тому в Грузії поліція дійсно реформована, що у владі люди з іншим мисленням і відповідальністю, які не тримаються будь-що за посади
Падлы кариесные...