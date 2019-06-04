 Кремль чекає офіційної позиції Києва для початку нових переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
За його словами, президент РФ Володимир Путін обговорював питання відновлення діалогу в "нормандському форматі". Прес-секретар Путіна підкреслив, що про дату можливої зустрічі говорити рано, оскільки ще не визначена позиція України.
"Ще не зовсім сформована і позиція української сторони, і команда української сторони. Тому тут у даному випадку потрібна певна домашня робота. Поки конкретних якихось спроб за часом проведення цього саміту немає", - сказав Пєсков.
На думку спікера Путіна, Україна має виконати "домашнє завдання", оскільки "перебуває в стадії формування і формулювання своїх позицій".
Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк припустив, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в середині липня.
ОТ..СЬ ОТ НАС!!!
Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе
Звучит как-то неоднозначно .
если пойдут навстречу рашке
рейтинг зеленых автоматом усохнет вдвое
еще одни рыги украинцам нах не нужны
... мне тоже интересно что затра будет
с обещанной конкретикой и цифрами
нас уже пепе натренировал, годом в жопе больше, годом меньше
а вот расеяне вряд ли выдержат новые санкции
Привлечение к переговорам США и Англии - стран гарантов безопасности Украины!
Нечего стесняться, доставайте Будапештский меморандум и не молчите!
Уйлостан остановят жесткие санкции, а не эти озабоченности!