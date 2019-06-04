EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Суспільство
  1724  52
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1126) відставка (500) вбивство (1788) Деканоідзе (212)

 На місці Авакова чи Князєва я би пішла у відставку, - екс-шеф Нацполіції Деканоїдзе

Екс-глава Національної поліції України Хатія Деканоїдзе прокоментувала трагедію, яка сталася у Переяславі-Хмельницькому, де був убитий п'ятирічний хлопчик і в убивстві підозрюють поліцейських.

Про це повідомляє BBC News Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Якби я була начальником Нацполіції або міністром, я б дивилася на це з точки зору моральної і політичної відповідальності - я би пішла", - сказала Деканоїдзе.

Що стосується критики реформи поліції, яка посилилася в останні дні, екс-глава Нацполіції зазначила, що не вважає зміни, які відбулися в правоохоронних органах, повноцінною реформою.

Читайте також: Зброю, з якої був убитий 5-річний Кирило Тлявов, не встановлено, - прокурор Волян

"Я не думаю, що це взагалі реформа. Адже будь-яка реформа, яка не завершена, є напівфабрикатом, а не реформою", - пояснила вона.

За словами Деканоїдзе, після 2015-2016 років, коли в Україні з'явилася патрульна поліція, жодних подальших змін у реформуванні правоохоронної системи не відбулося.

"Нереформовані Генпрокуратура, Служба безпеки, кримінальна поліція ... На місцях не змінився жоден начальник області, всі вони залишилися старими людьми, які працювали в старій системі", - говорить Деканоїдзе.

Також читайте: Убивство 5-річного Кирила Тлявова: слідство перевіряє версію, що вистрілити міг 14-річний син поліцейського

Вона додала, що великі сподівання покладає на нового президента, майбутній склад Верховної Ради і на те, що вони доведуть реформу правоохоронної системи до кінця.

Хатія Деканоїдзе очолювала Національну поліцію з 2015 по 2016 рік, після своєї відставки повернулася до Грузії.

Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб, повідомила прес-служба прокуратури Київської області.

Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.

4 червня суд взяв під варту на 2 місяці без права внесення застави підозрюваних у вбивстві Івана Приходька і Володимира Петровця.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130525
 
   
 Топ коментарі
 
Аваков уйдет только вперед ногами, - крепко жопой прилип к министерскому креслу.
 показати весь коментар
 
"Я несу полную политическую ответственность за новую реформированную полицию" - Арсен Аваков в 2016 году на выпуске новых полицейских в Академии патрульной полиции . А в 2019 году он это вспомнит?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
да слышали уже твои басни, нырни уже опять в нафталин, моль блеклая
 показати весь коментар
 
 
Анатолій Гриценко
6 год ·
Якби міністром був я і мої підлеглі за подібних обставин убили дитину - заяву про відставку написав би не вагаючись ні секунди. Це питання моралі й політичної відповідальності!
 показати весь коментар
 
 
з Онотолє на пенсії вийшов непоганий письменник.
 показати весь коментар
 
 
Никто ни за что не держится но только на словах и в теории почему-то
 показати весь коментар
 
 
а якби міністром був я і мої підлеглі за подібних обставин убили дитину - я б негайно зробив би собі харакірі, не вагаючись ні секунди! навіть не сумнівайтеся! Це питання честі самурая!
 показати весь коментар
 
 
это ты про зеленского или про авакакова?
 показати весь коментар
 
 
"Я несу полную политическую ответственность за новую реформированную полицию" - Арсен Аваков в 2016 году на выпуске новых полицейских в Академии патрульной полиции . А в 2019 году он это вспомнит?
 показати весь коментар
 
 
Преступления совершает нереформированные. Такшо усё честно
 показати весь коментар
 
 
ну ти ж справжній дядько на відміну від цих відреформованих петею
 показати весь коментар
 
 
Екса мріє, щоб всі хто її викинув також стали ексами.
 показати весь коментар
 
 
и прихватила бы с собой заоднопару-тройку чемоданов с капустой
 показати весь коментар
 
 
Аваков мог бы воспользоваться отставкой и пойти на выборы. И выглядело бы это по европейски
НО, БЛИН, как же без него полицейский трон? 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Думаю, что так и будет....это преподнесут, как "европейскую ответственность" и назначат премьером... На месте Авакова или Князева я бы ушла в отставку, - экс-шеф Нацполиции Деканоидзе - Цензор.НЕТ 3185
 показати весь коментар
 
 
Аваков уйдет только вперед ногами, - крепко жопой прилип к министерскому креслу.
 показати весь коментар
 
 
Они с Беней -т"крестные" папы Зели, кто же его "болельщика" выгонит?
 показати весь коментар
 
 
Засиделса собаков, пора и на историческую родину валить.
 показати весь коментар
 
 
На месте Авакова или Князева я бы ушла в отставку, - экс-шеф Нацполиции Деканоидзе - Цензор.НЕТ 9669Дмитро Корчинський
2 хв. ·

Ви не повірите, бачив сьогодні поліціянта, повз якого на відстані прямого пострілу проходив п'ятирічний хлопчик, і поліціянт навіть не схопився за зброю, не спробував його поцілити!

Уявляєте, як важко йому було стриматися?! Але бувають і такі.

Вважайте ці мої слова заявою на підтримку Нацполіції.
 показати весь коментар
 
 
"Нереформированные Генпрокуратура, Служба безопасности, криминальная полиция... На местах не изменился ни один начальник области, все они остались старыми людьми, которые работали в старой системе", - говорит ДеканоидзеИсточник: https://censor.net.ua/n3130525

Вот почему всё старьё - долой!
 показати весь коментар
 
 
Если Аваков уйдет в отставку на выборах , то , что было прошлый раз (массовая раздача бабла под видом помощи под расписку в штабах БПП).
Будет так ни о чем. Уже не вооруженным глазом видно , как тут топят за отставку боты.
Мне пан Аваков крайне не симпатичен. Но пусть после выборов всем составом.
 показати весь коментар
 
 
Срочно нужен комментарий *****, что бы сделал он!!!
 показати весь коментар
 
 
в незрозумілих та небезпечних ситуаціях завжди кажи армія,віра,мова
 показати весь коментар
 
 
Лучше как зеля, попросить сценарий и в фейсбучик!
 показати весь коментар
 
😁😁 если бы Петя был президентом, то при нем никто никогда не провёл бы такую невдалую реформу 😁
 показати весь коментар
 
 
От і подивимося, як твій зєлєбоб змінить те, що аваков при Петрі начудив.
 показати весь коментар
 
Так почему ты Тварь не ушла в отставку когда твои подчиненные расстреляли 17-летнего Михаила Медведева. "Парня застрелили полицейские патрульные во время погони за "БМВ" по столичным улицам. Он был лишь пассажиром авто и закон не нарушал" !!!
 показати весь коментар
 
 
закон он нарушал вместе с другими пассажирами в америке полицейские изрешетили эту машину и им за это ничего не было
 показати весь коментар
 
 
Не, там все правильно было. И водилу надо было рядом уложить.
 показати весь коментар
 
Ну,так вы же благородная женщина. А сабаков ,пустобрехливая баба ))
 показати весь коментар
 
 
Хм. Відставку б вона набадяжила... А на посаду начальника райвідділку, десь в Херсонській обл., перевестися бажання не з'являлося? Десь, в Олешках навести законний порядок і забезпечити громадянам державні гарантії на безпечне життя...Нє? А так - да, ЗБС. Пошарилась з українським паспортом - "нє попьорло". Отшарилась в Грузію - питань з відновленням громадянства не виникло. Профіт, мля...
 показати весь коментар
 
 
Они еще поняли что если дальше они пойдут с её реформами то тогда Авакову и той МВДешной банде там делать нечего и поэтому её сплавили
 показати весь коментар
 
На сепарских и кремлевских сайтах ни слова против пгента фсб Авакова
Ни слова об этой мррази в связи с убицством полицейскими ребенка
Аваков - кремлевская консерва
 показати весь коментар
 
 
Просто на люстрацию все плюнули и всех полицейских обратно вернули. Короче, обманули народ
 показати весь коментар
 
На жаль, поліція так і залишилась мусоросборніком, з часів Врадіївки мало що змінилось. Порядні люди часів Деканоїдзе пішли, залишились міліціонери з садістскіми нахилами і алкаші. Аваков повинен зникнути разом зі своїми шкіряками і рюкзаками!
 показати весь коментар
 
Это и есть та женщина которой Аваков указал на дверь после того как она хотела публично заявить что нет никакой настоящей реформы полиции а только видимость ведь новая патрульная полиция это не реформа а её начало ей пошли угрозы и она молча ушла но она расскажет ещё всю правду
 показати весь коментар
 
 
Сабакова надо было гнать сразу после убийства Музычко!
Голосуйте петицию за его увольнение!
 показати весь коментар
 
"Если бы я была начальником Нацполиции или министром, я бы смотрела на это с точки зрения моральной и политической ответственности - я бы ушла", - сказала Деканоидзе.
Источник: https://censor.net.ua/n3130525

..............
мабуть тому в Грузії поліція дійсно реформована, що у владі люди з іншим мисленням і відповідальністю, які не тримаються будь-що за посади
 показати весь коментар
 
Соевые гнидам для обеспечения фальсификаций на выборах кровь из носа нужно убрать Авакова.
Падлы кариесные...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїНа місці Авакова чи Князєва я би пішла у відставку, - екс-шеф Нацполіції Деканоїдзе
 
 
 
 
 
 вгору