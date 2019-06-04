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Все про:хабар (2625) Львівщина (879) громадські організації (60) СБУ (4377)

 Голову громадської організації, який вимагав 30 тис. грн у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ. ФОТО

Співробітники СБУ у Львівській області викрили на вимаганні хабара голову однієї з районних громадських організацій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Голову громадської організації, який вимагав 30 тис. грн у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисник вимагав 30 тисяч гривень від місцевого приватного підприємця за нестворення штучних перешкод його господарській діяльності. Керівник ГО погрожував діловій репутації бізнесмена через оприлюднення свідомо неправдивої інформації про неіснуючі корупційні зв'язки підприємця у владних структурах і нібито порушення процедури отримання дозволу на видобуток корисних копалин.

Правоохоронці затримали зловмисника в одному з райцентрів області під час одержання усієї суми хабара.

Голову громадської організації, який вимагав 30 тис. грн у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ 02

В рамках відкритого кримінального провадження за ч. 4 ст. 368-3 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3130511
 
 
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огласите название общественной организации на всякий
не "СВОБОДА" случайно, других просто там не знаю Глава общественной организации, вымогавший 30 тыс. грн у предпринимателя, задержан на Львовщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 2628
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В общем авгиевы конюшни это просто шутка. В сравнении с тем ,шо осталось после парашенки.
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Це просто наверх випадково вилізло...А так всі ГО тільки і дивляться,де б таким чином щось заробити...Заплатіть - і вони вже пікетують,б"ють морди,роблять обструкціі...Це їхня робота - сидіти в палатках,поливати фарбою,кричати "ганьба" і при цьому носити вишиванку,кричати "слава Україні" чуть шо - обзивати "кремлівськими агентами"...Але тому вони і легко ловляться,невелика провокація - і лідер за гратами...А без лідера вони як бджоли без матки,політають і дінуться бо зна де...
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Сьогодні відкрили кримінальне провадження,а 15 справ відкритих пів року тому закрили в зв'язку наданням хабаря вже працівникам прокуратури.Так триває 28 років,переливаємо воду з пустого в порожнє. Голову громадської організації, який вимагав 30 тис. грн у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9683
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГолову громадської організації, який вимагав 30 тис. грн у підприємця, затримано на Львівщині, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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