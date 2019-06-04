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 "Новий друг краще за старого": Зеленський провів зустріч із президентом Єврокомісії Юнкером. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у Брюсселі провів зустріч з президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Адміністрації Президента в твітері.

Зеленський під час зустрічі підтвердив незмінність європейського і євроатлантичного курсу України та подякував за особливу роль Європейського Союзу в стримуванні російської агресії.

Як повідомляє УНІАН, трансляція початку зустрічі Юнкера і Зеленського відбувалася на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії.

Так, коли президент Єврокомісії і президент України тиснули один одному руки, журналісти у Юнкера запитали, чи не сумує він за попереднім президентом України Петром Порошенком, його другом. "Я маю нового друга", - сказав Юнкер. У свою чергу Зеленський зазначив: "Я краще. Новий друг краще за старого".

Також читайте: Розмови з лідерами Європи почнуться із запитання - "Як ми разом будемо тиснути на агресора?", - Зеленський у Брюсселі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130521
 
   
 Топ коментарі
 
вова сделал себе рекламу.. "лучше старого")
вова, ты не на трассе стоишь и себя предлагаешь! "Новый друг лучше старого": Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Юнкером - Цензор.НЕТ 4754
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Народная поговорка звучит наоборот - старый друг лучше новых двух "Новый друг лучше старого": Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Юнкером - Цензор.НЕТ 2860
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Как обычно сделает наоборот и запишет видосик.
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Юнкер ще не знає наскільки небезпечний Зеленський для європлідерів! Завтра Зеленський почне розповідати євровиборцям правду про війну путіна проти України і до всіх європлідерів виникнуть питання - а як так вийшло що путін, в якого ЄС вклало 600 млрд доларів інвестицій, виявився маніяком-вбивцею десятків тисяч українців? Хіба європлідери не знали з ким вони мають справу? Хіба два Чеченські геноциди та терористичний напад на Грузію не показали що путін це небезпечний міжнародний терорист та маніяк? Європлідери були настільки засліплені жагою наживи на путінських проектах чи отримували від путіна особисті відкати за інвестиції? Наприклад Шредер отримав від путіна в подарунок двох дітей з російського приюту і посаду в бізнес структурах Газпрому, а інші європлідери теж отримували хабарі за свою пропутінську позицію! Скоро цьому царству єврокорупції прийде жахливий та катастрофічний кінець і влаштує цей армагедон саме Зеленський!
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Біля нас Ігорьоша, біля нас. Ти головне не хвилюйся, зараз медбрат галапередол вколе.
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вова сделал себе рекламу.. "лучше старого")
вова, ты не на трассе стоишь и себя предлагаешь!
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на фото к статье:
А туалет у нас вот там, дальше по коридору!
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печальный у тебя жизненный опыт. А тебе во всех завидениях сразу на туалет указывали？
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Юнкер не брезговал банкетами хремля😀😀 это еще тот борец с агрессией
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новее методички не давали рошенососам ?)
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" вова.. и не забудь рукава закатать, а потом помыть руки... по локоть, забрызганные"))
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Вони не за персони, а за ідеї. Будуть в Зе хороші ідеї - будуть і за нього.
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Народная поговорка звучит наоборот - старый друг лучше новых двух
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нуу это работает если "старый" не упоротый вор как рошенко
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А чому Вофан не в сорочці із закатанами рукавами??? Некомільфо...
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То ему еще пирзеденский костюмчик не успели пошить,он голый и босый,зубожиння ведь было?
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"Я лучше. Новый друг лучше старого".Источник: https://censor.net.ua/n3130521
не только лучше но и намного дешевле....
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и чем же зелюку не нравится старый друг пэдро, у него такой громадный авторитет в мире,как у главы антипутенской коалиции,украинского черчилля и просто людыну самых честных правил - променять его на какого-то юнкеришку поступок сродни подростковой глупости
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Эвропейцы умеют елей в уши вливать А потом срашку в совет европы вернут
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ну хоч ЗЕбіл краватку та костюм натягнув..напевно хтось таки підказав
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А чому йому на фото так весело???? Країна в руїні, війна на кордоні, тотальна корупція, люди виїжджають та вимирають, а йому так велело!!!
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Шо велело? А ти мабуть завжди ходиш в траурі?
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Я ходжу зі стриманим, поміркованим виразом обличчя. А не стрибаю та посміхаюсь без причин.
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а шо таке, чо в краватці і не з закатаними рукавами?
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Ну похоже от великого дипломата Порошенко реально устали в Европе.
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Юнкеру осталось от силы месяц..........., потом будет новый (сейчас три кандидата не место Юнкера).......
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Вообще-то все наоборот. Ну да ладно, говоря со скоморохом можно все исковеркать и перевернуть вверх ногами. И так сойдет.
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Я имею нового друга", - сказал Юнкер. Источник: https://censor.net.ua/n3130521

...........

пан забув вже, як його Петро підтримував та під ручку водив, щоб не впав, на одному з саммітів "Новий друг краще за старого": Зеленський провів зустріч із президентом Єврокомісії Юнкером - Цензор.НЕТ 5125
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Дуже не приємно вразило не те, що тобі руку на плече поклав якийсь Мессер, вірніше Юнкерс і водив коридорами, а що хлопав нашого Гаранта по лицю. Це вже перебір. Якщо так і далі піде і не буде зворотної реакції з боку самого Преза, то це поганий знак.
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Новый друг, ты чего анализы в вада струсил сдавать!?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Новий друг краще за старого": Зеленський провів зустріч із президентом Єврокомісії Юнкером. ФОТО
 
 
 
 
 
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