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Все про:Зеленський (1558) Коломойський (408) Філатов (164)

 Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському

Колишній юрист олігарха Ігоря Коломойського, мер Дніпра Борис Філатов вважає, що президент Володимир Зеленський самостійний і не підконтрольний олігархові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Настоящему времени", відповідаючи на запитання, чи підконтрольний Зеленський Коломойському.

"Я думаю, ні. Думаю, Володимир Олександрович абсолютно самостійна людина, і у нього свій шлях. Не можна заперечувати те, що вони знайомі, що у них були спільні бізнес-проекти. Але я впевнений, що непідконтрольний", - заявив Філатов.

Він також висловив здивування, що Коломойський зараз дає багато інтерв'ю журналістам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський разом із Зеленським телефонували мені приблизно два роки тому, - Вакарчук

"Насправді дуже дивним зараз видається те, що він вийшов у паблік, всюди виступає, роздає інтерв'ю", - зазначив Філатов.

"Чому він змінив свою парадигму - я не знаю. Але, думаю, що він як гросмейстер цим чогось домагається", - додав мер Дніпра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130520
 
   
 Топ коментарі
 
Беня , Корбан и Филатов СВЯЗАНЫ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ.
Нароют на одного - потянут за ним всех до следователей США
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это ему коломойский сказал так сказать
особенно когда Г+Г канал за зеленского топит в каждой передаче говорит что он хороший
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Очень ценное суждение...
...учитывая то что Филатов - сам шестерка Коломойши

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На суды давит,чего он еще может добиваться?
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Ага. А еще он как Паганини, тока тот на одной струне лабал, а этот одним пальцем.
А еще он как Эйнштейн, шо того без хорошего плана хер простишь, шо этого, правда, патамуша у этого слова купы не держатся.
Пздц многогранный талант наш клоун! Повезло нам с ним!
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Беня , Корбан и Филатов СВЯЗАНЫ ОДНОЙ ЦЕПЬЮ.
Нароют на одного - потянут за ним всех до следователей США
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Нестыковка.Филатов,шо одновременно лижет и пэдре и бене?
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Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.

Думаю, боря этим холуистым интервью тоже чего-то добивается.
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Он холуй по жизни, по другому не умеет!
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Нельзя отрицать то, что они знакомы, что у них были совместные бизнес-проекты.Источник: https://censor.net.ua/n3130520

ОЙ, не могу....

Давай блин отрицай....

Скоморох Филатов....
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Беги, Боря, беги!!!
Это не Педро, которого ты успешно зализывал, тут вряд ли прокатит!
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"На самом деле очень странно сейчас выглядит то, что он вышел в паблик, везде выступает, раздает интервью", - отметил Филатов.
"Почему он изменил свою парадигму - я не знаю. Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.Источник: https://censor.net.ua/n3130520...................
щоб всі розуміли хто в домі новий господар. У Коломойського є все, не вистачає всенародної любові та визнання.
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"Я думаю, нет. Думаю, Владимир Александрович абсолютно самостоятельный человек

Он также выразил удивление, что Коломойский сейчас дает много интервью журналистам.
"На самом деле очень странно сейчас выглядит то, что он вышел в паблик, везде выступает, раздает интервью", - отметил Филатов.

О палит за Зе-ЧМО!!!! Раньше Володя выступал в сауне перед Коломойским и Ко!!! В Ко Филатов и входил!!!!
Филатов притворялся другом Пороха, пользуясь этим получил максимальные трансферы от бюджета Украины на город! И при этом активно топил Порха!
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Вы переоцениваете значимость Явамнебори. Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 1058
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Филатов еще на все деревья спилил в Днепре?
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"Почему он изменил свою парадигму - я не знаю." Но очко играет. И от того, что не знаю, играет ещё больше. Филатов: Я уверен, что Зеленский неподконтролен Коломойскому - Цензор.НЕТ 7025
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Бывший юрист олигарха Игоря Коломойского, мэр Днепра Борис Филатов

Бывший юрист Бабломойского это теперь что то типа почётного научного звания открывающего дорогу в лучшие университеты мира.
Ждём достижений - бывших охранников, поваров и секретуток Бабломойского!!
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марионетка не подконтрольна кукловоду?... кукловод спит или пьян тогда управляется неадекватно... все остальное время, кукловод дернул за нитку кукла улыбнулась или перднула...
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Филатов маланец, а у них сейчас общий сбор по Украине.
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да для соевых ботов никто не авторитет, только мародер и подлец попрошенко, остальные что бы не говорили, пороховня будет как молитву читать, что зеля марионетка коломойши Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 7549
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Набирайся сил, тебе ещё 5 лет кудахтать про Парашенку и паперЭдников... Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 5116
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Вам,по ходу,после выборов их позатыкают
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Юрист и юморист Коломойского

Куклы театра Карабаса Валерьевича
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Борюсик , порохоботам Беня только предлог ,у них болезнь другая ---- жаба корыта Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 3279
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И я уверен всего то 11ть раз к коломойскому в Швейцарию летал когда у того там штаб квартира была Наверное шутки редактировали
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Неа, рецепт шаурмы пытался выведать.
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Удивительно, как это "самый молодой кандидат наук с красными дипломами", "…кавалер орденов Святого Владимира IV степени с мечами и бантом, Святой Анны III степени с мечами и бантом, Святого Станислава с мечами и бантом… нет… Святого Станислава с мечами БЕЗ банта" И чего-то НЕ знает!!! Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 9535
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ну на 100% нет, есть еще другие совладельцы, Беня, это один из акционеров)
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боря знает шо говорит, сам то он тоже каломойше неподвластен
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Объявил самостоятельную фигуру, если Меркель не самостоятельная, после того, как США заявили, что введут санкции против тех компаний, кто свяжется с СП-2...
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Почему он изменил свою парадигму - я не знаю. Но, думаю, что он как гроссмейстер этим чего-то добивается", - добавил мэр Днепра.Источник: https://censor.net.ua/n3130520

Ну так,для этого и изменил.Щоб усi вважали,що Зеля подконтролен Бене.Мол я тут теперь главный,все софиты на меня.Все бегите ко мне на решалово,бо Зеля нихто,я за него Філатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському - Цензор.НЕТ 9887
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Треба було ще сказати "зуб даю", тоді точно б усі повірили.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниФілатов: Я упевнений, що Зеленський не підконтрольний Коломойському
 
 
 
 
 
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