 "Новий друг краще за старого": Зеленський провів зустріч із президентом Єврокомісії Юнкером. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента в твітері.

Зеленський під час зустрічі підтвердив незмінність європейського і євроатлантичного курсу України та подякував за особливу роль Європейського Союзу в стримуванні російської агресії.

Президент @ZelenskyyUa зустрівся з @JunckerEU, щоб підтвердити незмінність європейського та євроатлантичного курсу України і подякувати за особливу роль ЄС у стримуванні російської агресії. pic.twitter.com/Sr4d0Eclet — APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.

Як повідомляє УНІАН, трансляція початку зустрічі Юнкера і Зеленського відбувалася на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

Так, коли президент Єврокомісії і президент України тиснули один одному руки, журналісти у Юнкера запитали, чи не сумує він за попереднім президентом України Петром Порошенком, його другом. "Я маю нового друга", - сказав Юнкер. У свою чергу Зеленський зазначив: "Я краще. Новий друг краще за старого".

Також читайте: Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі