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 Політика України
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 Кремль чекає офіційної позиції Києва для початку нових переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков

Росія чекає формування офіційної позиції України для проведення переговорів у "нормандському форматі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК, про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, президент РФ Володимир Путін обговорював питання відновлення діалогу в "нормандському форматі". Прес-секретар Путіна підкреслив, що про дату можливої ​​зустрічі говорити рано, оскільки ще не визначена позиція України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для зустрічі в нормандському форматі поки "не дозріли умови", - Пєсков

"Ще не зовсім сформована і позиція української сторони, і команда української сторони. Тому тут у даному випадку потрібна певна домашня робота. Поки конкретних якихось спроб за часом проведення цього саміту немає", - сказав Пєсков.

На думку спікера Путіна, Україна має виконати "домашнє завдання", оскільки "перебуває в стадії формування і формулювання своїх позицій".

Раніше секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк припустив, що зустріч у "нормандському форматі" може відбутися в середині липня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130523
 
 
 Топ коментарі
 
Позиция у нас одна и давно...
ОТ..СЬ ОТ НАС!!!
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Головна вимога видати путіна та всіх учасників нападу на Україну для міжнародного трибуналу!
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Головна вимога видати путіна та всіх учасників нападу на Україну для міжнародного трибуналу!
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зеленский поедет спрашивать ему сразу Крым сдавать или еще поторговаться

Разговоры с лидерами Европы начнутся с вопроса - "Как мы вместе будем давить на агрессора?", - Зеленский в Брюсселе
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Я могу писькову сказать главную позицию Украины для РФ - нах из Украины.
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нет, у нас новая позиция от зелебоба - берите, мы нагнулись
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я тоже президен" ... берите, мы нагнулись ... ".
Звучит как-то неоднозначно .
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Завтра кучманоид с лутковской все расскажут и покажут.... и линию по середине нарисуют....
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посмотрим
если пойдут навстречу рашке
рейтинг зеленых автоматом усохнет вдвое
еще одни рыги украинцам нах не нужны
... мне тоже интересно что затра будет
с обещанной конкретикой и цифрами
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Главное ждать недолго. И смотреть рожи после встречи у запоребриковых нужно.
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не буде ніякої конкретики до виборів у ВР восени. Зєлєнському треба електорат на вибори, взяти парламент. А електорат його наполовину з відвертої вати та сєпарів, наполовину з тих, хто за Україну. А якщо він зараз оприлюднить свою позицію чи то навіть програму, то втратить ту чи іншу досить велику частину своїх виборців. Ось і намагаються вони "між краплинами дощу..."
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Формат определиться когда нефть будет 50 долл. Еще не время.
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предлагаю начать с вопроса с вопроса "Как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?", а чо - наработка в Брюсселе уже есть.
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очікують, коли зебіл раком стане. І це - можливо
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надо тянуть до выборов в США
нас уже пепе натренировал, годом в жопе больше, годом меньше
а вот расеяне вряд ли выдержат новые санкции
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Та нафига? Тянем до следующих выборов, пять лет потерпим а там стоматолога выберем.
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оооо кремлёвская гопота начала чего то ждать? ждите смерти и голода твари, загнивающая Америка вас спасла от голода в 91, больше такого не будет, жрать будете друг друга как крысы в бочке.
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официальная пазиция давно известна - остаточне пращевай, геть вид москвы, и ымперскогостойла,осталось тока сбацать новую репризу и в сотый раз исполнить на эстраде Кремль ждет официальной позиции Киева для начала новых переговоров в "нормандском формате", - Песков - Цензор.НЕТ 8842
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Писяков позиция Украины сформирована со времен Татаро-Монгольского ига уе на путина !!!
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Позиция прощупывается высказываниями Богдана, Шифера, Кернеса и Тимошенко. Как только нащупают дно, так и завернут, эту позицию, в официальную обертку.
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Официальная позиция: Францию и Германию под зад за лоббирование интересов агрессора!
Привлечение к переговорам США и Англии - стран гарантов безопасности Украины!
Нечего стесняться, доставайте Будапештский меморандум и не молчите!
Уйлостан остановят жесткие санкции, а не эти озабоченности!
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Россия сейчас самая дикая страна в мире, ох и не мало бед они ещё принесут.
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Россия должна выполнить домашнее задание-убраться на марковские болота из Крыма и Донбасса
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКремль чекає офіційної позиції Києва для початку нових переговорів у "нормандському форматі", - Пєсков
 
 
 
 
 
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