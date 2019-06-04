 Кремль чекає офіційної позиції Києва для початку нових переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, президент РФ Володимир Путін обговорював питання відновлення діалогу в "нормандському форматі". Прес-секретар Путіна підкреслив, що про дату можливої ​​зустрічі говорити рано, оскільки ще не визначена позиція України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для зустрічі в нормандському форматі поки "не дозріли умови", - Пєсков

"Ще не зовсім сформована і позиція української сторони, і команда української сторони. Тому тут у даному випадку потрібна певна домашня робота. Поки конкретних якихось спроб за часом проведення цього саміту немає", - сказав Пєсков.

На думку спікера Путіна, Україна має виконати "домашнє завдання", оскільки "перебуває в стадії формування і формулювання своїх позицій".

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк припустив, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в середині липня.