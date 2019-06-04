 Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Настоящему времени", відповідаючи на запитання, чи підконтрольний Зеленський Коломойському.
"Я думаю, ні. Думаю, Володимир Олександрович абсолютно самостійна людина, і у нього свій шлях. Не можна заперечувати те, що вони знайомі, що у них були спільні бізнес-проекти. Але я впевнений, що непідконтрольний", - заявив Філатов.
Він також висловив здивування, що Коломойський зараз дає багато інтерв'ю журналістам.
"Насправді дуже дивним зараз видається те, що він вийшов у паблік, всюди виступає, роздає інтерв'ю", - зазначив Філатов.
"Чому він змінив свою парадигму - я не знаю. Але, думаю, що він як гросмейстер цим чогось домагається", - додав мер Дніпра.
особенно когда Г+Г канал за зеленского топит в каждой передаче говорит что он хороший
...учитывая то что Филатов - сам шестерка Коломойши
пальцем.
А еще он как Эйнштейн, шо того без хорошего плана хер простишь, шо этого, правда, патамуша у этого слова купы не держатся.
Пздц многогранный талант наш клоун! Повезло нам с ним!
Волки,зайцы,тигры в клетке, все они марионетки... А.Макаревич.
Нароют на одного - потянут за ним всех до следователей США
Думаю, боря этим холуистым интервью тоже чего-то добивается.
ОЙ, не могу....
Давай блин отрицай....
Скоморох Филатов....
Это не Педро, которого ты успешно зализывал, тут вряд ли прокатит!
"Почему он изменил свою парадигму - я не знаю. Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.Источник: https://censor.net.ua/n3130520...................
щоб всі розуміли хто в домі новий господар. У Коломойського є все, не вистачає всенародної любові та визнання.
Он также выразил удивление, что Коломойский сейчас дает много интервью журналистам.
"На самом деле очень странно сейчас выглядит то, что он вышел в паблик, везде выступает, раздает интервью", - отметил Филатов.
О палит за Зе-ЧМО!!!! Раньше Володя выступал в сауне перед Коломойским и Ко!!! В Ко Филатов и входил!!!!
Филатов притворялся другом Пороха, пользуясь этим получил максимальные трансферы от бюджета Украины на город! И при этом активно топил Порха!
Бывший юрист Бабломойского это теперь что то типа почётного научного звания открывающего дорогу в лучшие университеты мира.
Ждём достижений - бывших охранников, поваров и секретуток Бабломойского!!
Куклы театра Карабаса Валерьевича
Ну так,для этого и изменил.Щоб усi вважали,що Зеля подконтролен Бене.Мол я тут теперь главный,все софиты на меня.Все бегите ко мне на решалово,бо Зеля нихто,я за него