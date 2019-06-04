 Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Настоящему времени", відповідаючи на запитання, чи підконтрольний Зеленський Коломойському.

"Я думаю, ні. Думаю, Володимир Олександрович абсолютно самостійна людина, і у нього свій шлях. Не можна заперечувати те, що вони знайомі, що у них були спільні бізнес-проекти. Але я впевнений, що непідконтрольний", - заявив Філатов.

Він також висловив здивування, що Коломойський зараз дає багато інтерв'ю журналістам.

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"Насправді дуже дивним зараз видається те, що він вийшов у паблік, всюди виступає, роздає інтерв'ю", - зазначив Філатов.

"Чому він змінив свою парадигму - я не знаю. Але, думаю, що він як гросмейстер цим чогось домагається", - додав мер Дніпра.